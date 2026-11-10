Dieses charmante Pixel-Abenteuer schickt euch zurück in die Schulzeit der 90er

Eigentlich könnte alles so einfach sein: Einen Liebesbrief schreiben, ihn dem Schwarm überreichen und auf das Beste hoffen. Doch wie das Leben manchmal so spielt, kommt ständig etwas dazwischen. Genau darum dreht sich das neue Indie-Abenteuer 1daYs, das ab sofort auf Steam erhältlich ist.

Hinter dem charmanten 2D-Pixelspiel steckt der südkoreanische Solo-Entwickler velupix, der euch auf eine kleine Zeitreise ins Südkorea der späten 90er- und frühen 2000er-Jahre mitnimmt.

Ein ganz normaler Tag? Von wegen!

Im Mittelpunkt steht der Schüler Minsu, der eigentlich nur einen Liebesbrief übergeben möchte. Doch auf seinem Weg begegnet er allerlei Menschen, die seine Aufmerksamkeit benötigen. Aus einer vermeintlich einfachen Aufgabe entwickelt sich so ein Abenteuer voller kleiner Geschichten und unerwarteter Begegnungen.

Das Besondere: Die gesamte Handlung spielt sich innerhalb eines einzigen Tages ab. Ihr erkundet Minsus Zuhause, seine Nachbarschaft und natürlich die Schule. Dabei könnt ihr mit verschiedenen Charakteren sprechen, ihnen bei ihren Problemen helfen und versteckte Hinweise entdecken.

Laut der Steam-Beschreibung dreht sich 1daYs um „small incidents and mysteries hidden within everyday life“. Kleine Alltagsereignisse und Geheimnisse also, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht zusammenhängen.

Und natürlich gibt es auch jede Menge Ablenkungen. Wer etwa heimlich den Unterricht verlassen möchte, muss zunächst ein Minispiel meistern. In der örtlichen Spielhalle warten außerdem mehrere Arcade-Spiele darauf, ausprobiert zu werden.

Ob Minsu am Ende tatsächlich dazu kommt, seinen Liebesbrief zu überreichen? Das müsst ihr schon selbst herausfinden. 1daYs ist ab sofort für PCs über Steam erhältlich. Wer erst einmal in das nostalgische Abenteuer hineinschnuppern möchte, kann zudem eine kostenlose Demo ausprobieren.

Der Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: velupix, 1daYs