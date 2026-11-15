WitchSpring bekommt Nachwuchs: Neues Action-RPG zeigt sich erstmals im Trailer

Mit WitchSpring R konnte das südkoreanische Entwicklerstudio Kiwi Walks durchaus einen Achtungserfolg feiern. Über 300.000 Mal verkaufte sich das Rollenspiel bislang auf PCs und Konsolen. Jetzt wagt das Studio mit Shade of the Marionette: The Story of Piyorita den nächsten Schritt.
Das neue Abenteuer spielt ebenfalls im Universum von WitchSpring, schlägt spielerisch allerdings eine andere Richtung ein. Ein frisch veröffentlichter Debüt-Trailer liefert jetzt erste ausführliche Einblicke.
Puppen, Magie und jede Menge Action
Anders als bei WitchSpring R setzt Kiwi Walks diesmal auf ein Echtzeit-Kampfsystem. Protagonistin Piyorita kann zwischen verschiedenen Waffen wechseln, gegnerische Magie zurückwerfen und Schwachstellen riesiger „Boss-Puppen“ ausnutzen.
Besiegten Bossen kann Piyorita ihre Lebenskraft entziehen und sie anschließend als Verbündete im Kampf beschwören.
Auch Erkundung und Crafting spielen eine wichtige Rolle. Gesammelte Materialien lassen sich in neue Werkzeuge, Zauber und Waffenverbesserungen investieren. Als Ausgangspunkt dient der sogenannte White Nest Room.
Eine Puppe auf der Suche nach ihrer Bestimmung
Im Mittelpunkt steht Piyorita, eine Puppe ohne Erinnerungen oder Gefühle. Geleitet von einer geheimnisvollen Stimme erkundet sie eine durch Spiegel verbundene Welt und absorbiert die Lebenskraft anderer Puppen, um selbst zum sogenannten „Masterpiece“ zu werden.
Der Trailer deutet dabei einige Geheimnisse an. Unter anderem taucht ein Mädchen in einem schwarzen Kleid auf, das Piyorita zum Verwechseln ähnlich sieht.
Shade of the Marionette: The Story of Piyorita soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 erscheinen. Geplant sind Versionen für PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen sowie PCs via Steam. Konkrete Konsolenmodelle wurden bislang nicht genannt. Den ersten Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen.
Der erste Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Shade of the Marionette: The Story of Piyorita, Kiwi Walks
2 Kommentare
sieht super aus und erinnert mich daran, das ich mir imerm noch mal das andere Spiel holen muss , nur manche Animationen udn effekte könnten bis zum release imo noch was hübscher und detaillierter gemacht werden und hoffentlich gibts auch was mehr Gegnervielfalt später zu sehen
Oh sehr cool! Das ist also aus deren neuen Projekt geworden. Sieht gut aus. Wird bestimmt wieder spaßig, wobei bei mir nächstes Jahr erstmal das Remake zu Teil 1 ansteht, wo ich schon gespannt bin, nachdem der Teil 3 Port schon so viel spaß gemacht hat.
Man könnte langsam auch echt gerne Teil 2 und 4 für Konsolen umsetzen, damit die Lücken geschlossen werden.^^