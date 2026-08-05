Game Freak gelobt Besserung und kündigt regelmäßige Updates für Beast of Reincarnation an

Nach eher verhaltenen Wertungen reagiert Entwickler Game Freak auf die Reaktionen der Kritiker und der Community und stellt kontinuierliche Updates für Beast of Reincarnation in Aussicht.
Das neue Action-Spiel, das zu Wochenbeginn erschienen ist, erhält derzeit recht durchwachsene Bewertungen: Während die internationalen Kritiken mit einem Metacritic-Wert von 73 solide ausfallen, fallen die Meinungen der Spieler auf Steam mit derzeit 53 Prozent positiven Rezensionen („ausgeglichen“) spürbar verhaltener aus.
Auch wir haben uns den Titel genauer angeschaut und fanden viele Dinge gelungen – vor allem die Technik hat Beast of Reincarnation allerdings ausgebremst, wenngleich ein Day-One-Patch dem Vernehmen nach schon viele Dinge ausbessern konnte.
Das Studio hat sich nun direkt an die Fans gewandt und über seinen offiziellen Twitter-Account versichert, dass es die Kritik ernst nimmt. „Vielen Dank für das Spielen von Beast of Reincarnation. Euer Feedback ist für uns von großer Bedeutung. Aus diesem Grund planen wir derzeit eine Reihe von kontinuierlichen Updates. Bitte teilt uns auch weiterhin eure Rückmeldungen und Vorschläge mit“, heißt es in dem Statement.
Neuer Patch erscheint bereits kommende Woche
Das nächste Update wolle man bereits innerhalb der nächsten Tage veröffentlichen und damit einige der am häufigsten genannten Kritikpunkte angehen:
- Kamera-Anpassungen: Optimierung der Blickwinkel und Verfolgung im Kampf
- Lesbarkeit: Erhöhung der Text- und Schriftgröße
- Story-Pacing: Erste Optimierungen am Erzähltempo, wobei hierzu auch für spätere Patches weitere Anpassungen geplant sind
- Grafik-Performance: Die Standardeinstellung im Spiel wird vom „Cinematic“-Modus auf den „Performance“-Modus umgestellt
- Fehlerbehebung: Allgemeine Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen
Game Freak, vor allem bekannt für die Pokémon-Hauptreihe, hatte Beast of Reincarnation im Vorfeld als kleineres Nebenprojekt beschrieben. Das Kernteam, das intern verantwortlich war, war vergleichsweise überschaubar. Große Teile der eigentlichen Entwicklung wurden an externe Partnerstudios ausgelagert.
Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak
4 Kommentare
Ist wohl wieder ein Spiel was man besser wieder ein paar Monate nach Release spielt. Gut das ich noch nicht angefangen hatte. Die ganze Sache lässt mich wieder echt zweifeln ob das was mit der nächsten Pokemon Generation was wird. Es mag sein das dieses Spiel hier zum größtenteils Outsourced wurde aber es wurde dennoch abgenickt es in diesen zustand zu releasen. Gamefreak muss dringend die Qualität ihrer Spiele anheben.
Ich finde es auf jeden Fall positiv, dass Game Freak die Kritik nicht ignoriert und die Probleme direkt angeht. Gerade die technischen Mängel wirken auf mich wie etwas, das sich mit genügend Zeit und den angekündigten Updates noch deutlich verbessern lässt. Kamera, Performance und Lesbarkeit sind alles Bereiche, an denen man nachträglich noch gut arbeiten kann.
Viel schwieriger wäre es gewesen, wenn die größten Kritikpunkte das Kampfsystem oder die grundlegende Story betroffen hätten. Solche Dinge lassen sich nur sehr begrenzt per Patch verändern. Deshalb bin ich vorsichtig optimistisch, dass sich Beast of Reincarnation in den kommenden Wochen und Monaten noch spürbar verbessern kann. Jetzt bleibt abzuwarten, wie schnell und konsequent Game Freak die angekündigten Maßnahmen tatsächlich umsetzt. Erstes Update in den nächsten Tagen klingt aber schon mal gut.
Ich bin jetzt ein paar Stunden drin und bisher durchaus angetan. Klar, nicht alles ist perfekt – hier und da gibt es matschige Texturen oder etwas steife Gesichtsanimationen. Im Kern macht das Spiel aber definitiv Spaß. Da ich noch relativ am Anfang bin, ist es für ein endgültiges Fazit allerdings noch viel zu früh.
Mit der Performance habe ich bisher überhaupt keine Probleme. Auf dem PC läuft das Spiel in WQHD mit mittleren bis hohen Einstellungen und dank aktiviertem FSR bei ziemlich konstanten 120 FPS. Bis jetzt also alles im grünen Bereich. Mal schauen, wie sich das im weiteren Spielverlauf entwickelt.
Verwendet habe ich übrigens nur Mittelklasse-Hardware.
oder man hält dem Unternehmen mal zu gute, das es seit langem mal das erste mal was komplett Neues wagt ... dass da dann nicht alles sofort super picco bello perfekt run läuft, war doch absolut erwartbar..
nen Crimson Desert war am anfang auch nicht perfekt und sieht es euch heute an nach zig optimierenden Updates später..
Einfach mal Gamefreak jetzt etwas zeitgeben das Spielerfeedback auszuwerten und dann angemessen darauf zu reagieren.. das spiel ist grad mal 1 Tag raus
es würde daher vielen Leuten gut tun, sich erstmal was in Zurückhaltung zu üben, zumal sehr viele negative Kritiken auch von Leuten stammen, die das Spiel vielleicht grad mal 1-2 Stunden gezockt haben, aber so tun ,als wüssten sie schon absolut alles übers Spiel oder das ihr erlebnis verallgemeinernd für alle plattformen ect. gelten muss, was definitiv nicht unbedingt der Fall sein muss
Da man ja sieht das Gamefreak schon reagiert hat aufs erste Feedback, sollt man jetzt erstmal ganz ruhig die Füße stillhalten und gucken ,wie das Spiel nach den ersten paar Patches läuft.. danach kann man dann immer noch zurecht dann meckern