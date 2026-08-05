Game Freak gelobt Besserung und kündigt regelmäßige Updates für Beast of Reincarnation an

Nach eher verhaltenen Wertungen reagiert Entwickler Game Freak auf die Reaktionen der Kritiker und der Community und stellt kontinuierliche Updates für Beast of Reincarnation in Aussicht.

Das neue Action-Spiel, das zu Wochenbeginn erschienen ist, erhält derzeit recht durchwachsene Bewertungen: Während die internationalen Kritiken mit einem Metacritic-Wert von 73 solide ausfallen, fallen die Meinungen der Spieler auf Steam mit derzeit 53 Prozent positiven Rezensionen („ausgeglichen“) spürbar verhaltener aus.

Auch wir haben uns den Titel genauer angeschaut und fanden viele Dinge gelungen – vor allem die Technik hat Beast of Reincarnation allerdings ausgebremst, wenngleich ein Day-One-Patch dem Vernehmen nach schon viele Dinge ausbessern konnte.

Das Studio hat sich nun direkt an die Fans gewandt und über seinen offiziellen Twitter-Account versichert, dass es die Kritik ernst nimmt. „Vielen Dank für das Spielen von Beast of Reincarnation. Euer Feedback ist für uns von großer Bedeutung. Aus diesem Grund planen wir derzeit eine Reihe von kontinuierlichen Updates. Bitte teilt uns auch weiterhin eure Rückmeldungen und Vorschläge mit“, heißt es in dem Statement.

Neuer Patch erscheint bereits kommende Woche

Das nächste Update wolle man bereits innerhalb der nächsten Tage veröffentlichen und damit einige der am häufigsten genannten Kritikpunkte angehen:

Kamera-Anpassungen: Optimierung der Blickwinkel und Verfolgung im Kampf

Lesbarkeit: Erhöhung der Text- und Schriftgröße

Story-Pacing: Erste Optimierungen am Erzähltempo, wobei hierzu auch für spätere Patches weitere Anpassungen geplant sind

Grafik-Performance: Die Standardeinstellung im Spiel wird vom „Cinematic“-Modus auf den „Performance“-Modus umgestellt

Fehlerbehebung: Allgemeine Bugfixes und Stabilitätsverbesserungen

Game Freak, vor allem bekannt für die Pokémon-Hauptreihe, hatte Beast of Reincarnation im Vorfeld als kleineres Nebenprojekt beschrieben. Das Kernteam, das intern verantwortlich war, war vergleichsweise überschaubar. Große Teile der eigentlichen Entwicklung wurden an externe Partnerstudios ausgelagert.

Bildmaterial: Beast of Reincarnation, Fictions, Game Freak