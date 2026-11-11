Im Interview! Petit Planet – das Cozy-Spiel von HoYoverse, das vieles anders machen möchte

Als Teil einer Gruppe konnten wir Murphy, Lead Game Designerin, und Yinli Huang, Lead Artist von Petit Planet, zu einem Gespräch treffen. Besonderes Augenmerk hat der soziale Aspekt des Spiels erhalten, der für ein Life-Simulation-/Cozy-Game außergewöhnlich stark vertreten ist. Aber auch die Nutzung generativer KI war ein Thema – denn mit Petit Planet nutzt HoYoverse erstmals ein kleines LLM in einem ihrer Spiele.

Petit Planet und generative KI

Natürlich war die Nutzung generativer KI ein Thema, die bei Petit Planet im Spiel eingesetzt wird. Deshalb kam die Frage auf: Was erhofft man sich bei HoYoverse von der Nutzung in Petit Planet? Was ist dadurch möglich, was klassischerweise nicht möglich wäre?

Die Nutzung ist tatsächlich recht durchdacht: Nicht nur das Tutorial- bzw. Infomenü kann mithilfe von KI in natürlicher Sprache durchsucht werden und auf diese Weise auch Antworten geben, sondern auch die soziale Interaktion soll dadurch vereinfacht werden.

So gibt es zum Beispiel im Spiel ein Café, das auch öffentlich zugänglich ist. Setzt ihr euch hierhin, wird euch irgendwann die Barista ansprechen und euch zufällige Gesprächsöffner anbieten – und im Idealfall entsteht so in der kleinen Gruppe ein kurzer Smalltalk.

Aber auch andere Minispiele bieten KI-Optionen an. Eines wird am Lagerfeuer gespielt und ermöglicht es euch, die erzählte Geschichte selbst zu lenken oder mysteriöse Geschichten zu erraten. Manchmal funktioniert das auch nicht so gut – deshalb möchte HoYoverse die Option bieten, generative KI per Ingame-Funktion abzuschalten. In diesem Fall bleiben mehrere Charaktere im Multiplayer-Bereich des Galactic Bazaar stumm – und möglicherweise werden im finalen Spiel auch vereinzelte Minispiele nicht spielbar sein.

Cozy vs. Engaging

Uns interessierten vor allem die neuesten Änderungen. Petit Planet wird voraussichtlich kein Charakter-Gacha besitzen und stattdessen alternative Methoden zur Monetarisierung wie einen Season Pass anbieten. Auch das Menü wurde überarbeitet und sieht deutlich weniger überladen aus als zum Beispiel das aus Genshin Impact. Spielt da auch die neue Zielgruppe auf der Switch 2 eine Rolle?

Tatsächlich nicht. Der Hauptgedanke war, dass die Monetarisierung – wie bei HoYoverse üblich – den Spielfluss nicht unterbrechen soll. Bei einer Lebenssimulation ist das besonders herausfordernd. Deshalb hat man sich entschieden, die Monetarisierung etwas zurückhaltender zu gestalten, um nicht den generellen „Vibe“ des Spiels zu stören. Deshalb sind auch die zeitlimitierten Aktionen anders gestaltet.

Es wird etwa keine Storyabschnitte wie beispielsweise in Genshin Impact geben, die nur für eine limitierte Zeit spielbar sind. Andere limitierte Events sollen über einen deutlich längeren Zeitraum verfügbar sein. Eine Ausnahme davon sind voraussichtlich Events, die auf realen Ereignissen basieren und SpielerInnen auf der ganzen Welt gezielt kurzzeitig zusammenbringen sollen.

Auch die regelmäßigen Inhaltspatches werden anders gestaltet, damit der Druck nicht allzu groß ist, jeweils zu den entsprechenden Zeiten unbedingt die neuen Inhalte für neue Belohnungen spielen zu müssen. Im Detail möchte man nicht darauf eingehen, aber der Hauptfokus soll auf den Verbindungen zu anderen SpielerInnen und den Nachbarn im Spiel liegen. Auch das Einrichten und Dekorieren soll sich belohnend anfühlen.

Ein Spiel gegen die Einsamkeit

Da wir auch die Switch-2-Version anspielen durften, stellte sich natürlich auch die Frage: Ist Petit Planet nicht auch ein ideales Spiel, um nach einer spannenden Runde Mario Kart World oder Mario Party Jamboree gemeinsam auf der Couch auszuklingen? Also: Wie sieht es mit einem lokalen Multiplayer-Modus aus – und plant man vielleicht sogar etwas Analoges zu StreetPass auf dem 3DS, um andere SpielerInnen in der Nähe auf seinen Planeten einladen zu können?

Die StreetPass-Idee nannte man bei HoYoverse sicherlich eine interessante Idee, die man mit dem Team besprechen wolle. Schließlich sei Einsamkeit ein reales Problem und es sei interessant, wenn sich Fans des Spiels zufällig im Café oder im Zug treffen würden. Wichtig sei vor allem, dass sich auch introvertierte SpielerInnen wohlfühlen und nur ihre Komfortzone verlassen müssen, wenn sie es möchten.

Extrovertierte SpielerInnen könnten stattdessen auch im Galactic Bazaar auf der Bühne stehen, während introvertierte passiv zusehen. Aber auch die Ingame-Events seien eine Idee, um sich im echten Leben bei einem vergleichbaren Event zu treffen – vielleicht auch mit Freunden. HoYoverse ist die Community sehr wichtig und man möchte es den Fans auch einfach machen, User-generated Content für Petit Planet zu erstellen und zu teilen.

Über die Charaktere

Das Charakterdesign in Petit Planet ist auffällig – besonders die aktuell noch sehr warme Farbgebung, die freundliche Aufmachung und die Bevorzugung bekannter und niedlicher Tiere. Wie geht man bei HoYoverse bei der Erstellung der Charaktere genau vor? Und was sind die Favoriten des Teams?

Bei Murphy, der Lead Game Designerin, war die Frage nach den Favoriten schnell beantwortet: Yunguo, der niedliche rote Panda. Sie ist eine hilfsbereite, leicht schreckhafte und ängstliche Persönlichkeit, die aber auftaut, sobald sie ihren Nachbarn vertraut. Charaktereigenschaften, die übrigens auch die Designerin selbst hat, wie das Team von HoYoverse verrät.

Yinli Huang, Lead Artist von Petit Planet, der unter anderem für die Dialogzeilen und die Persönlichkeitsprofile der Charaktere verantwortlich ist, meint, dass ihm im Prozess der Gestaltung jeder Charakter auf seine Weise ans Herz wächst. Wichtig sei aber, dass die Tiere in Petit Planet keine Haustiere seien, sondern als Nachbarn wahrgenommen werden – man darf sie beschenken und belohnen, aber sie sind eigenständige Charaktere.

Zu weiteren Inhalten zu den Charakteren, die Erweiterung des Charakter-Rosters und die Frage, ob es eventuell auch „kühle“ und unfreundliche Charaktere geben wird, möchte HoYoverse keine Angaben machen. Auch zu eventuellem Merch wie Plüschtieren zu besonders kuscheligen Charakteren bittet HoYoverse darum, auf öffentliche Ankündigungen zu achten.

Petit Planet gilt als der Vorstoß von Hoyoverse ins Cozy-Genre und wurde von der Ankündigung an von vielen mit Animal Crossing verglichen. Die niedliche „Cosmic Life Sim“ von HoYoverse wird am 4. Dezember 2026 für PCs und Mobilgeräte erscheinen, wie wir bereits seit einigen Tagen wissen. 2027 folgt eine Version für Nintendo Switch 2, die wir bei der Media-Tour schon angespielt haben.

Bildmaterial: Petit Planet, Hoyoverse