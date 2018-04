Der Europa-Termin zu Shining Resonance Refrain

By

Nach der Ankündigung des Remasters für den Westen hat sich Koch Media nun auch auf einen konkreten Veröffentlichungstermin festlegen können. Shining Resonance Re:frain wird als Shining Resonance Refrain am 10. Juli 2018 im Westen für PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und PCs erscheinen.

Das Spiel erscheint hierzulande zudem in einer Draconic Launch Edition*. Vorbesteller von Shining Resonance Refrain (nur Konsolen) werden bei teilnehmenden Händlern zusätzlich ein hochwertiges Metall-Slipcase mit einem Artwork von Excella, Sonia und Kirika erhalten.

Im Gegensatz zum Original sind mehr als 150 DLCs bereits in diesem Remaster enthalten. Dazu gibt es neue Songs und Kostüme. Der neue Modus „Refrain Mode“ erzählt ein alternatives Szenario für Excela Noa Aura und Jenius Aeon, die in der ursprünglichen Fassung für PlayStation 3 nicht als Gruppenmitglieder spielbar sind. Weiterhin erhält das Remaster einige Annehmlichkeiten für ein leichteres Spielvergnügen. Die KI von Rinna Mayfield wurde verbessert und reagiert im Remaster intelligenter, zudem kann Fromages Navigation deaktiviert werden. An der Hauptgeschichte haben die Entwickler nichts geändert.

Im Abenteuer von Shining Resonance Refrain wird die Insel Alfheim von dem Imperium Lombardia belagert. Nun liegt das Schicksal von Alfheim in den Händen von Yuma Ilvern, dem Jungen mit der Seele des Shining Dragon, und Begleitern wie Kirika Towa Alma. Die divenhafte Bogenschützin greift Gegner aus sicherer Entfernung an und unterstützt ihre Verbündeten mit Heilzaubern. Sonia Blanche – die Lightning Princess – ist wild und gleichzeitig elegant. Sie sprintet mit Schild und Schwert über das Schlachtfeld und fügt Feinden mit schnellen Schlägen Schaden zu. Heiß wird es mit dem Meister der Pyromanie – Agnum Bulletheart. Der Egomane beherrscht Feuermagie und verursacht bei einer ganzen Gruppe von Gegnern massiven Schaden. Im Gegensatz dazu steht Eismagier Lestin Sera Alma, der Feinde nicht nur einfrieren kann, sondern ihnen anschließend mit seiner Hellebarde den Rest gibt. Für gute Laune in der Gruppe sorgt der Wirbelwind Sylph Rinna. Sie verzaubert ihre Gefährten nicht nur mit ihrem sonnigen Gemüt, sondern verteilt schwersten Schaden aus den hinteren Reihen.

Ein neuer Trailer stellt euch die ersten Charaktere aus dem Spiel vor: