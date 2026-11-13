„Golden Sun“-inspiriertes „JIGRPG“ will euch ab Dezember bis zu 100 Stunden beschäftigen

Erinnert ihr euch noch an Elements Destiny? Im Juli hatten Entwickler ShrooMoon UG und Publisher Deck13 den Veröffentlichungszeitraum ihres Retro-RPGs mit einem kleinen Scherz eingegrenzt: „***BER 2026“. Damit kamen gleich mehrere Monate infrage.

Jetzt ist das Rätsel endlich gelöst. Das deutsche Rollenspiel erscheint am 8. DezemBER 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One und PCs via Steam und GOG. Die Nintendo Switch folgt eine Woche später, am 15. Dezember.

Es ist ein „JIGRPG“

Elements Destiny bezeichnet sich selbst als „JIGRPG“, also als Japanese Inspired German RPG. Als große Inspiration dient unter anderem Golden Sun 2.

Das Abenteuer führt euch in die Fantasywelt Solitas, die erneut von einer gefährlichen Bedrohung heimgesucht wird. Im Mittelpunkt steht die junge Jägerin Erika, die gemeinsam mit Lia, Maline und Karen versucht, das drohende Unheil abzuwenden.

Spielerisch erwartet euch ein klassisches Rollenspiel mit rundenbasierten Kämpfen, elementaren Fähigkeiten, Crafting und einer liebevollen Pixel-Optik, die durch handgezeichnete Charakterillustrationen ergänzt wird.

Besonders ambitioniert zeigt sich das deutsche Team beim Umfang. Die Geschichte soll euch rund 80 bis 100 Stunden beschäftigen. Dazu kommen über 100 eigens komponierte Musikstücke und eine umfangreiche deutsche Vertonung mit mehr als 40 professionellen SprecherInnen.

Damit möchte Elements Destiny den Charme klassischer JRPGs aus der Game-Boy-Advance-Ära mit modernen Komfortfunktionen verbinden. Wer also noch ein umfangreiches Retro-Rollenspiel für die Weihnachtszeit sucht, sollte sich den Titel vormerken.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Elements Destiny, Deck13, ShrooMoon UG