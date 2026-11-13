„Golden Sun“-inspiriertes „JIGRPG“ will euch ab Dezember bis zu 100 Stunden beschäftigen

Erinnert ihr euch noch an Elements Destiny? Im Juli hatten Entwickler ShrooMoon UG und Publisher Deck13 den Veröffentlichungszeitraum ihres Retro-RPGs mit einem kleinen Scherz eingegrenzt: „***BER 2026“. Damit kamen gleich mehrere Monate infrage.
Jetzt ist das Rätsel endlich gelöst. Das deutsche Rollenspiel erscheint am 8. DezemBER 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs via Steam und GOG. Die Nintendo Switch folgt eine Woche später, am 15. Dezember.
Es ist ein „JIGRPG“
Elements Destiny bezeichnet sich selbst als „JIGRPG“, also als Japanese Inspired German RPG. Als große Inspiration dient unter anderem Golden Sun 2.
Das Abenteuer führt euch in die Fantasywelt Solitas, die erneut von einer gefährlichen Bedrohung heimgesucht wird. Im Mittelpunkt steht die junge Jägerin Erika, die gemeinsam mit Lia, Maline und Karen versucht, das drohende Unheil abzuwenden.
Spielerisch erwartet euch ein klassisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, elementaren Fähigkeiten, Crafting und einer liebevollen Pixel-Optik, die durch handgezeichnete Charakterillustrationen ergänzt wird.
Besonders ambitioniert zeigt sich das deutsche Team beim Umfang. Die Geschichte soll euch rund 80 bis 100 Stunden beschäftigen. Dazu kommen über 100 eigens komponierte Musikstücke und eine umfangreiche deutsche Vertonung mit mehr als 40 professionellen SprecherInnen.
Damit möchte Elements Destiny den Charme klassischer JRPGs aus der Game-Boy-Advance-Ära mit modernen Komfortfunktionen verbinden. Wer also noch ein umfangreiches Retro-Rollenspiel für die Weihnachtszeit sucht, sollte sich den Titel vormerken.
Der neue Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Elements Destiny, Deck13, ShrooMoon UG
4 Kommentare
Okay, das sieht sehr gut aus, es hat laut Steam deutsche Texte (ja, klingt komisch, aber gerade deutsche Studios verzichten oft darauf) und angegeben ist sogar Ton auf Deutsch, rundenbasiert und ein schöner Pixel Anime Stil? Damit steht der Kauf für mich schon fest.
Eine Frage stellt sich mir aber, wo genau ist der Bezug oder die Inspiration zu Golden Sun 2? Hab im Video keine Anzeichen gesehen, auch sieht es nicht nach GBA aus, eher wie ein hochskaliertes Ps1 Jrpg. Aber mein erster Gedanke war tatsächlich, Kemco ist hier der Entwickler, es sieht alles extrem nach Kemco aus 🫣😂
Das ist nicht schlimm, wären die Spiele auf deutsch hätte ich sie auch alle gekauft ☺️
Ich habe wenig Ansprüche an rundenbasierte JRPGs auf diesem Grafiklevel außer "zwingt mich um Gottes Willen bitte nicht, über 30 Stunden damit zuzubringen".
Für mich ist lange Spielzeit auch echt kein Selling-Point mehr – im Gegenteil fast schon –, aber es gibt halt nach wie vor (junge?) Menschen, die das anders sehen.
Irgendwie weiß ich nicht wirklich, was ich davon halten soll. Einiges sieht cool aus, anderes... weniger ansprechend^^
Die Kämpfe wirken im Trailer erstmal weniger ansprechend auf mich.
Leider auch die deutsche Synchro, die sich für mich irgendwie seltsam anhört. Als ob man einen Fan Dub zu nem Spiel bringt, welches das gar nicht vorgesehen hatte. Irgendwie will das für mich vom gezeigten her nicht richtig zusammen passen. Ich hab beim Trailer nie das Gefühl gehabt, dass die Charaktere sprechen, sondern eher Off Stimmen zuhören sind. Weiß auch nicht...
Dafür gefällt mir der Erkundungsaspekt. Das sieht wiederum spaßig aus.
Ob ich eine Spielzeit von 100 Std als positiv betrachten soll, weiß ich allerdings auch nicht^^ Es könnten auch immer noch 100 Std sein, weil jeder Bosskampf allein schon ne Stunde dauert
Naja mal den Release abwarten. Vielleicht schau ich nochmal in nen Walkthrough oder so rein, um mir ein genaueres Bild von den Kämpfen und der Synchro zu machen