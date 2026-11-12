Der Tencent-Monstersammler Roco Kingdom stellt sich mit neuen Details und Gameplay vor

Tencent hat neue Trailer und Informationen zu seinem kommenden Monstersammler-RPG Roco Kingdom veröffentlicht. Das Spiel ist der neueste – und der erste im Westen veröffentlichte – Teil der beliebten chinesischen Spielereihe und wird für PCs, PlayStation, Xbox sowie Mobilgeräte (iOS und Android) erscheinen.

Um zu zeigen, wie das Leben als Roco aussieht, haben die Entwickler auf YouTube eine Schritt-für-Schritt-Einführungsreihe namens „ROCO 101“ gestartet. Darin erfahrt ihr alles über die Abenteuer, die euch in Roco Kingdom erwarten und lernt, wie ihr Jini-Kämpfe meistert.

Das geschieht parallel zum laufenden Quack Quack Test, der SpielerInnen aktuell die Möglichkeit gibt, das Spiel vorab in einer Beta zu erleben. In China ist das Spiel bereits seit mehreren Monaten verfügbar und konnte innerhalb von nur 13 Stunden nach der Veröffentlichung mehr als 15 Millionen SpielerInnen begeistern

Inzwischen hat das Spiel mehr als 210 Jinies sowie zwei mächtige legendäre Jinies und 16 besondere „Chromatic“-Varianten im Gepäck. In den nächsten Monaten sollen es bis zu 400 Jinies werden, die SpielerInnen fangen und sammeln können. Die Entwickler haben außerdem angekündigt, dass sie die Spielwelt von Roco Kingdom kontinuierlich erweitern und neue Inhalte hinzufügen werden.

Roco Kingdom als Franchise

In China ist Roco Kingdom bereits zu einer großen Marke mit über 350 Millionen Downloads geworden. Dort gibt es bereits eine Animationsserie mit über 152 Folgen inklusive mehrere Spin-Offs, vier Kinofilme, 100 „Comicbücher“, einiges an Merchandise, Offlie-Events für die ganze Familie und nicht zuletzt Live-Action-Theaterszenen auf der großen Bühne mit dem Namen Roco Kingdom Adventures und Roco Kingdom: The Magic Academy.

Faires F2P für die ganze Familie

Tencent und die MoreFun Studios betonen, dass das F2P-Spiel allen SpielerInnen ein faires und zugängliches Spielerlebnis bieten: Es gibt keine Pay-to-win-Mechaniken, keine Jinies, die hinter Bezahlschranken verborgen sind, und alle Story-Inhalte lassen sich kostenlos freischalten. Falls ihr die Beta nicht selbst ausprobieren wollt: Wir haben Roco Kingdom schon bei der Gamescom angespielt und schildern euch hier unsere Eindrücke!

Roco 101 Episode 1 und 2

Bildmaterial: Roco Kingdom, MoreFun Studios, Tencent