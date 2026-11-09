Im Test! High Times ist eine Donut-Dating-Novel mit ganz viel Humor, Emotionen und Chaos

Titel High Times 23. Juli 2026 Yangyang Mobile 23. Juli 2026 Yangyang Mobile 23. Juli 2026 Yangyang Mobile System PS5, Xbox, PC, Switch Getestet für PC Versionsnummer 2.006 Entwickler Yangyang Mobile Genres Cozy-Visual-Novel-Dating-Sim Texte

Vertonung

Erstens kommt alles anders und zweitens anders, als man denkt – das gilt nicht nur für die Entstehungsgeschichte von High Times, sondern auch für dessen Story. Das philippinische Indie-Team Yangyang Mobile schaffte es, den Kickstarter zur Donut-Dating-Sim High Times mit 52.471 US-Dollar und 1.041 Backern erfolgreich abzuschließen und seine Stretch Goals zu übertreffen.

Internationale Magazine scheinen ganz angetan von dem Spiel, das gar nicht versucht, seine Andersartigkeit zu verstecken. Zum Steam Cooking Fest im Oktober gab es für JPGAMES ein Angebot zum ganz besonderen Donut-Spiel. Eine Bestellung für das Spiel haben wir nicht aufgegeben – bekommen haben wir einen Donut mit einer dicken Humor-Glasur, der mit vielen Emotionen gefüllt ist und mit Weirdness und Chaos als Streusel daherkommt.

Plötzlich Donutladen-Besitzer

Der Protagonist des Spiels arbeitet seit längerer Zeit nebenbei in einem Donut-Laden, wo er ebenso nebenbei die Lizenz zum Donutbäcker erhalten hat. Doch statt neu durchzustarten, bringt euch der Chef der „Hotbox“ – dem Donut-Café mit ganz besonderen Donuts – in Zugzwang.

Denn er ist mit seiner neuen Freundin in die Flitterwochen geflogen und hat dazu alles „unnötige“ Inventar verkauft, um möglichst viel Geld für die Reise zur Verfügung zu haben. Um genau zu sein: Er hat das Lager komplett geleert – bis auf ein paar Teigreste, ein bisschen Vanilleglasur und eine Donut-Form.

Aus falschen Verantwortungsgefühlen – oder vielleicht auch aus Schuldgefühlen, denn schließlich hat eure Punkrocker-Ex den Laden fast niedergebrannt – übernehmt ihr also notgedrungen den Laden und führt ihn nach und nach wieder zum Erfolg. Gleichzeitig hat der Laden aber auch eine eigenartige Anziehungskraft auf die merkwürdigsten Menschen. Und Enten. Und auf Menschen, die Hühner und Enten lieben.

Das alles ist für euch zu verrückt? Dann eine Warnung vorab: Diese Story-Inhalte gehören definitiv zu den harmloseren Story-Strängen. Für alle anderen gilt: Schnallt euch an – hier erlebt ihr eine der absurdesten Visual-Novel-Dating-Sims der letzten Jahre. Zum Teil geht es in die absurden Abgründe der Online-Subkulturen. Die Alterseinstufung ab 16 sollte als Warnung verstanden werden – oder vielleicht ist das für euch eher ein Anreiz?

Besondere Donuts mit stimmungsverändernden Zutaten

Warum braucht man in der Welt von High Times eine Donutbäcker-Lizenz? Nun, jeder Donut, der in der Hotbox verkauft wird, hat mindestens eine besondere Zutat, die die Stimmung verändert. Die Vanilleglasur macht eure Kunden zum Beispiel glücklich, während die Schokoglasur bei der Konzentration hilft. Und das sind nur die gängigsten Sorten – von Erdbeere, Blaubeere, Matcha und Ube wollen wir gar nicht erst anfangen. Vielleicht ist auch Schokolade mit Kürbisfüllung und Marshmallows genau richtig in der Halloween-Saison.

Das Ganze funktioniert auch halb/halb, in verschiedenen Formen, gefüllt und mit verschiedenen Toppings und Streuseln. Auch die Dosierung ist wichtig: Ein Donut ist top, zwei Donuts noch okay, beim dritten Donut hat euer Flitterwochen-Chef eurer zweiten Ex-Freundin quasi den Donut aus der Hand gerissen.

Denn auch wenn die Donut-Zutaten legal sind, ist noch nicht abschließend geklärt, wie sie sich ab einer höheren Menge auf die Gesundheit auswirken. Prof. Char forscht aber eifrig – und hält auch gerne Vorträge. Und über die ganzen Ex-Freundinnen des Protagonisten halten wir euch im Folgenden einen Vortrag.

Die emotionsverstärkenden Donuts sind eine Kernkomponente des Spiels. Denn manche KundInnen wollen keinen Donut, sondern einfach nur reden und einen guten Ratschlag hören. Mit dem richtigen Donut, der sie in die passende Stimmung versetzt, kommen sie aber auf ganz andere Lösungen ihrer Probleme – manche öffnen sich sogar, was neue Story-Abschnitte freischaltet. Eine Kundin hat sich beispielsweise mit ihrer Schwester zerstritten. Was ist hier der richtige Ansatz: ein Donut zum Aufheitern, ein Donut für Ehrlichkeit oder doch einer für Geduld? Vielleicht ist auch Nostalgie der richtige Weg – denn mit der richtigen Erinnerung lässt sich die Bindung vertiefen.

Ohne die Kunden wäre es langweilig

Der einfache Management-Teil und das Glasieren der Donuts – besonders toll mit Touchscreen auf der Switch 2 oder auf PC-ähnlichen Geräten – geraten bei so vielen wundervoll bekloppten Kunden in den Hintergrund. Wenn ihr denkt, eine überdrehte Hühnerfarm-Touristin im Hühnerkostüm („Hühnchen sind Freunde – und Futter!“) sei das Ende der Überdrehtheit, irrt ihr euch. Eure viel zu überdrehte, von LilyPichu synchronisierte, bunte Ex-Freundin Lucy Dee übertrifft das deutlich und erzählt beim Gedanken an einen Donut mit weißer Vanillefüllung ohne jede Vorwarnung von ihren Online-Fanfictions – und noch tieferen Füllungen.

Ab diesem Zeitpunkt zählen nur noch die wildesten Dating-Geschichten, viele kleine Referenzen auf Popkultur, verschiedenste Online-Subkulturen und zum Teil sehr schlechte Witze. Aber keine Sorge: Wenn ein Witz nicht zündet, trifft der nächste wahrscheinlich genau das Humorzentrum. Dieses Spiel ist ein Sammelsurium verrückter Ideen, die verschiedenste Gefühle in euch auslösen werden – auch ganz ohne Donuts.

30 Charaktere zum Verkuppeln, sechs zum Daten

Wer es emotional verkraftet, kann von den rund 30 Charakteren bis zu sechs Charaktere daten – ob gleichzeitig oder bisexuell, ist dann fast schon Nebensache. Jede Romanze führt zu verschiedenen Enden: romantische, neutrale und negative Enden sind eingebaut.

Bestimmte Zutaten und Donuts sind nötig, um weitere Handlungsstränge freizuschalten oder bestimmte Charaktere häufiger in den Laden zu locken, um sie auf diese Weise daten zu können. Es liegt an euch, die zum Teil wilde Vergangenheit neu aufleben zu lassen, mit ihr Frieden zu schließen oder sie ruhen zu lassen und euch ganz entspannt auf das Tagesgeschäft zu konzentrieren.

Am Ende bleibt noch der obligatorische Absatz über die Schwächen des Spiels – und hier muss man ehrlich sagen, dass vieles wirklich Geschmackssache ist (Ha! Wegen der Donuts, versteht ihr?). Nicht jedem wird der „besondere“, oft ins Sexuelle abdriftende Humor des Spiels zusagen; für andere ist es genau dieser Punkt, der dem Spiel die besondere Note verleiht. Manche Charaktere reden vielleicht etwas viel und etwas vage für ein Videospiel; andere finden genau das „echt“, glaubwürdig und charmant. Dazu kommen noch viele schlechte Wortspiele, die ebenfalls Geschmackssache sein dürften.

Technisch springt High Times nur so hoch, wie es muss. Die Zeichnungen sind detailliert und hübsch anzusehen; bei den Animationen konzentriert sich das Spiel allerdings nur auf das Nötigste. Die Musik ist selbst komponiert und tendiert zu entspannten Beats, bleibt aber bis auf die kurzen Gesangseinlagen der englischsprachigen Voice-Acting-Darsteller nicht lange im Gedächtnis.

Positiv: Das Spiel ist auch auf dem Steam Deck und auf Android-Geräten via Proton vollständig spielbar, wenn auch mit vereinzelten Problemen bei der Textgröße auf kleinen Bildschirmen. Auch das Verzieren der Donuts auf kleinen Touchscreens benötigt etwas mehr Konzentration. Der Spielfokus verschiebt sich ab der Hälfte des Spiels auch eher vom Donuts backen auf die Möglichkeiten, eure Lieblingscharaktere häufiger in die Hotbox zu bekommen – bis zu diesem Zeitpunkt sind aber bereits dreistellig Donuts über die Theke gegangen, was etwas repetitiv sein kann.

Erfreulich: Die deutsche Übersetzung ist bis auf sehr wenige kleinere Mängel gut gelungen – in Zeiten von KI-Übersetzungen ein Punkt, den wir loben möchten, insbesondere bei einem Indie-Spiel.

High Times sorgt für ein gutes Gefühl

Mit „wunderschönem Fiebertraum“ ist High Times noch fast zu harmlos beschrieben. Diese Visual-Novel-Dating-Sim ist ein Feuerwerk voller verrückter Ideen, die einfach nicht enden wollen und einen Durchgang viel schneller enden lassen, als einem lieb ist. Dazu kommen viele Referenzen auf Popkultur und Online-Subkulturen, die den ohnehin schon schrägen Humor in eine merkwürdige Ecke treiben, die vielen „Cringe“-Momente aber auch schnell wieder einfangen. Im späteren Verlauf wird High Times etwas entspannter und gibt den Charakteren auch eine glaubwürdige Tiefe. Eine Besonderheit des Spiels ist die Empathie, die jedem Charakter – inklusive dem eigenen Hauptcharakter – entgegengebracht wird. Es wäre so einfach, sich über die vielzähligen Weirdos im Spiel lustig zu machen, um die ganz einfachen Gags abzustauben. Stattdessen hört ihr euch ihre Lebensgeschichten an und versucht bestmöglich, sie mit euren Donuts, den entsprechenden Gefühlsverstärkern und den passenden Dialogoptionen wieder auf den richtigen Weg zu bringen – oder auch nicht, das bleibt euch überlassen. Diese Empathie kommt auf unterschiedlichste Weise wieder zurück zum Hauptcharakter – etwa durch neue Rezepte und Donut-Formen, aber auch durch bessere Gespräche mit euren Ex-Freunden und Freundinnen, KundInnen und Kumpels, die sich ebenso um euch kümmern, wie ihr euch um sie gekümmert habt. Am Ende stehen für jeden Kunden zwei Enden bereit – für eure Dating-Optionen sogar drei oder mehr. Vielleicht ist es genau der Mix aus glaubwürdigen Emotionen, chaotischen, aber nachvollziehbaren Geschichten, verrückten Ideen und sehr viel Humor, der High Times positiv aus der Masse der Visual Novels herausstechen lässt. Denn ein Durchgang ist trotz ca. 15 Stunden Spielzeit viel zu schnell vorbei und hinterlässt den Wunsch, direkt einen zweiten anzuschließen – oder die Rückspul-Funktion zu nutzen, die sich erst sehr spät im Spielverlauf freischaltet. Wer nicht allergisch auf schräge Erzählungen reagiert, für den ist High Times ein echter Geheimtipp, der viele tolle Stunden beschert.

Story Ein wunderschöner Fiebertraum. Die Charaktere sind vielfältig und oft liebenswert, die Storylines verrückt und trotzdem glaubwürdig und der Humor – oh je. Mit den passenden Stimmungs-Donuts kann es noch wilder werden. Kein Wunder, ist das Spiel erst ab 16 freigegeben. Gameplay Das Story-Pacing hat leichte Durchhänger und auch das Donut-Backen kann nach dem hundertsten Donut etwas repetitiv werden. Trotzdem sind die verschiedenen Storylines sehr interessant und das Highlight des Spiels. Grafik Die Zeichnungen sind ausgezeichnet gelungen, bei den Animationen sieht man das Visual-Novel-Standardprogramm. Die Menüs sind hübsch gestaltet und intuitiv. Sound Der Soundtrack ist selbst komponiert und gehört zu den besseren im Genre. Allerdings bleiben bis auf die kurzen Gesangsabschnitte mit tollem, englischsprachigen Voice-Acting kaum welche länger im Kopf hängen. Sonstiges Eine Besonderheit des Spiels ist die Empathie, die jedem Charakter – inklusive dem eigenen Hauptcharakter – entgegengebracht wird. Der Humor des Spiels funktioniert nicht über die schrägen Charaktere, sondern mit den schrägen Charakteren.

Bildmaterial: High Times, Yangyang Mobile