Schwedischer Publisher, jede Menge Fleischbällchen: Cozy-Kochspiel kommt bald auf die Switch

Fleischbällchen und Schweden – das ist für uns einfach ein Perfect Match. Umso passender, dass ausgerechnet der schwedische Publisher Raw Fury mit KuloNiku: Bowl Up! ein gemütliches Kochspiel im Angebot hat, bei dem sich alles um die kleinen runden Leckerbissen dreht.

Wir hatten uns den Titel bereits in der Vergangenheit angesehen. Jetzt gibt es endlich einen Termin für die Nintendo-Fassungen: Am 25. November 2026 erscheint KuloNiku: Bowl Up! für Nintendo Switch und Switch 2. Auf PCs via Steam ist das Spiel bereits seit dem 7. April erhältlich.

Fleischbällchen statt Weltrettung

In KuloNiku: Bowl Up! vom indonesischen Studio Gambir erbt ihr das einst berühmte Fleischbällchen-Restaurant eurer Großmutter. Eure Aufgabe ist es, dem Familienbetrieb zu neuem Glanz zu verhelfen und ihn wieder zum beliebtesten Lokal der gemütlichen Kleinstadt KuloNiku zu machen.

Dafür wird geschnippelt, gekocht, gebraten und natürlich serviert. Ihr experimentiert mit verschiedenen Rezepten, erfüllt die Wünsche eurer KundInnen und investiert eure Einnahmen in bessere Zutaten, neue Küchengeräte und Dekorationen.

Ganz ohne Konkurrenz geht es allerdings nicht. Besonders die exzentrische Starköchin Stella und ihr Restaurant „Souper Starz“ machen euch das Leben schwer.

Wenn Fleischbällchen zum Wettkampf werden

In sogenannten „Meatball Brawls“ tretet ihr gegen rivalisierende KöchInnen an. Dabei zählen nicht nur Geschwindigkeit, sondern auch Kreativität und die richtige Zubereitung. Eine Jury bewertet eure Kreationen, während das Publikum zusätzliche Herausforderungen stellt.

Abseits der Küche könnt ihr die BewohnerInnen von KuloNiku kennenlernen, Freundschaften schließen und nach und nach die Geschichte hinter dem Restaurant eurer Großmutter aufdecken.

Ein neuer Trailer stimmt auf die bevorstehende Veröffentlichung für Nintendo-Konsolen ein.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: KuloNiku: Bowl Up!, Raw Fury, Gambir Studio