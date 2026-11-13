Zelda-Vibes auf hoher See: Neues Cozy-Abenteuer startet schon im Dezember

Schon bei der ersten Vorstellung von Tinker Islands sind uns die deutlichen The Legend of Zelda: The Wind Waker-Vibes aufgefallen. Die farbenfrohe Optik, das weite Meer und die kleinen tropischen Inseln erinnern durchaus an Links Abenteuer auf dem Großen Meer.

Jetzt steht fest, wann ihr selbst die Segel setzen dürft. Wie der deutsche Publisher Headup Games und Entwickler Goon Squad bekannt geben, startet Tinker Islands am 10. Dezember 2026 in den Early Access auf Steam. Passend dazu gibt es einen neuen Trailer.

Gemeinsam auf große Entdeckungsreise

Tinker Islands ist ein gemütliches Multiplayer-Sandbox-Abenteuer, in dem ihr allein oder gemeinsam mit FreundInnen eine weitläufige Inselwelt erkundet.

Mit eurem anpassbaren Boot segelt ihr über das Meer und entdeckt tropische Inseln, geheimnisvolle Ruinen und verborgene Schätze. Dank prozedural generierter Welten mit handgefertigten Elementen soll dabei jede Entdeckungsreise etwas anders ausfallen.

Natürlich bleibt es nicht beim Erkunden. Ihr sammelt Ressourcen, stellt Werkzeuge und Ausrüstung her und errichtet eigene Außenposten oder gleich ganze gemütliche Siedlungen. Ob am Sandstrand, mitten im Dschungel oder auf einer hohen Klippe, bleibt euch überlassen.

Nicht alles ist so friedlich, wie es aussieht

Zwischen den idyllischen Inseln warten allerdings auch gefährliche Kreaturen, versteckte Dungeons und mächtige Bosse. Im Kampf könnt ihr unterschiedliche Spielstile kombinieren, etwa mit Schwert, Schusswaffen oder Magie.

Wer lieber erst einmal unverbindlich in See stechen möchte, kann das übrigens schon jetzt tun: Auf Steam steht eine kostenlose Demo bereit. Wie umfangreich die Early-Access-Fassung zum Start ausfallen wird und wann die vollständige Veröffentlichung geplant ist, bleibt vorerst offen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Tinker Islands, Headup Games, Goon Squad