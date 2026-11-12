Bekannter Insider dämpft die Hoffnungen auf Remake zu Zelda: Majora’s Mask

Mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat Nintendo offenbar einen Nerv getroffen. Über 5,2 Millionen Verkäufe in nur vier Tagen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Da stellt sich natürlich die Frage: Folgt jetzt auch ein Remake von Majora’s Mask?
Ganz abwegig wäre das nicht. Schließlich erschien das ursprüngliche Majora’s Mask bereits 2000, weniger als zwei Jahre nach Ocarina of Time, und verwendete zahlreiche Modelle, Animationen und Spielmechaniken des Vorgängers wieder.
Zuletzt befeuerten Funde eines YouTubers die Spekulationen zusätzlich. Im neuen Ocarina of Time entdeckte er ungenutzte Dialogzeilen, die auf eine seltsame, unheimliche Maske anspielen. Manche Fans vermuteten deshalb bereits einen möglichen Horror-Kid-amiibo oder sogar einen Hinweis auf ein weiteres Remake.
Vorerst wohl kein Majora’s Mask
Doch der bekannte Insider Shpeshal Nick dämpft nun die Erwartungen. Nach Informationen seiner Quelle befinde sich Majora’s Mask derzeit in keiner Form in Entwicklung.
„An Majora’s Mask wird derzeit in keiner Form gearbeitet“, erklärte er. Auch bei der angeblich geplanten dritten amiibo-Figur soll es sich nicht um Horror-Kid, sondern um Ganondorf handeln.
Interessant ist dabei die Quelle: Laut Nick handelt es sich um denselben Informanten, der ihm bereits vor zwei Jahren vom „Ocarina of Time“-Remake und dessen vergleichsweise hohem Budget berichtet hatte. Auch Hinweise auf eine Zelda-Konsole samt Controller und Metroid Prime 4 sollen von dort stammen.
Trotzdem bleibt Vorsicht angebracht. Nicks Trefferquote ist durchaus durchwachsen, und offiziell bestätigt ist davon nichts. Ganz ausschließen möchte der Insider ein späteres Majora’s Mask-Remake übrigens nicht. Er betont lediglich, dass es aktuell nicht in Arbeit sei.
Ein anderes großes Remake für 2028?
Dafür deutet Nick bereits ein anderes Projekt an: Das nächste große Remake, von dem er wisse, sei für 2028 geplant. Um welches Spiel es sich handelt, wollte er allerdings nicht verraten.
Für Zelda-Fans heißt es also erst einmal abwarten. Immerhin lagen zwischen den beiden Nintendo-3DS-Neuauflagen von Ocarina of Time und Majora’s Mask ebenfalls vier Jahre. Ein späteres Wiedersehen mit Termina wäre also keineswegs ausgeschlossen.
8 Kommentare
Klingt erstmal wie furchtbarer Zeitdruck, ist aber am Ende des Tages kein Problem.
Spoiler anzeigen
Es gibt da ein paar hilfreiche Tricks:
Dann gibt es ein paar Dinge, die ganz hilfreich zu wissen sind.
Man kann es mühelos innerhalb der 3 Tage komplett schaffen.
Das gleiche hat man bei 3DS auch gemacht wie im Artikelerwähnt wurde, dass man 4 Jahre gebraucht hat und warum ist das nicht durchschaubar?
Im aktuellen Interview erklärt Aonuma, dass Zelda: Ocarina of Time für Switch 2 als vollständiges Remake von Grund auf neu aufgebaut wurde. Also ist völlig anderes als bei dem beiden Generation N64 und 3DS so war. Denke so Ende des Zyklus von Switch 2 wäre machbar bis 5-6 Jahre Entwicklungszeiten?
Gott sei Dank, das ist mein absolutes hass Zelda, damals kannte ich die Genres noch gar nicht (glaub die gab es auch noch nicht) aber Rogue Like Elemente mit Zeitdruck........ das mochte ich damals schon nicht.
Würde sogar Zelda 2 immer MM vorziehen.
Wenn ein Remake mit der Technik kommen sollte dann doch bitte TP oder einfach mal in die andere Stil Richtung mit mehr Anime und WW oder gar die DS und 3DS Ableger wie Spirit Tracks oder Between two Worlds neu aufsetzen in 3D.
Das würde mir im Falle weiterer Remakes deutlich besser gefallen.
Hab noch nie gehofft das ein Insider richtig liegt wie jetzt
Natürlich hätte ich es allen die MM lieben es gegönnt
Ich würde da nicht unbedingt Wetten drauf abschließen. Weil Nintendo so unberechenbar ist, wäre es gerade seltsam, wenn direkt nach Ocarina of Time nun ein Majora's Mask Remake folgen würde. So tickt Nintendo nicht. Ocarina of Time hat, wie man bemerkt, immer noch eine hohe Anziehungskraft. Da spielt Nostalgie ein Faktor aktuell und eben Word of Mouth, wo viele Menschen noch keinerlei Bezug zu eher traditionellen 3D Zeldas haben.
Majoras Mask war immer ein Enfant Terrible. Aufgrund der drastischen Änderungen war es anders als Majoras Mask. Doch auch tonal und eben erzählerisch was ganz eigenständiges. Das Spiel war längst nicht so ein Erfolg wie Ocarina of Time und fühlte sich halt immer mehr wie ein Spin-Off an.
Auf dem 3DS steckte man dann in einem Dilemma, dass man Fans des Originals damit eher vergrault hat (einige Änderungen am Gameplay und den Abläufen sowie ein bunter Grafikstil, der den Look des Spiels stark verändert hat), leider aber immer noch viele mit dem Spiel überfordert waren. Das größte Problem, was Majora's Mask meiner Meinung nach hat ist zu erklären, dass das Zeitlimit kein Deal-Breaker ist sondern einfach ein ganz normales Gameplay-Feature. Für viele, mich eingeschlossen, war es aber immer genau das: Ein Deal-Breaker, der meinen gemütlichen Erkundungsstil einschränkt
Insofern kann ich mir vorstellen, dass man sich von Majora's Mask fernhält, da es auch ein gewisses Risiko ist. Man wüsste von vornherein, dass das Spiel niemals kommerziell am Ocarina of Time Remake wird anknüpfen können. Die Entwickler müssten hier vielleicht ein von Grund auf neues Spiel entwickeln, welches deutlich mehr als Ocarina of Time andere Wege bestreitet. Und das würde nicht passieren. Deswegen sehe ich Majora's Mask da in einer schlechten Position.
Kann mir halt auch gut vorstellen, dass man nach einem Star Fox Remake und einem Ocarina of Time Remake es erstmal langsamer angehen möchte und sich stattdessen auf neue Spiele fokussiert. Auch, wenn ja laut diesem Nick noch irgendwas in Sachen Remake kommen soll. Dann wäre es halt noch unwahrscheinlicher, dass sie ein Majora's Mask Remake nachträglich ankündigen würden.