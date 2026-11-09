Shadowdrop: „El Shaddai“-Spin-off erscheint überraschend auch für PC-Steam

El Shaddai hob damals auf dem Massenmarkt nicht ab, hat aber viele Fans und viel Anerkennung erhalten. Sawaki Takeyasu hatte sich 2013 die Rechte gesichert. Vor einiger Zeit erschien das Remaster für PC-Steam und später für Switch. Die 2024 angekündigte PS5-Version ist immer noch nicht erschienen.

Schöpfer Sawaki Takeyasu war aber in der Zwischenzeit nicht untätig. Im April veröffentlichte man El Shaddai Zero Nine Reversi – als Shadowdrop. Es handelt sich dabei um ein Spin-off mit Reversi-Mechanik, pünktlich zum 15-jährigen Jubiläum von El Shaddai.

Jetzt folgt der nächste Shadowdrop: Ohne vorherige Ankündigung hat crim El Shaddai: Zero Nine Reversi jetzt für Steam veröffentlicht. Zum Start gibt es einen Launchrabatt von 10 Prozent, das Spin-off kostet somit nur 3,73 Euro. Spielerisch solltet ihr allerdings nicht zu viel erwarten.

Reversi ist ein uraltes Strategiespiel, dessen Mechanik aufgrund ihrer Einfachheit und taktischen Tiefe häufig in Videospielen adaptiert wird. Das Kernprinzip besteht darin, gegnerische Steine durch Einkesseln umzudrehen. So funktioniert auch El Shaddai Zero Nine Reversi, dass die Mechanik allerdings noch erweitert. So gibt es auf den Spielsteinen Zahlen von 1 bis 9, welche die Lebenspunkte verdeutlichen.

Story-Modus mit neuen Hintergründen

Das Spiel verfügt auch über einen Story-Modus, in dem SpielerInnen nach und nach die Geschichte freischalten. Laut Takeyasu folgt das Spiel der Geschichte von Lucifel, der nach Abschluss seiner Reise mit Enoch dem Erzengel Michael in einer Partie Reversi gegenübersteht, mit dem Auftrag, Ordnung in die vom Chaos heimgesuchte Welt zu bringen.

Ein aktueller Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: El Shaddai: Ascension of the Metatron, Crim