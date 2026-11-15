„Historisches Ereignis“ – Palworld-Entwickler bekommen Sonderurlaub für GTA 6

In wenigen Tagen erscheint Grand Theft Auto 6, und das Palworld-Studio Pocketpair hat angekündigt, seinen Entwicklern für die Zeit rund um die Veröffentlichung einen Sonderurlaub zu gewähren. Auf Twitter teilt das Unternehmen mit, dass alle „eine Geschäftsreise nach Vice City“ antreten können, falls sie möchten.

„Am 19. November werden Millionen von Spielern auf der Welt in der Schule oder am Arbeitsplatz sitzen und sehnsüchtig aus dem Fenster schauen, weil sie wissen, dass eine neue Ära des Gamings beginnt“, heißt es in der Mitteilung.

„Bei Pocketpair glauben wir, dass ein solch historisches Ereignis unsere volle Aufmerksamkeit verdient. Daher haben wir nach sorgfältiger Überlegung beschlossen, dass allen Mitarbeitern, die vorhaben, Grand Theft Auto VI zu spielen, ein besonderer Urlaub von fünf Tagen gewährt wird.“

Mitteilung zum Sonderurlaub

Das bestätigen auch separate Tweets von Pocketpair-CEO Takuro Mizobe und John „Bucky“ Buckley. Auch in der Führungsetage möchte man sich teilweise Zeit nehmen, um GTA 6 zu spielen. Bucky meint, dass „es ein wenig ruhig werden könnte“, während das Team mit dem neuen Titel von Rockstar beschäftigt ist.

Bucky selbst kann den Wunsch nach einem GTA-Urlaub offenbar gut nachvollziehen: In der Vergangenheit musste er scherzhaft zugeben, dass die Veröffentlichung von Slay the Spire 2 den 1.0-Launch von Palworld um „mindestens einen ganzen Tag“ verzögert habe. Mizobe hatte das Spiel offenbar bis tief in die Nacht gespielt – vermutlich ist es daher sinnvoll, dass das Unternehmen eine ähnliche Situation vermeiden möchte.

Die bestehenden Zeitpläne für die Veröffentlichung von Palworld und Craftopia sollen laut Pocketpair nicht beeinträchtigt werden. Das Unternehmen betont, dass die Aktualisierungsarbeiten für beide Spiele reibungslos voranschreiten und wie geplant durchgeführt werden.

via GamesRadar, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair