Das neue Fable zeigt sich erneut – eine Quest führt uns in einen unheimlichen Wald

Xbox feiert seinen 25. Geburtstag und hat dafür natürlich auch einige Überraschungen vorbereitet. Eine davon dürfte besonders Rollenspielfans freuen: Das neue Fable zeigt sich mit frischem Gameplay-Material.

Publisher Xbox Game Studios und Entwickler Playground Games haben im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten einen rund vierminütigen Gameplay-Rundgang veröffentlicht. Diesmal steht eine konkrete Quest im Mittelpunkt, die uns einen weiteren Einblick in die Fantasywelt des Reboots gewährt.

Seltsame Magie im Wald

Im neuen Video verschlägt es den Helden von Briar Hill gemeinsam mit Arden, einem örtlichen Helden, in die Tiefen des sogenannten Deepwood.

Dort sollen die beiden herausfinden, was hinter den mysteriösen magischen Ereignissen steckt, die den BewohnerInnen von Oakshire zunehmend Sorgen bereiten.

Schnell zeigt sich, dass mit dem Wald etwas nicht stimmt. Die natürliche Magie des Deepwood scheint von einer fremden Macht verdorben worden zu sein. Auf ihrer Erkundung stoßen die beiden schließlich auf erste Hinweise, wer oder was dafür verantwortlich sein könnte.

Der neue Gameplay-Ausschnitt konzentriert sich damit auf eine der Quests, die euch im kommenden Abenteuer erwarten. Wir konnten jetzt übrigens schon mehrfach Gameplay des Spiels bestaunen. Alle Informationen dazu findet ihr hier.

Lange müssen sich Fans übrigens nicht mehr gedulden: Fable erscheint am 23. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PCs via Steam und Microsoft Store. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein.

Das neue Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Fable, Xbox Game Studios, Playground Games