Genshin Impacts bringt euch mit Version 7.0 mitten im August in eine eiskalte, neue Region

In Genshin Impact wird es bald frostig: Das große Update 7.0 mit der Region Snezhnaya im hohen Norden Teyvats erreicht uns am 12. August. Die neue Region wird von unerbittlicher Kälte und heftigen Schneestürmen beherrscht. In dieser Region verbinden Züge die weit auseinander gelegenen Städte im Spiel, die durch gefrorenes Gelände voneinander getrennt sind.

Neues Gebiet, neue Stadt, neue Story

Eine zentrale Rolle spielt die Stadt Snezhnograd, eine Stadt mit lebendigen Straßen und dem Hauptquartier der Fatui – und gleichzeitig eine Militärmacht. Bei der Geschichte steht ein Archontenauftrag im Zentrum, der einen verheerenden Schneesturm, eine daraus resultierende Energiekrise in Snezhnaya und damit verbundene Machtverschiebungen zum Thema hat.

Das zentrale Item des Updates ist das mysteriöse „Auge von Graeae“. Es schützt vor der strengen Kälte, dient aber gleichzeitig als Zug-Rufgerät und als Möglichkeit, Ureis-Konstrukte erschaffen.

Wie bereits im letzten großen Jahresupdate gibt es eine neue Element-Kombination, „Stellar-Verwirbelung“, die zweite Stellarfunkeln-Reaktion, die nach der Reaktion „Stellar-Supraleiter“ eingeführt wird. Sie kann durch die Kombination von Anemo und Kryo ausgelöst werden. Der dadurch entstandene Sternenglanz-Wirbelwind erzeugt Anemo- und Kryo-Schaden.

Zwei neue Figuren und mehrere Bekannte

Die erste spielbare Figur unter den vielen Gefährten, die SpielerInnen in Snezhnaya kennenlernen werden, ist Odette. Sie fügt sich mit ihren Kryo-Fähigkeiten perfekt in das neue Setting ein – privat ist sie dagegen eher als gefeierte Ballerina statt als Meuchelmörderin bekannt.

Als zweiter Charakter steht Alyosha zur Auswahl, ein Jäger aus Snezhnaya, der zusammen mit seinem Jagdhund-Gefährten Tugarin kämpft. Er ist elektrisierend – und hilft der Kampftruppe mit seinen Stellar-Supraleiter-Fähigkeiten, die sogar Lebenspunkte wiederherstellen können. In der zweiten Phase des Updates steht die Rückkehr von Flins und Ineffa an. Durch das Bewältigen der Missionen kann der Charakter Diona kostenlos in die Truppe eintreten.

Das Miliastra Wonderland wird gruselig – und ein neuer Shooter-Spielmodus tödlich

Im Kreativmodus Miliastra Wonderland gibt es dagegen eine neue Aktion zum Thema Sommergruselgeschichten und Abenteuer mit neuen Items.

Ebenfalls neu ist der Third-Person-Shooter-Spielmodus – hierzu wird es kurz vor dem Start der neuen Version neue Informationen geben. Mit diesem Spielmodus werden drei neue Schusswaffen eingeführt, während verschiedene Waffenerweiterungen, die überall in Snezhnaya zu finden sind, die Waffenkammer der Spieler weiter erweitern.

Version 7.0 von Genshin Impact erscheint am 12. August 2026.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo