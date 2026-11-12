Im Test! Die meisterhafte Pokémon-Taktik geht auch mit den Tonie-Figuren auf

Es gibt eine Handvoll Dinge, die sind zuverlässig in Kinderzimmern zu finden. Barbies und LEGO-Steine gehören zum Beispiel dazu. Seit jeher auch Pikachu – in welcher Form auch immer. Und seit einigen Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit auch eine Toniebox.

Im Prinzip ist eine Toniebox nur ein Audioplayer. Das Erfolgsgeheimnis liegt in der stabilen und stoßfesten Bauart, in der sehr intuitiven Bedienung, der Tragbarkeit und vor allem den vielen Lizenzen der sogenannten Tonies.

Tonies sind die Figuren, die man auf die Toniebox stellt und die dann über einen NFC-Chip dafür sorgen, dass wie von Geisterhand (beziehungsweise über’s WLAN) eine passende Geschichte oder Musik abgespielt wird. Dass die Tonies dann auch noch aussehen wie Spielzeug, spielt auch mit hinein.

Nun noch einmal zum Anfang: Noch lange bevor es die Toniebox gab, fand man Pikachu in Kinderzimmern. The Pokémon Company hat es wie kaum ein anderes Unternehmen verstanden, die Marke Pokémon ans Kind zu bringen, noch bevor selbiges überhaupt weiß, was ein Videospiel ist – geschweige denn, dass es Pokémon-Videospiele gibt.

Es gehört nicht viel dazu, um zu erahnen, dass Tonies und Pokémon ein traumhaftes Match sind. Umso erstaunlicher, dass es erst seit diesem Jahr Pokémon-Tonies gibt. Den Lizenz-Deal feiert Hersteller tonies SE mit einer gelben Auflage der ebenfalls noch recht neuen Toniebox 2 sowie drei Tonies: Pikachu, Glumanda, Bisasam und Schiggy. Die Produkte sind seit August erhältlich – und wir haben sie uns näher angesehen.

Was beinhalten die Pokémon-Tonies?

Vielleicht fragt ihr euch, ob es unbedingt eine Toniebox 2 sein muss. Genügt nicht auch der ältere Würfel? Grundsätzlich schon, aber wenn ihr euch die erste Box holt, dann sollte es schon das moderne Modell sein. Die alte Toniebox, die inzwischen in die Restbestände läuft, ist auch keineswegs deutlich günstiger.

Die Toniebox 2 hingegen bietet eine längere Akkulaufzeit, einen viermal größeren, internen Speicher (die Tonie-Musik wird auf das Gerät heruntergeladen) und einige neue Lichtfunktionen. Eine erweiterte App-Steuerung, eine bessere Funkverbindung und ein grundsätzlich besserer Klang runden das Paket ab.

Da es die alte Toniebox oftmals ohnehin nur noch als B-Ware gibt, würde ich auf jeden Fall zur neuen Toniebox 2 raten, die in puncto Technik und auch Haptik die Pikachu-Nase deutlich vorn hat.

Aber wahrscheinlich seid ihr eher hier gelandet, um zu erfahren, ob sich die Pokémon-Tonies lohnen. Werden bekannte Geschichten erzählt? Aus dem Anime? Aus den Spielen? Nein, weder noch. Die Tonies bieten eine Mischung aus anfänglichen Erklärungen rund um das jeweilige Pokémon, wissenswerten Fakten zu Pokéball oder Typen und ihren Vorteilen sowie anschließenden Geschichten.

Die kleinen Geschichten sind unterhaltsam und extra für die Tonies erschaffen. Es handelt sich also nicht um eingesprochene Anime-Folgen oder bekannte Hörspiele. Laut Herstellerangaben sollen die Geschichten unter anderem lösungsorientiertes Denken, Teamgeist und Mut (Bisasam) oder Empathie und Freundschaft (Glumanda) fördern. Schiggy soll Kinder in Selbstvertrauen, Freundlichkeit und Neugier stärken und Pikachu schließlich den Entdeckergeist wecken.

Hörspiel oder Einschlafhilfe

Apropos Wecken: Tonies eignen sich hervorragend als Hörspiel, zum Beispiel beim Spielen. Aber vielen Kindern dienen sie auch als Einschlafhilfe. Es stehen weniger übergreifende Geschichten im Mittelpunkt, sondern vielmehr in sich abgeschlossene, kleine Erlebnisse.

Die Arbeit der SprecherInnen ist wirklich fantastisch. Der Erzähler hat eine beruhigende Stimme, die passenderweise an Tierdokus erinnert. Mit einer Laufzeit von 66 bis 80 Minuten geraten Eltern nicht in Gefahr, die Tonies neu starten zu müssen. Sie dürften die Einschlafzeit (wie die allermeisten Tonies) überdauern.

Vielleicht noch einige Worte zu den Figuren an sich. Als die Zusammenarbeit bekannt wurde, brach ein regelrechter Ansturm auf die Tonies aus. Wie eigentlich alles, was mit Pokémon zu tun hat, setzte die Sammelwut bei Fans ein.

Dabei handelt es sich nicht um Sammelfiguren. Für’s Regal sind sie nicht gemacht, auch wenn die Verarbeitung angesichts des Preises wirklich gut ist. Die Figuren fühlen sich wertig an und sind ordentlich bemalt. Aber zum Sammeln gibt es dann doch Alternativen. Inzwischen ist das Sammelfieber auch vorbei und ihr erhaltet alle Tonies nach anfänglichen Engpässen wieder zum normalen Preis von 16,99 Euro oder ggf. schon in einem Angebot.

Wenn Pikachu und Co. ohnehin schon eure Kinderzimmer bevölkern, werden eure Kinder auch die Pokémon-Tonies lieben, daran gibt es kaum einen Zweifel. Die 8-jährige Testerin ist jedenfalls zufrieden. Für alle anderen Kids eignen sich die Tonies als Einstieg in die Welt der Pokémon. Wenn ihr das denn wollt. Denn ist die Pokémon-Magie erst einmal entfesselt …

Bildmaterial: tonies