Neue Pokémon-Spielzeuge im Happy Meal: McDonald’s feiert den 30. Geburtstag der Reihe

Neben den neuen Pokémon-Burgern dürfen sich Fans in Japan bald auch auf eine neue Happy-Meal-Aktion freuen. Ab dem 7. August verteilt McDonald’s Japan eine ganze Reihe neuer Pokémon-Spielzeuge, die im Rahmen des 30. Pokémon-Jubiläums erscheinen.

Zwei Wellen voller Pokémon-Spielzeuge

Die Aktion umfasst Spielzeuge mit Pokémon aus allen Generationen – darunter Fan-Lieblinge wie Relaxo und Evoli. Statt aufwendiger Figuren setzt McDonald’s diesmal auf ein bisschen nostalgisch anmutende Spielzeuge wie Kreisel, Scheibenschießer oder Stickerboxen. Ja, richtig gehört: Diesmal gibt es keine Karten aus dem Sammelkartenspiel. Vielleicht ist es auch besser so, schließlich gab es in der Vergangenheit schon genug Probleme.

Die Spielzeuge erscheinen in zwei Wellen. Ab dem 21. August haben Gäste anschließend die Chance, jedes der bislang veröffentlichten Spielzeuge zu erhalten. Auf der offiziellen Website zeigt McDonald’s Japan zudem kurze Videos, die erklären, wie die einzelnen Spielzeuge funktionieren.

Maßnahmen gegen Scalper

Um Hamsterkäufen vorzubeugen, hat McDonald’s Japan bereits Einschränkungen angekündigt. Vom 7. bis 9. August können pro Einkauf maximal sechs Happy Meals gekauft werden. Außerdem sind Bestellungen über externe Lieferdienste ausgeschlossen – lediglich die offizielle McDonald’s-App unterstützt die Aktion. Das Unternehmen bittet Fans zudem ausdrücklich darum, die Spielzeuge nicht zum Weiterverkauf zu kaufen. Na, ob das wohl funktioniert?

Ob und wann die neue Pokémon-Happy-Meal-Promo auch nach Europa oder in andere westliche Länder kommt, bleibt derzeit offen. Langsam wäre es aber durchaus mal wieder Zeit für eine neue Pokémon-Aktion bei McDonald’s – oder was meint ihr?

Die Spielzeuge in Aktion:

via Siliconera, Bildmaterial: The Pokémon Company, McDonald’s Japan