Konami präsentiert erstes Gameplay zum Remake des „Yu-Gi-Oh!“-Klassikers Tag Force 3

Konami hat den ersten Gameplay-Trailer zu Yu-Gi-Oh! Tag Force GX veröffentlicht. Der Trailer zeigt, was Duellanten an der Duellakademie erwartet, und gibt einen Vorgeschmack auf die Rückkehr der Tag-Duelle.

Es handelt sich dabei um ein Remake des beliebten Karten-RPGs Yu‑Gi‑Oh! GX Tag Force 3 mit moderner Grafik und einem verbesserten Duellerlebnis. Fans dürfen sich auf nostalgische Karte aus der Ära der Anime-Serie Yu-Gi-Oh! GX freuen – und einen neuen Online-Mehrspielermodus.

„An der Duellakademie schlüpfen Duellanten in die Rolle eines Schülers. Außerhalb des Unterrichts können sie den Campus erkunden, an verschiedenen Freizeitaktivitäten teilnehmen oder im Shop Kartenpacks öffnen. Im Laufe des Schuljahres entstehen Freundschaften und Rivalitäten mit anderen Figuren, während der Schulabschluss näher rückt“, führt Konami ein.

Mit dem 16. Februar 2027 hat das Spiel bereits einen Termin. Yu-Gi-Oh! Tag Force GX erscheint dann für Steam, Switch 2 und Switch. Weniger erfreulich: Die physische Edition für Switch 2* ist eine Game Key Card. Zum Glück erschien das Spiel auch noch für die „alte“ Switch und hier auf Cartridge*.

Zumal die Handelsversion einen spannenden Bonus bietet: drei besondere Karten für das Sammelkartenspiel. „Zwei davon erscheinen erstmals als physische Sammelkarten, jeweils 20 Jahre nach ihrem Debüt im Anime Yu-Gi-Oh! GX.“ Die drei Karten sind:

Yubel (Starlight Rare)

Böser Kanon (Ultra Rare)

Zukunftsvision (Ultra Rare)

Der erste Gameplay-Trailer:

Bildmaterial: Yu-Gi-Oh! Tag Force GX, Konami, Matrix Software