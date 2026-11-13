Girls und Panzer: Neues Panzer-Abenteuer bekommt einen Termin – und neue Plattformen

Seit dem Anime-Debüt im Jahr 2012 hat Girls und Panzer auch einige Videospielumsetzungen hervorgebracht. Von Panzer-Action auf PlayStation-Konsolen bis hin zu Strategiespielen für Smartphones war bereits einiges dabei. Und 2027 geht es mit dem nächsten Titel weiter.

Publisher D3 Publisher hat jetzt den japanischen Veröffentlichungstermin für Girls und Panzer: All-Star Tank Carnival bekannt gegeben. Das Actionspiel erscheint am 25. März 2027 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und PCs via Steam. Die beiden letztgenannten Plattformen wurden erst jetzt bestätigt.

Panzergefechte und ein Ausflug nach Oarai

Hinter dem neuen Abenteuer steht das Team von Girls und Panzer: Dream Tank Match. Entsprechend dürfen sich Fans erneut auf actionreiche Panzergefechte freuen.

Dabei spielen nicht nur schnelle Manöver und Drifts eine Rolle. Ihr könnt eure Panzerung gezielt ausrichten oder die Ketten gegnerischer Fahrzeuge ins Visier nehmen, um diese bewegungsunfähig zu machen.

Abseits der Gefechte erkundet ihr gemeinsam mit Miho die bekannte Stadt Oarai, könnt mit dem Panzer IV durch die Straßen fahren und durch Gespräche mit anderen Charakteren neue Missionen freischalten. Auch Online-Gefechte mit bis zu zehn SpielerInnen sind geplant.

Und der Westen?

In Japan kostet die Standardfassung 6.980 Yen, während eine Limited Edition für 14.080 Yen angeboten wird. Die PlayStation-5- und Switch-2-Versionen erscheinen auch physisch. Allerdings setzt die Switch 2 dabei auf eine Game-Key Card.

Ob Girls und Panzer: All-Star Tank Carnival auch in Europa erscheint, ist bislang nicht bekannt. Die Videospielreihe konzentrierte sich bisher überwiegend auf den japanischen beziehungsweise asiatischen Markt. Ein neuer Trailer begleitet die Terminankündigung.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: D3 Publisher, Girls und Panzer: All-Star Tank Carnival