Nintendo machte Rückzieher bei diesem modernen Feature zu Zelda: Ocarina of Time

Seit wenigen Tagen ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time für Nintendo Switch 2 erhältlich. Das Remake bringt zahlreiche Verbesserungen mit sich, darunter eine frei bewegliche Kamera, überarbeitete Steuerung und einige Anpassungen an den Dungeons. Doch nicht jede moderne Idee hat es auch in die fertige Version geschafft.

Wie Zelda-Produzent Eiji Aonuma im Rahmen der aktuellen Ausgabe von „Frag die Entwickler“ verriet, hatte Nintendo ursprünglich sogar ein Schnellreisesystem für das Remake vorgesehen. Ein Feature, das Fans spätestens seit Breath of the Wild zu schätzen wissen dürften.

Warum Nintendo die Schnellreise wieder entfernte

Die Idee stammte laut Aonuma sogar von ihm selbst. Schließlich erinnere er sich noch gut daran, wie SpielerInnen im Original von 1998 regelmäßig durch die Steppe von Hyrule rollten, um möglichst schnell von einem Ort zum nächsten zu gelangen.

„Ich fand, dass das in dieser neuen Version thematisiert werden musste“, erklärte Aonuma. Deshalb habe er das Team gebeten, zusätzliche Schnellreisepunkte einzubauen, die im Original nicht vorhanden waren.

Gesagt, getan. Doch bei den anschließenden Tests stellte Nintendo fest, dass dadurch ein wichtiger Bestandteil des Abenteuers verloren ging. „Als wir das Spiel aber tatsächlich mit den Teleportationspunkten ausprobierten, entgingen uns dadurch diese Entdeckungsmomente, die sich ergeben, wenn man unterwegs anhält und sich fragt: ‚Moment mal, was ist das denn?'“, so Aonuma.

Gerade diese kleinen Entdeckungen am Wegesrand seien ein wesentlicher Bestandteil von Ocarina of Time. Wer sich einfach von einem Ort zum nächsten teleportiert, könnte schließlich so manches Geheimnis verpassen.

Am Ende überzeugte das neue System nicht einmal seinen ursprünglichen Befürworter. „Obwohl ich also selbst den Vorschlag gemacht hatte, haben die Teleportationen für mich einfach nicht funktioniert“, erklärte Aonuma. Also ließ er die zusätzlichen Schnellreisepunkte wieder entfernen.

Die bereits im Original vorhandenen Reisemöglichkeiten bleiben davon natürlich unberührt.

Ein neuer Trailer zum Start

Auch abseits der Spielmechaniken gewährte Nintendo interessante Einblicke in die Entwicklung. So erklärte Art Director Aya Shida, dass sich das Team beim visuellen Stil unter anderem von Puppentheatern und klassischen Filmen mit praktischen Effekten inspirieren ließ.

Dabei ging es nicht darum, die Realität möglichst exakt nachzubilden, sondern eine glaubwürdige Fantasy-Welt zu erschaffen, in der die Figuren tatsächlich zu existieren scheinen. Diese Puppen-Thematik hatten wir uns schon in der Vergangenheit angesehen.

Passend zur Veröffentlichung hat Nintendo inzwischen auch einen neuen Launch-Trailer zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time veröffentlicht. Wer bislang noch nicht nach Hyrule zurückgekehrt ist, bekommt damit einen weiteren Eindruck vom neu aufgelegten Klassiker.

Der Launch-Trailer:

via Eurogamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo