Das war … Kalenderwoche 46/2026

Ein Dämpfer für Zelda-Fans und Kritik an der PlayStation-Strategie gabs in dieser Woche noch vor GTA VI. Zudem erreichte uns auch die Ankündigung des nächsten Dragon-Quest-Spiels. Nach dem Block mit den weiteren Videos der Woche findet ihr zum Schluss auch noch je zwei neue Reviews und Interviews. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Es wäre nach The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Switch 2) naheliegend, dass Nintendo nun ebenso Majora’s Mask neu auflegt. Ein Insider sagt jedoch, dass ein solches Remake nicht in Entwicklung sei. Aber vielleicht kommt Nintendo ja noch auf den Geschmack? Zudem haben wir noch erfahren, warum es in Ocarina of Time keine Schnellreise gibt. Zudem zeigten neue Zahlen von Nintendo, wie groß der digitale Markt inzwischen ist.

Gerüchteweise plant Sony, neben der PlayStation 6 auch einen neuen Handheld zu veröffentlichen. Laut Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden ist das jedoch eine schlechte Idee. Es sei nicht möglich, mit beiden Geräten gleichzeitig Erfolg zu haben.

Square Enix hat mit Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle (Mobil) einen neuen Titel der bekannten RPG-Reihe enthüllt. Das Abenteuer soll dabei klassisch ausfallen. In einem Monat steht zudem Elements Destiny (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) an, ein deutsches Rollenspiel mit deutscher Sprachausgabe. Erstmals hören durften wir auch die deutschen Stimmen aus Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes (PS5, Switch, Switch 2, PC). Für Konsolen und PCs soll das Action-RPG Shade of the Marionette: The Story of Piyorita erscheinen, dazu gab es inzwischen den ersten Trailer. Es spielt im Universum von WitchSpring. Zu Girls und Panzer: All-Star Tank Carnival (PS5, Switch 2, PC) erfuhren wir den Japan-Termin, zu einer Veröffentlichung hierzulande ist noch nichts bekannt.

Zum 25. Geburtstag von Xbox durften wir neues Gameplay zu Fable (PS5, Xbox Series, PC) betrachten. Auch Konami mischte mit und zeigte erstes Gameplay zum Remake Yu-Gi-Oh! Tag Force GX (Switch, Switch 2, PC). Das klassische RPG-Projekt Ragnarok Console Project (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) erhielt ebenfalls einen neuen Trailer. Viele Informationen erreichten uns auch zum Monstersammler-RPG Roco Kingdom (PS5, Xbox Series, PC, Mobil). Die Tencent-Marke ist in China längst eine ganz große Nummer. Ab sofort eintauchen könnt ihr in das Indie-Pixel-Abenteuer 1daYs (PC).

Noch im Dezember startet das Multiplayer-Sandbox-Abenteuer Tinker Islands (PC) mit reichlich Wind-Waker-Vibes in den Early Access. Ebenfalls gemütlich und im Dezember, jedoch mit Schnee: Winter Whiskers (PC). Bereits in wenigen Tagen landet das Kochspiel KuloNiku: Bowl Up! auch auf den Switch-Konsolen. Bei Kickstarter erfolgreich war das interessante Projekt The Sky Project: Land of Noris (Switch, PC). Hier kommen Ideen aus Pokémon und Dark Souls zusammen. Ab sofort bei Steam findet ihr El Shaddai: Zero Nine Reversi.

Die beiden neuen Reviews von JPGAMES fallen diese Woche etwas aus dem Rahmen. So stammt High Times (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) von den Philippinen und ist eine Donut-Dating-Novel mit viel Humor. Zudem erwartet euch ein Mix aus glaubwürdigen Emotionen, chaotischen, aber nachvollziehbaren Geschichten und verrückten Ideen. Daneben haben wir uns auch die Tonie-Figuren zu Pokémon (zum Testbericht) angesehen. Und angehört. Tonies und Pokémon sind ein traumhaftes Match!

Auch zwei Interviews konntet ihr in den letzten Tagen bei uns finden. So haben wir Producer Hideo Suzuki ein wenig zu A.O.T. 3 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) auf den Zahn gefühlt. Dabei ging es um weggelassene Features aus dem Vorgänger und neue Stärken. Auch Murphy, Lead Game Designerin, und Yinli Huang, Lead Artist von Petit Planet (Switch 2, PC, Mobil) standen uns für ein Gespräch zur Verfügung. Hier ging es quer durch Themen wie KI, Monetarisierung und das gemeinsame Erleben der Lebenssimulation. Passend zum Start im Dezember gibt es zudem winterliche Inhalte.