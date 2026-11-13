Die deutschen Stimmen des neuen „Professor Layton“ bieten eine schöne Überraschung

Dass Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes eine deutsche Sprachausgabe erhalten wird, wissen wir bereits. Eine allzu große Überraschung ist das nicht, schließlich waren auch die früheren Abenteuer des Rätselprofessors zumindest in ausgewählten Szenen deutsch vertont.

Jetzt hat Level-5 allerdings verraten, wer den Figuren diesmal seine Stimme leiht. Und Fans der deutschen Synchronisation dürften sich besonders über zwei Namen freuen.

Zwei vertraute Stimmen kehren zurück

Professor Hershel Layton wird nämlich erneut von Mario Hassert gesprochen. Er lieh dem Professor bereits in früheren Abenteuern seine markante Stimme. Wer kürzlich das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time gespielt hat, dürfte ihn ebenfalls wiedererkennen: Dort spricht Hassert unter anderem Kepora Gebora bzw. Rauru.

Auch bei Laytons treuem Begleiter bleibt alles beim Alten. Sophia Längert übernimmt erneut die Rolle von Luke Triton. Das bekannte Duo ist damit zumindest stimmlich wieder vereint.

Auch Anime-Fans dürften einige Stimmen erkennen

Zu den weiteren bestätigten SprecherInnen gehört Céline Schwarz, die gleich beide Zwillinge Elinora und Elida Allinston vertont. Bekannt ist sie unter anderem durch Synchronrollen in Oshi no Ko und My Hero Academia.

Den Erfinder Eggmuffin Sonder spricht wiederum Lasse Dreyer, dessen Stimme Anime-Fans beispielsweise als Kazuya Kinoshita aus Rent-a-Girlfriend kennen dürften.

Darüber hinaus hat Level-5 noch viele weitere SynchronsprecherInnen für die verschiedenen Sprachfassungen vorgestellt. Auf der offiziellen Website könnt ihr euch bereits Hörproben der Charaktere anhören oder ihr schaut einfach den Trailer mit den deutschen Stimmen unten.

Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes erscheint am 10. Dezember 2026 für PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PCs via Steam. Wer sich schon jetzt einen Eindruck verschaffen möchte, kann einen Blick auf das Demo-Material von der diesjährigen Tokyo Game Show werfen.

Trailer mit deutscher Synchro:

Bildmaterial: Professor Layton und die Neue Welt des Dampfes, Level-5