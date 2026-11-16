Palworld Official Card Game entwickelt sich zum Hit für Bushiroad, vor allem im Westen

Es gibt erste Umsatzzahlen für das Palworld Official Card Game, das seit Juli 2026 verkauft wird. Die konkreten Zahlen dürften selbst Bushiroad überrascht haben: Das Spiel hat sich in den ersten Monaten nach der Veröffentlichung besser verkauft als alle anderen Bushiroad-Kartenspiele außerhalb Japans.

Zu den Kartenspielen, die das Palworld Official Card Game hinter sich lässt, gehören insbesondere das beliebte Weiss Schwarz, aber auch Cardfight!! Vanguard und das Hololive Official Card Game. Das Palworld-Kartenspiel übertrifft alle bisherigen Bushiroad-Kartenspiele im Westen und sorgt für einen Übersee-Umsatzanteil von zeitweise über 55 Prozent.

Das geht aus dem Finanzbericht des japanischen Publishers hervor. Insgesamt gibt es einen Umsatzanstieg von 23,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, der vor allem auf die starke Performance von Palworld Official Card Game zurückzuführen ist.

Weltmeisterschaften geplant

Das Palworld Official Card Game erschien am 30. Juli dieses Jahres in Englisch, Japanisch und Chinesisch und adaptiert die Survival-Elemente des beliebten Videospiels in ein Zwei-Personen-Tabletop-Spiel. Dazu gehören die Nutzung von Pals für verschiedene Aufgaben, das Errichten und Verteidigen von Basen sowie der Kampf gegen andere Pals.

Bis November 2026 wurden insgesamt mehr als sechs Millionen Packs ausgeliefert. Die englische Version des Kartenspiels gilt als Haupttreiber der Auslandsverkäufe. Der Umsatz der TCG-Abteilung in Japan stieg um 14,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, während die Verkäufe im Ausland um 81,5 Prozent zunahmen.

Nach dem Erfolg von Palworld Official Card Game plant Bushiroad, das Kartenspiel durch zukünftige Produkte und Events weiter auszubauen. Dazu gehören zwei neue Trial Decks Eternal Ascent Red・Green und Eternal Ascent Blue・Purple, welche am am 18. Dezember erscheinen, sowie das Boosterpack Eternal Ascent, das am 30. Januar 2027 veröffentlicht wird. Bushiroad plant außerdem, in Zukunft mehr Demo-Events durchzuführen und Weltmeisterschaften zu organisieren.

Spielesparte schwächelt

Etwas weniger gut sehen die Zahlen im Bereich der digitalen Videospiele aus. Zwar performen BanG Dream! Our Notes und BanG Dream! Girls Band Party! gut und HUNTER×HUNTER NEN×SURVIVOR entwickelten sich besser als erwartet.

Doch wegen Umstellung in der Lizenzierung verzeichnet Bushiroad einen leichten Umsatzrückgang. Dieser wird jedoch durch die gestärkten Live-Events und Medieninhalte wie neue CDs des BanG Dream Projects wieder ausgeglichen.

Rekordumsätze verzeichnet der Merchandise-Bereich von Bushiroad. Besonders stark ist die preisgünstige Figurenmarke „PalVerse“ – Bestseller sind die Figuren zu BanG Dream, Umamusume: Pretty Derby, Haikyu!! und Persona 3. Bis November 2026 wurden insgesamt mehr als sechs Millionen Exemplare ausgeliefert.

Dazu kommen die Kapselspielzeug- und Boxfigurenprodukte, die sich ebenfalls gut entwickelten. Der neue Laden „BUSHIROAD THE BOX“, dessen Sortiment überwiegend aus Kapselspielzeug besteht, läuft ebenfalls erfolgreich. Auch Produkte ohne Gewinnspiel- bzw. Automatenpreischarakter, darunter Plüschtiere der Reihe „Pal-lich“, entwickelten sich laut Geschäftsbericht ebenfalls gut.

via Automaton Media, Game Business, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair