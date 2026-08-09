Das war … Kalenderwoche 32/2026

Während Sony mit der Digital-Strategie weitermacht, erhöht Microsoft die Preise. Neben weiteren Themen zeigen wir euch auch noch die Videos der Woche, darunter auch die neuste Nintendo Direct. Zum Schluss haben wir dann noch vier neue Reviews für euch. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Sony geht den eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter. So versieht man neue Disc-Modelle der PS5 mit Hinweisen auf die rein digitale Zukunft. Man lässt sich also wohl nicht mehr umstimmen.

Bei Microsoft steht derweil die nächste Preiserhöhung an. In Europa werden die Konsolen um bis zu 200 Euro teurer, womit der Aufschlag noch heftiger ist als in den USA.

Game Freak hat unterdessen für Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series, PC) regelmäßige Updates angekündigt. Definitiv noch erscheinen soll Edge of Memories (PS5, Xbox Series, PC), obwohl das Studio dahinter dicht macht. Eine kleine Kontroverse gab es noch zum originalen The Legend of Zelda: Ocarina of Time, genauer gesagt zum Metacritic-Rekord.

Eine neue Nintendo Direct fand in dieser Woche auch noch statt. Diese drehte sich ausschließlich um Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) und lieferte entsprechend viele Informationen. Den konkreten Dezember-Termin haben wir zu Attack on Titan 3 (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) erfahren. Nur noch etwas über einen Monat dauert es bis Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC), darauf hat uns ein neuer Trailer hingewiesen. Eine Rückkehr plant Senran Kagura und zwar mit dem Ableger Shinovi Nexus – Senran Kagura (PC, Mobil). Den nächsten Trailer zu Grand Theft Auto VI (PS5, Xbox Series) gibt es zunächst nur bei Netflix, bei dem Titel ist halt alles etwas größer.

Nach einer kurzen Pause gibt es inzwischen den nächsten Charakter-Trailer zu Persona 4 Revival (PS5, Xbox Series, PC). Den Early Access verlassen hat Fields of Mistria (PC) und bereits viele begeisterte Fans gefunden. Auch weitere Indie-Spiele machen in diesen Tagen von sich reden. Dazu gehört auch das handgezeichnete The Eternal Life of Goldman (PS5, Switch, Xbox Series, PC), hier fehlt aber noch ein Termin. Eure Farming-Künste könnt ihr ab sofort mit Doloc Town (PC) beweisen, dafür gehts aber auch in die Postapokalypse. Noch etwa einen Monat müsst ihr euch auf Isle of Reveries (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) gedulden, hier gibts offensichtliche Zelda-Anleihen. Gemütliche Winter-Unterhaltung verspricht Winter Whiskers (PC), wobei die Schneeräumung im Zentrum steht.

In Japan erhältlich ist seit wenigen Tagen Tensei Game: Karma x Cross (Switch), hier war unter anderem Yuji Horii involviert. Bei Genshin Impact (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) steht mit Version 7.0 bald ein großer Meilenstein an. Neue Inhalte stehen ebenso bei Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) vor der Türe, es geht auch an den Strand. Bei Bedarf könnt ihr euch noch eine Technik-Analyse zu Xenoblade Chronicles 2: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition ansehen. Ebenfalls spannend: Zu Pokémon Pokopia (Switch 2) wurden uns Einblicke in einen frühen Prototyp gewährt. In Japan gibt es bei McDonald’s aktuell Pokémon-Spielzeug, falls ihr vor Ort sein solltet.

Damit kommen wir noch zu den vier neuen Reviews von JPGAMES. Der neue Game-Freak-Titel Beast of Reincarnation (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) bietet ein spannendes und melancholisches Abenteuer, das Highlight sind jedoch die Bosskämpfe. Mit der Erweiterung Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok (PS4, PS5, Switch 2, PC) (zum Testbericht) könnt ihr viele schöne Stunden verbringen, allerdings steht die Story dabei nicht im Fokus. Das Gesamtpaket Blue Reflection Quartet (PS5, Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht) der speziellen Reihe zeigt sich mit schwankender Qualität, da man auch Mobile-Spiel und Anime zusammengefasst hat. Unterwegs mit den Nintendo-Versionen könnt ihr nun auch Digimon Story: Time Stranger (zum Testbericht) genießen. Vor allem die Switch-2-Version ist sehr gut gelungen, leider handelt es sich jedoch nicht um eine Complete Edition.