Das neue Dragon Quest RPG soll das unverwechselbare „Dragon Quest“-Gefühl einfangen

Nach dem gestrigen Teaser hat Square Enix heute wie versprochen den ersten Trailer zu Dragon Quest RPG: The Cursed Tree and the Chosen Isle veröffentlicht. Das rundenbasierte RPG befindet sich für Mobilgeräte in Entwicklung und entsteht in Zusammenarbeit mit GREE-Tochter WFS, bekannt für Another Eden.

Geboten werden soll ein klassisches Dragon-Quest-Abenteuer, das speziell für Mobilgeräte angepasst ist. Ihr erkundet, kämpft und werdet stärker. Stellt euch Monstern, passt eure Taktik an und vertraut auf „Fast Strike“-Fähigkeiten und „Pep“-Kräfte.

Mit heimgebrachter Beute baut ihr eure Basis aus. So bahnt ihr euch den Weg durch die Geschichte, die hoch oben auf der schwebenden Insel Monbelusha spielt. Dort ist das jährliche „Ringing Feast“ im vollen Gange. Doch während die Menschen ihre Gebete sprechen, schlägt das Unheil ohne Vorwarnung zu. Unhold Zaahl verwandelt Yggdrasil in einen verfluchten Baum und Monbelusha droht zu zerfallen.

Die Gesamtleitung von Dragon Quest RPG übernimmt Serienschöpfer Yuji Horii, der das Spiel in einer Nachricht bei Twitter absegnet. Dragon-Quest-Spiele für Mobilgeräte würden dem Team die Gelegenheit geben, alle möglichen Iden auszuprobieren. Diesmal habe man mehr als je zuvor den Schwerpunkt darauf gelegt, das „Dragon-Quest-Feeling“ einzufangen. Deshalb habe man ein „RPG“ in den Titel gepackt.

Dragon Quest – aber mobil

Doch Dragon Quest RPG soll eben, ganz Smartphone-typisch, auch gerne mal zwischendurch gespielt werden, manchmal auch nur kurz. Selbst an den geschäftigsten Tagen ist Platz für ein kleines Abenteuer, findet Yuji Horii. Die Charakterdesigns stammen vom inzwischen verstorbenen Akira Toriyama, die Musik steuert Koichi Sugiyama bei. Insofern alles: Dragon Quest. Nur für Mobilgeräte eben

Die offizielle Website zu Dragon Quest RPG findet ihr hier. Das Spiel wird dem Free-to-play-Konzept folgen und sicherlich den ein oder anderen In-App-Kauf anbieten. Zur Monetarisierung ist aber noch nichts konkret bekannt. Ein erster Closed Beta Test findet im Dezember statt, ab sofort könnt ihr euch dafür bewerben. Seht unten den ersten Trailer, weitere Gameplay-Clips findet ihr auf der offiziellen Website.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Dragon Quest RPG, Square Enix