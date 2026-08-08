Eines der beliebtesten Cozy-Spiele verlässt den Early Access – und die Fans sind begeistert

Nach zwei Jahren im Early Access ist es endlich so weit: Fields of Mistria hat offiziell Version 1.0 erreicht. Die beliebte Landwirtschafts- und Lebenssimulation im Anime- und Pixel-Stil bringt mit dem großen Update zahlreiche neue Inhalte und Funktionen.

Dazu zählen Hochzeiten, Kinder und viele von der Community gewünschte Verbesserungen. Gleichzeitig bestätigten die Entwickler von NPC Studio einen weiteren Meilenstein: über eine Million verkaufte Exemplare.

Hochzeit, Kinder und ein abgeschlossenes Abenteuer

Seit dem Start im August 2024 hat sich Fields of Mistria zu einem der erfolgreichsten Cozy-Indies auf Steam gemausert. Mit knapp 26.000 Bewertungen und einem Durchschnitt von 97 Prozent positiven Rezensionen mit dem Prädikat „äußerst positiv“ ist das Spiel sehr beliebt.

Das 1.0-Update führt nun endlich das lang erwartete Ehe-System ein. Beziehungen können damit ihren Abschluss in einer Hochzeit finden, anschließend ist sogar die Gründung einer Familie mit Kindern möglich. Außerdem lässt sich die Questreihe zum Wiederaufbau der Stadt abschließen, der maximal mögliche Stadtruhm steigt auf 100 und auch das Museum kann nun vollständig fertiggestellt werden.

Viele Komfortfunktionen und kleine Details

Neben den großen Neuerungen haben die Entwickler zahlreiche Komfortfunktionen ergänzt. So lässt sich der eigene Charakter im Erstellungsmenü nun frei drehen, Trennungsbriefe können deaktiviert werden und auch der automatische Wechsel vom Beziehungsstatus „Dating“ zu „Beste Freunde“ nach einer Verlobung lässt sich abschalten.

Selbst kleine Details wurden überarbeitet: Erstmals ziehen nun Wolkenschatten über die Spielwelt und sorgen für eine noch lebendigere Atmosphäre. Offizielle deutsche Texte wurden bislang allerdings noch nicht hinzugefügt.

Der 1.0 Trailer:

via GamesRadar, Bildmaterial: Fields of Mistria, NPC Studio