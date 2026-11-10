Die aktuelle PlayStation-Strategie steuert auf Misserfolg zu, glaubt ein Ex-Manager

Sony kämpft bei seiner Konsole aktuell mit sinkenden Verkaufszahlen, was nicht zuletzt an erhöhten Hardwarepreisen und nur wenigen guten Exklusivtiteln liegt. Seit Monaten gibt es Gerüchte, dass Sony neben der PlayStation 6 auch einen Handheld plant.
Eine Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist. Das behauptet Shawn Layden, ehemaliger Vorsitzender der SIE Worldwide Studios, im Podcast Trophy Room: A PlayStation Show. Die aktuelle Strategie könnte demnach ein Rezept für den Misserfolg sein. Er argumentiert dabei vor allem mit PSP, PS Vita und der PlayStation 3.
„Es war schwierig, gleichzeitig eine Konsole und einen Handheld zu unterstützen“, sagt er und ergänzt: „Man müsste fast zwei Unternehmen gründen“ für einen vollständigen Support beider Geräte. Dazu kamen seinerzeit Probleme im Marketing: „Die Konsole, die das größere Geld und das größere Publikum bringt, hat mehr Gewicht im Marketing. Und man sieht, wie die Marketing-Dollars für die PSP einfach verschwinden.“
Ein Handheld habe mehr Erfolgschancen
Deshalb müsse sich Sony in der nächsten Generation nur auf ein Gerät konzentrieren. „Wenn Sony als Nächstes nur einen Handheld herausbringt, dann denke ich, dass sie gute Chancen haben, zu gewinnen“, sagt Layden.
Das bedeutet natürlich nicht, dass eine Konsole nicht erfolgreich sein könnte. „Aber wenn sie gleichzeitig einen Handheld und eine Konsole auf den Markt bringen, hat das Unternehmen einfach nicht … ich glaube nicht, dass überhaupt irgendein Unternehmen die Fähigkeit hat, mit beidem erfolgreich zu sein.“
Dass Layden einem Handheld gute Chancen einräumt, könnte auch am erwarteten, hohen Preis einer neuen Konsole liegen. Spekuliert werden Preise von über 1.000 US-Dollar. Fans wären vielleicht nicht bereit, so viel Geld für eine Spielekonsole auszugeben.
via GamesRadar, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
10 Kommentare
Ich zieh schon den Kopf ein ... aber ... ich finde die Idee gut.
Sony mangelt es an USPs in einem zunehmend desaströsen Marktumfeld, in dem sie Mondpreise für Komponenten berappen müssen. Online sehe ich gefühlt nur noch die Leute, die ohnehin keine PS6 kaufen würden, weil keine Discs mehr und über 1000€. Also offenbar brauchen sie eine zum großen Teil neue Zielgruppe und andererseits eine Neuausrichtung, die ein geschlossenes Ökosystem rechtfertigt.
Ein Handheld kann da eine Lösung sein.
Vor allem dann, wenn sie die Controller ergonomischer formen als diese Bauklötze bei Valve und Nintendo.
Naja das Portal (das ich persönlich als Rohrkrepierer verbucht hätte) scheint ja zumindest in seiner Nische anzukommen. Und wie es bei Nintendo mit seiner Switch läuft sieht man auch. Gleichzeitig ist auch bekannt was für einen Klotz sich Microsoft mit der Series S ans Bein gebunden hat. Und Erfahrung mit einem separaten Handheld System hat man ja dank PSP und Vita auch.
Also an für sich sollten genug Informationen vorliegen, um daraus passende Entscheidungen zu erzeugen.
Das Portal zeigt aber auch, dass Sony sich im Handheld Bereich wieder schwer tun könnte. Immerhin kostet die Portal quasi ohne Technik schon halb soviel wie eine Switch 2. Da auch nur für einen Großteil der Spiele entsprechende Hardware zu verbauen, dürfte die Preise auch in Ally X Region begeben denke ich…
Sony konnte noch nie richtig mit echten Handhelds umgehen, das hat man bei PSP und vor allem bei der PS Vita gesehen. Jetzt versucht man es mit dem Portal, aber das ist kein Vergleich zu einem eigenständigen Gerät wie PSP oder PS Vita.
Es ist im Grunde nur ein Streaming-Gerät, mit dem man über die PS5 (oder später PS6) zocken kann. Für Leute, die im Bett oder auf dem Sofa spielen wollen, mag das okay sein. Eine echte portable Konsole wie die eins Nintendo Switch hat Nintendo aber deutlich besser und konsequenter umgesetzt.
Trotzdem war das Portal an sich keine üble Lösung im Vergleich zu dem, was Sony früher mit PSP und Vita abgeliefert hat nur einständig Spiele entwickelt wurde. Das Problem ist eher, dass Hardware heutzutage generell viel zu teuer geworden ist. Es gibt Leute, die schon auf Ratenkredit bestellen und Hauptsache, man hat es. Genau dieser Gedanke steckt dahinter.
Von daher lohnt sich das Portal für die meisten wie mich kaum noch. Sony schießt sich damit wieder selbst ins Bein, ähnlich wie teilweise bei der PS5Pro.
Einen Handheld auf einem sehr gut bestücktem Markt zu bringen, indem Nintendo ein absolutes Monopol mit einer Hybrid-Konsole hat ist ein Risiko. Neue Hardware an sich zu bringen ist ein Risiko, wenn man schon androht, dass man die PS6 auf keinen Fall zu einem Verlust verkaufen möchte.
Ich meine, wer bin ich, dem ehemaligen und meiner Meinung nach einem der letzten guten PlayStation Executives zu widersprechen, aber die Aussage erscheint mir doch realitätsfern. Wie oben erwähnt, der Markt wird von Nintendo dominiert und einen reinen Handheld als einziges System zu bringen, wo du dann auch noch technische Abstriche machen musst, darauf würde sich Sony doch niemals einlassen, so etwas wäre ein Himmelfahrtskommando.
Aktuelle Handhelds haben allesamt die gleichen Probleme, wenn es um Limitierungen geht. Da ist auch die Switch 2 von betroffen. Das reicht von Akkuleistungen, die bei aufwändigeren Titeln nicht über 2 Stunden Spielzeit hinauskommen und erhebliche Speicherplatzprobleme. Gut, bei letzterem zeigt sich aktuell ja, dass das für die Leute auf der Switch 2 anscheinend keine große Hürde ist.
Bei mir selbst reicht das eigentlich schon als Gründe, dass die Switch 2 leider an Relevanz über die Monate verloren hat als reiner Handheld. Und beim Docked-Mode weiß ich, dass ich hier Plattformen stehen habe, worauf die Software besser aussieht und läuft. Zur Wahrheit gehört da aber auch, dass ich mittlerweile nen Handheld nicht mehr so lange halten kann, bevor mir die linke Hand chronisch einschläft oder nach ner Weile weh tut.