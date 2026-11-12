Bekannter Insider dämpft die Hoffnungen auf Remake zu Zelda: Majora’s Mask

Mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat Nintendo offenbar einen Nerv getroffen. Über 5,2 Millionen Verkäufe in nur vier Tagen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Da stellt sich natürlich die Frage: Folgt jetzt auch ein Remake von Majora’s Mask?

Ganz abwegig wäre das nicht. Schließlich erschien das ursprüngliche Majora’s Mask bereits 2000, weniger als zwei Jahre nach Ocarina of Time, und verwendete zahlreiche Modelle, Animationen und Spielmechaniken des Vorgängers wieder.

Zuletzt befeuerten Funde eines YouTubers die Spekulationen zusätzlich. Im neuen Ocarina of Time entdeckte er ungenutzte Dialogzeilen, die auf eine seltsame, unheimliche Maske anspielen. Manche Fans vermuteten deshalb bereits einen möglichen Horror-Kid-amiibo oder sogar einen Hinweis auf ein weiteres Remake.

Vorerst wohl kein Majora’s Mask

Doch der bekannte Insider Shpeshal Nick dämpft nun die Erwartungen. Nach Informationen seiner Quelle befinde sich Majora’s Mask derzeit in keiner Form in Entwicklung.

„An Majora’s Mask wird derzeit in keiner Form gearbeitet“, erklärte er. Auch bei der angeblich geplanten dritten amiibo-Figur soll es sich nicht um Horror-Kid, sondern um Ganondorf handeln.

Interessant ist dabei die Quelle: Laut Nick handelt es sich um denselben Informanten, der ihm bereits vor zwei Jahren vom „Ocarina of Time“-Remake und dessen vergleichsweise hohem Budget berichtet hatte. Auch Hinweise auf eine Zelda-Konsole samt Controller und Metroid Prime 4 sollen von dort stammen.

Trotzdem bleibt Vorsicht angebracht. Nicks Trefferquote ist durchaus durchwachsen, und offiziell bestätigt ist davon nichts. Ganz ausschließen möchte der Insider ein späteres Majora’s Mask-Remake übrigens nicht. Er betont lediglich, dass es aktuell nicht in Arbeit sei.

Ein anderes großes Remake für 2028?

Dafür deutet Nick bereits ein anderes Projekt an: Das nächste große Remake, von dem er wisse, sei für 2028 geplant. Um welches Spiel es sich handelt, wollte er allerdings nicht verraten.

Für Zelda-Fans heißt es also erst einmal abwarten. Immerhin lagen zwischen den beiden Nintendo-3DS-Neuauflagen von Ocarina of Time und Majora’s Mask ebenfalls vier Jahre. Ein späteres Wiedersehen mit Termina wäre also keineswegs ausgeschlossen.

via TheGamer, Bildmaterial: Nintendo