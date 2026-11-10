Die aktuelle PlayStation-Strategie steuert auf Misserfolg zu, glaubt ein Ex-Manager

Sony kämpft bei seiner Konsole aktuell mit sinkenden Verkaufszahlen, was nicht zuletzt an erhöhten Hardwarepreisen und nur wenigen guten Exklusivtiteln liegt. Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Sony neben der PlayStation 6 auch einen Handheld plant.

Eine Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist. Das behauptet Shawn Layden, ehemaliger Vorsitzender der SIE Worldwide Studios, im Podcast Trophy Room: A PlayStation Show. Die aktuelle Strategie könnte demnach ein Rezept für den Misserfolg sein. Er argumentiert dabei vor allem mit PSP, PS Vita und der PlayStation 3.

„Es war schwierig, gleichzeitig eine Konsole und einen Handheld zu unterstützen“, sagt er und ergänzt: „Man müsste fast zwei Unternehmen gründen“ für einen vollständigen Support beider Geräte. Dazu kamen seinerzeit Probleme im Marketing: „Die Konsole, die das größere Geld und das größere Publikum bringt, hat mehr Gewicht im Marketing. Und man sieht, wie die Marketing-Dollars für die PSP einfach verschwinden.“

Ein Handheld habe mehr Erfolgschancen

Deshalb müsse sich Sony in der nächsten Generation nur auf ein Gerät konzentrieren. „Wenn Sony als Nächstes nur einen Handheld herausbringt, dann denke ich, dass sie gute Chancen haben, zu gewinnen“, sagt Layden.

Das bedeutet natürlich nicht, dass eine Konsole nicht erfolgreich sein könnte. „Aber wenn sie gleichzeitig einen Handheld und eine Konsole auf den Markt bringen, hat das Unternehmen einfach nicht … ich glaube nicht, dass überhaupt irgendein Unternehmen die Fähigkeit hat, mit beidem erfolgreich zu sein.“

Dass Layden einem Handheld gute Chancen einräumt, könnte auch am erwarteten, hohen Preis einer neuen Konsole liegen. Spekuliert werden Preise von über 1.000 US-Dollar. Fans wären vielleicht nicht bereit, so viel Geld für eine Spielekonsole auszugeben.

via GamesRadar, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment