Pokémon trifft Dark Souls: Dieses Indie-RPG macht Monsterkämpfe besonders gnadenlos

Monster sammeln, trainieren und weiterentwickeln – das klingt zunächst verdächtig nach Pokémon. Doch The Sky Project: Land of Noris möchte dem bekannten Konzept eine deutlich ernstere Note verleihen. Denn wer hier einen Kampf verliert, könnte sich für immer von seinen Begleitern verabschieden müssen.

Das handgezeichnete Monster-Sammel-RPG ist das bislang ambitionierteste Projekt vom spanischen Studio Enthariel Games. Auf Kickstarter hat das Team sein ursprüngliches Finanzierungsziel von 16.737 US-Dollar bereits deutlich übertroffen. Zuletzt kamen mehr als 33.800 US-Dollar zusammen.

Pokémon, Hollow Knight und Dark Souls als Vorbilder

Die EntwicklerInnen machen aus ihren Inspirationen kein Geheimnis. Neben Pokémon, Digimon und Final Fantasy X nennen sie auch Hollow Knight und Dark Souls als wichtige Vorbilder.

Das zeigt sich vor allem beim Weltdesign: Vier miteinander verbundene Ebenen laden zur Erkundung ein. Versteckte Gebiete, geheime Bosse und alternative Wege sollen dafür sorgen, dass sich nicht jeder Spieldurchlauf gleich anfühlt.

Im Mittelpunkt stehen über 200 sammelbare Kreaturen, sogenannte Noris. Diese lassen sich trainieren und weiterentwickeln. Gekämpft wird in strategischen, rundenbasierten 3-gegen-3-Duellen. Zufällige Fähigkeiten und mächtige Relikte sollen zusätzliche taktische Möglichkeiten eröffnen.

Wer stirbt, bleibt tot – vielleicht

Die größte Besonderheit ist allerdings der permanente Tod. Fällt ein Nori im Kampf, ist er unwiederbringlich verloren. Zumindest vorerst: Auf einem persönlichen Friedhof können SpielerInnen ihre verstorbenen Begleiter besuchen. Die EntwicklerInnen deuten sogar an, dass eine Rückkehr irgendwann möglich sein könnte.

Dahinter steckt auch eine erzählerische Idee: Das Abenteuer soll sich mit Verlust, Trauer und dem Weitermachen beschäftigen.

Bemerkenswert ist außerdem die klare Haltung des Studios zu generativer KI. Bei der Entwicklung wurde nach eigenen Angaben keinerlei KI eingesetzt – weder für Grafiken noch für Programmierung oder Werbematerialien.

The Sky Project: Land of Noris soll Anfang bis Mitte 2028 für den PC via Steam erscheinen. Eine Nintendo-Switch-Version ist ebenfalls geplant, deren Kompatibilität mit Switch 2 überprüft werden soll. Auch deutsche Texte sind vorgesehen.

Der Kickstarter-Trailer:

via Kickstarter, Bildmaterial: Enthariel Games, The Sky Project: Land of Noris