Animal Crossing trifft PowerWash Simulator: Cozy-Spiel passt perfekt in die Weihnachtszeit

Im August haben wir euch Winter Whiskers bereits als gemütliche Mischung aus Animal Crossing und PowerWash Simulator vorgestellt. Jetzt steht fest, wann ihr selbst zum Schneesauger greifen dürft. Und das Veröffentlichungsdatum könnte kaum passender sein.

Wie Entwickler Mango Leaf Games bekannt gab, erscheint die winterliche Reinigungssimulation am 9. Dezember für PCs via Steam. Passend dazu gibt es einen neuen Trailer.

„Schneeschippen“ kann auch gemütlich sein

In Winter Whiskers hat ein heftiger Schneesturm die beschauliche Hafenstadt Winterlight Harbor unter einer dicken Schneedecke begraben. Besonders ungünstig: Das große Winterfestival steht unmittelbar bevor.

Also schnappt ihr euch euren Schneesauger und macht euch an die Arbeit. Dabei geht es nicht nur darum, Straßen und Wege freizuräumen. Der eingesammelte Schnee wird in Öfen zu Dampf umgewandelt, mit dem ihr das beschädigte Versorgungssystem der Stadt wieder in Gang bringt.

So sorgt ihr nach und nach für warme Häuser, beleuchtete Straßen und eisfreie Wege. Nebenbei helft ihr den BewohnerInnen bei kleinen Aufgaben, räumt Geschäfte frei und erledigt Lieferungen.

Am Ende wartet natürlich die Belohnung: ein gemütliches Winterfestival mit heißem Kakao, Spielen und einer hoffentlich wieder schneefreien Stadt. Wobei, weiße Weihnachten hat ja auch was, oder?

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Winter Whiskers, Mango Leaf Games