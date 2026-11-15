WitchSpring bekommt Nachwuchs: Neues Action-RPG zeigt sich erstmals im Trailer

Mit WitchSpring R konnte das südkoreanische Entwicklerstudio Kiwi Walks durchaus einen Achtungserfolg feiern. Über 300.000 Mal verkaufte sich das Rollenspiel bislang auf PCs und Konsolen. Jetzt wagt das Studio mit Shade of the Marionette: The Story of Piyorita den nächsten Schritt.

Das neue Abenteuer spielt ebenfalls im Universum von WitchSpring, schlägt spielerisch allerdings eine andere Richtung ein. Ein frisch veröffentlichter Debüt-Trailer liefert jetzt erste ausführliche Einblicke.

Puppen, Magie und jede Menge Action

Anders als bei WitchSpring R setzt Kiwi Walks diesmal auf ein Echtzeit-Kampfsystem. Protagonistin Piyorita kann zwischen verschiedenen Waffen wechseln, gegnerische Magie zurückwerfen und Schwachstellen riesiger „Boss-Puppen“ ausnutzen.

Besiegten Bossen kann Piyorita ihre Lebenskraft entziehen und sie anschließend als Verbündete im Kampf beschwören.

Auch Erkundung und Crafting spielen eine wichtige Rolle. Gesammelte Materialien lassen sich in neue Werkzeuge, Zauber und Waffenverbesserungen investieren. Als Ausgangspunkt dient der sogenannte White Nest Room.

Eine Puppe auf der Suche nach ihrer Bestimmung

Im Mittelpunkt steht Piyorita, eine Puppe ohne Erinnerungen oder Gefühle. Geleitet von einer geheimnisvollen Stimme erkundet sie eine durch Spiegel verbundene Welt und absorbiert die Lebenskraft anderer Puppen, um selbst zum sogenannten „Masterpiece“ zu werden.

Der Trailer deutet dabei einige Geheimnisse an. Unter anderem taucht ein Mädchen in einem schwarzen Kleid auf, das Piyorita zum Verwechseln ähnlich sieht.

Shade of the Marionette: The Story of Piyorita soll in der zweiten Jahreshälfte 2027 erscheinen. Geplant sind Versionen für PlayStation-, Xbox- und Nintendo-Konsolen sowie PCs via Steam. Konkrete Konsolenmodelle wurden bislang nicht genannt. Den ersten Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Shade of the Marionette: The Story of Piyorita, Kiwi Walks