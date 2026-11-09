Petit Planet macht sich winterfest: Der Launch im Dezember bringt Neuerungen mit sich

Als Teil einer Mediengruppe durften wir eine Vorabversion des neuen Cozy-Hits Petit Planet von HoYoverse anspielen. Im Gegensatz zur letzten Anspiel-Session auf der Gamescom hat sich einiges getan – ein persönliches Highlight war, dass endlich das in der Gamescom-Demo angedeutete Kartenspiel Amira vollständig spielbar war.

Im Team mit vier Leuten machte das Spiel im Galactic Bazaar richtig Laune – und wird per In-Game-Item auch auf dem eigenen Planeten spielbar sein. Wer also Lust auf eine Runde Mau-Mau mit Fremden oder Freunden hat, sollte sich nach diesem Minispiel umsehen.

Da Petit Planet im Dezember erscheint, war es HoYoverse wichtig, dass das kalte Winterwetter im Spiel vorhanden ist. Da das Winterwetter einige Änderungen im Gameplay mit sich bringt, hat man sich entschieden, das Feature erst später im Spielverlauf freizuschalten – genauer gesagt ab dem Luca Arbor Level 9, das ihr vor allem mit Freundschafts- und Nachbarschaftsdiensten erhöhen könnt.

Ab diesem Zeitpunkt ist es auch möglich, Schneemänner zu bauen und eine Schneeballschlacht zu veranstalten. Nach besonders starkem Schneefall finden sich sogar spezielle Items, welche zum Craften von speziellen Wintermöbeln dienen. In der finalen Version soll es einen entsprechenden Winter-Abschnitt in der Story geben, der aber auch später noch gespielt werden kann.

Es wird frostig

Energiegeladene Nachbarn

Mit Manna und Tika wird es zwei neue Nachbarn geben, dazu kommt der „Winter-Nachbar“ Heyu. Jeder Nachbar soll einzigartig sein und das Spiel erweitern. Besonders gut hat uns Manna gefallen. Die Schauspielerin und Tänzerin beginnt gelegentlich zufällig zu tanzen, um überschüssige Energie abzubauen.

Wenn das nicht reicht, betreibt sie Kampfsport und fordert euch zu einem Kung-Fu-artigen Duell heraus, baut Erz ab und ist sich generell nicht zu schade für körperlich anstrengende Aufgaben. Sie ähnelt dabei mit ihrem gefleckten, golden-orangen Fell einem Goldenen Stumpfnasenaffen.

Seit der Gamescom ist auch Msafiri bekannt und wird aktuell auch wieder in den Fokus gerückt. Der reisende Wüstenluchs hat eine Vorliebe für gegrillte Fische und ist ein Enthusiast für Bergbau und Insektenfang. Seine geheime Schwäche: Katzen-Plüschtiere.

Aber Achtung: Wenn er seine überschüssige Energie nicht abbauen kann, kann es schon mal sein, dass er euch aus dem Nichts anfaucht. Msafiri scheint eine düstere Hintergrundgeschichte zu haben – wir sind gespannt auf die vollständige Geschichte im fertigen Spiel.

Weitere Neuerungen

Weitere Neuerungen betreffen vor allem die allgemeine Spielbarkeit: Mit Vignetten lassen sich kleine Bereiche leicht und geführt dekorieren. Mit zunehmender Dekorationserfahrung werden erweiterte Anpassungsoptionen, das Bauplan-System und zusätzliche Belohnungen freigeschaltet. Eigene Bauten können als Baupläne in MiniCorner geteilt und dort auch Designs anderer nachgebaut werden.

Auch die Blumen haben ein neues Zuchtmodell: Mit Geduld und sorgfältigem Gießen können seltene, einzigartige Blumen wachsen. Sie eignen sich zur Dekoration oder können bei Nimue im Galaktischen Basar zu individuellen Haarfarben verarbeitet werden.

Zudem wurde der Galaktische Basar visuell überarbeitet und um Angelplätze sowie das neue Kartenspiel Amira erweitert. Außerdem gibt es jetzt Features, um Outfit-Fotos zu teilen und den Look zu kopieren. Später soll auch die Möglichkeit dazukommen, User-generated Content ins Spiel zu integrieren – hierauf sind wir besonders gespannt, da es die Community zusammenwachsen lässt.

Petit Planet gilt als der Vorstoß von Hoyoverse ins Cozy-Genre und wurde von der Ankündigung an von vielen mit Animal Crossing verglichen. Die niedliche „Cosmic Life Sim“ von HoYoverse wird am 4. Dezember 2026 für PCs und Mobilgeräte erscheinen, wie wir bereits seit einigen Tagen wissen. 2027 folgt eine Version für Nintendo Switch 2, die wir bei der Media-Tour schon angespielt haben.

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse