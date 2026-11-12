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Bekannter Insider dämpft die Hoffnungen auf Remake zu Zelda: Majora’s Mask

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Mit dem Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time hat Nintendo offenbar einen Nerv getroffen. Über 5,2 Millionen Verkäufe in nur vier Tagen sprechen jedenfalls eine deutliche Sprache. Da stellt sich natürlich die Frage: Folgt jetzt auch ein Remake von Majora’s Mask?

Ganz abwegig wäre das nicht. Schließlich erschien das ursprüngliche Majora’s Mask bereits 2000, weniger als zwei Jahre nach Ocarina of Time, und verwendete zahlreiche Modelle, Animationen und Spielmechaniken des Vorgängers wieder.

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Zuletzt befeuerten Funde eines YouTubers die Spekulationen zusätzlich. Im neuen Ocarina of Time entdeckte er ungenutzte Dialogzeilen, die auf eine seltsame, unheimliche Maske anspielen. Manche Fans vermuteten deshalb bereits einen möglichen Horror-Kid-amiibo oder sogar einen Hinweis auf ein weiteres Remake.

Vorerst wohl kein Majora’s Mask

Doch der bekannte Insider Shpeshal Nick dämpft nun die Erwartungen. Nach Informationen seiner Quelle befinde sich Majora’s Mask derzeit in keiner Form in Entwicklung.

„An Majora’s Mask wird derzeit in keiner Form gearbeitet“, erklärte er. Auch bei der angeblich geplanten dritten amiibo-Figur soll es sich nicht um Horror-Kid, sondern um Ganondorf handeln.

Interessant ist dabei die Quelle: Laut Nick handelt es sich um denselben Informanten, der ihm bereits vor zwei Jahren vom „Ocarina of Time“-Remake und dessen vergleichsweise hohem Budget berichtet hatte. Auch Hinweise auf eine Zelda-Konsole samt Controller und Metroid Prime 4 sollen von dort stammen.

Trotzdem bleibt Vorsicht angebracht. Nicks Trefferquote ist durchaus durchwachsen, und offiziell bestätigt ist davon nichts. Ganz ausschließen möchte der Insider ein späteres Majora’s Mask-Remake übrigens nicht. Er betont lediglich, dass es aktuell nicht in Arbeit sei.

Ein anderes großes Remake für 2028?

Dafür deutet Nick bereits ein anderes Projekt an: Das nächste große Remake, von dem er wisse, sei für 2028 geplant. Um welches Spiel es sich handelt, wollte er allerdings nicht verraten.

Für Zelda-Fans heißt es also erst einmal abwarten. Immerhin lagen zwischen den beiden Nintendo-3DS-Neuauflagen von Ocarina of Time und Majora’s Mask ebenfalls vier Jahre. Ein späteres Wiedersehen mit Termina wäre also keineswegs ausgeschlossen.

via TheGamer, Bildmaterial: Nintendo

8 Kommentare

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  1. Zitat von Yurikotoki

    Majora’s Mask müsste ich ohnehin irgendwann mal richtig nachholen. Wobei mich diese Zeitmechanik mit dem ständigen Countdown ehrlich gesagt nach wie vor eher abschreckt....

    Klingt erstmal wie furchtbarer Zeitdruck, ist aber am Ende des Tages kein Problem. :)

    Spoiler anzeigen

    Es gibt da ein paar hilfreiche Tricks:

    • Du kannst mit einem Lied der Ocarina die Zeit auf ein Drittel (N64) bzw. die Hälfte (3DS) der normalen Ablaufzeit reduzieren
    • Rubine können vor der Rückkehr zum ersten Tag in einer Bank deponiert werden, damit sie nicht verloren gehen
    • Nahezu alle Verbrauchsitems in deinem Inventar erlangst du schnell wieder, indem du das Gras um die Stadt mähst.
    • Events sind nur in bestimmten Zeitfenstern verfügbar (ergeben sich aus Gesprächen und den Einträgen in deinem Journal) - hierfür kannst du mit einem anderen Ocarina-Lied die Zeit auch doppelt so schnell ablaufen lassen. Hilft, das passende Fenster schnell zu erreichen.

    Dann gibt es ein paar Dinge, die ganz hilfreich zu wissen sind.

    • Wie angedeutet gehen bei der Rückkehr zu Tag 1 alle Verbrauchsitems und Rubine verloren, alle nicht abgeschlossenen Events werden zurückgesetzt. Man behält nur permanenten Fortschritt (Herzteile, Masken, Waffen/Schilde, etc.)
    • "Richtiges" Speichern gibt es nur durch einen Reset auf den ersten Tag (N64-Version). Die Eulenstatuen sind nur temporäre Speicher, d.h. wenn man vergisst zu Speichern, landet man nach dem letzten Reset auf den ersten Tag - der Fortschritt ist dann weg. Bei der 3DS-Version wurde das glaube ich entschärft, sodass man auch an den Eulenstatuen permanent speichern konnte.
    • Dungeons müssen jeweils in einem vollen 3-Tages Zyklus abgeschlossen werden, da auch diese resetten und man ansonsten von vorne beginnen muss. Hat man einen Boss aber geschlagen, gibt es einen permanenten Teleporter in den Bossraum, wenn man nochmal gegen sie kämpfen will. Die Zeit reicht aber immer locker aus, wenn man zwischendurch nicht zusätzlich noch viel Sidecontent macht.
    • Du wirst voraussichtlich einige Resets machen müssen, um alle Events und das Hauptspiel zu beenden. Es gibt aber kein Limit für die Anzahl der Resets. Im Endeffekt geht es nur darum, direkt zu Beginn die Zeit zu verlangsamen (sobald man das Lied gelernt hat) und dann seine Zeit für den Durchlauf für bestimmte Dinge zu Nutzen (z.B. Dungeon Nr. 1). Wenn man alles auf einmal machen will, wird es schwierig. Also lieber auf 1 bis 2 Sachen fokussieren, die abschließen, resetten und dann andere Events und Dungeons angehen.

  3. Das gleiche hat man bei 3DS auch gemacht wie im Artikelerwähnt wurde, dass man 4 Jahre gebraucht hat und warum ist das nicht durchschaubar?

    Im aktuellen Interview erklärt Aonuma, dass Zelda: Ocarina of Time für Switch 2 als vollständiges Remake von Grund auf neu aufgebaut wurde. Also ist völlig anderes als bei dem beiden Generation N64 und 3DS so war. Denke so Ende des Zyklus von Switch 2 wäre machbar bis 5-6 Jahre Entwicklungszeiten?

  4. Gott sei Dank, das ist mein absolutes hass Zelda, damals kannte ich die Genres noch gar nicht (glaub die gab es auch noch nicht) aber Rogue Like Elemente mit Zeitdruck........ das mochte ich damals schon nicht.

    Würde sogar Zelda 2 immer MM vorziehen.

    Wenn ein Remake mit der Technik kommen sollte dann doch bitte TP oder einfach mal in die andere Stil Richtung mit mehr Anime und WW oder gar die DS und 3DS Ableger wie Spirit Tracks oder Between two Worlds neu aufsetzen in 3D.
    Das würde mir im Falle weiterer Remakes deutlich besser gefallen.

    Hab noch nie gehofft das ein Insider richtig liegt wie jetzt :P

    Natürlich hätte ich es allen die MM lieben es gegönnt <3

  5. Zitat von SasukeTheRipper

    Majora's Mask wird früher oder später sicherlich kommen.


    Ich würde da nicht unbedingt Wetten drauf abschließen. Weil Nintendo so unberechenbar ist, wäre es gerade seltsam, wenn direkt nach Ocarina of Time nun ein Majora's Mask Remake folgen würde. So tickt Nintendo nicht. Ocarina of Time hat, wie man bemerkt, immer noch eine hohe Anziehungskraft. Da spielt Nostalgie ein Faktor aktuell und eben Word of Mouth, wo viele Menschen noch keinerlei Bezug zu eher traditionellen 3D Zeldas haben.

    Majoras Mask war immer ein Enfant Terrible. Aufgrund der drastischen Änderungen war es anders als Majoras Mask. Doch auch tonal und eben erzählerisch was ganz eigenständiges. Das Spiel war längst nicht so ein Erfolg wie Ocarina of Time und fühlte sich halt immer mehr wie ein Spin-Off an.

    Auf dem 3DS steckte man dann in einem Dilemma, dass man Fans des Originals damit eher vergrault hat (einige Änderungen am Gameplay und den Abläufen sowie ein bunter Grafikstil, der den Look des Spiels stark verändert hat), leider aber immer noch viele mit dem Spiel überfordert waren. Das größte Problem, was Majora's Mask meiner Meinung nach hat ist zu erklären, dass das Zeitlimit kein Deal-Breaker ist sondern einfach ein ganz normales Gameplay-Feature. Für viele, mich eingeschlossen, war es aber immer genau das: Ein Deal-Breaker, der meinen gemütlichen Erkundungsstil einschränkt ^^

    Insofern kann ich mir vorstellen, dass man sich von Majora's Mask fernhält, da es auch ein gewisses Risiko ist. Man wüsste von vornherein, dass das Spiel niemals kommerziell am Ocarina of Time Remake wird anknüpfen können. Die Entwickler müssten hier vielleicht ein von Grund auf neues Spiel entwickeln, welches deutlich mehr als Ocarina of Time andere Wege bestreitet. Und das würde nicht passieren. Deswegen sehe ich Majora's Mask da in einer schlechten Position.

    Kann mir halt auch gut vorstellen, dass man nach einem Star Fox Remake und einem Ocarina of Time Remake es erstmal langsamer angehen möchte und sich stattdessen auf neue Spiele fokussiert. Auch, wenn ja laut diesem Nick noch irgendwas in Sachen Remake kommen soll. Dann wäre es halt noch unwahrscheinlicher, dass sie ein Majora's Mask Remake nachträglich ankündigen würden.

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