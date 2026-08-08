Wie alles begann: „Pokémon Pokopia“-Macher liefern spannende Einblicke zu Prototyp

Pokémon Pokopia ließ Anfang des Jahres die Herzen vieler Fans und KritikerInnen höherschlagen. Erst vor wenigen Tagen startete mit Blubbmeeria zudem die erste größere Erweiterung.
Nun gewährt Game Freak einen ganz anderen Blick auf das Spiel und zeigt erstmals spannendes Videomaterial aus einer sehr frühen Entwicklungsphase des Pokémon-Spin-offs.
Von drei EntwicklerInnen zum fertigen Spiel
Neben dem ersten Prototyp-Material veröffentlichte Game Freak auch frühe Skizzen und Einblicke in damalige Designdokumente. Wie Director Shigeru Ohmori erklärt, begann die Arbeit am Prototyp ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Entwicklung von Pokémon Karmesin und Purpur abgeschlossen wurde.
Anfangs bestand das Team lediglich aus Ohmori und zwei ProgrammiererInnen, später wuchs es für die Ausarbeitung des grundlegenden Spielablaufs auf fünf Personen an.
Schon damals experimentierte das kleine Team mit einigen Ideen, die später das fertige Pokémon Pokopia prägen sollten. Im Mittelpunkt stand etwa das Wachstum von Gras an verschiedenen Stellen der Spielwelt, aus dem anschließend Pokémon auftauchen konnten.
Ditto war gesetzt
Auch Ditto als Protagonist stand bereits während dieser frühen Phase fest. Diskutiert wurde allerdings noch, wie weit seine Verwandlungen gehen sollten: Würden beispielsweise nur die Arme ihre Form verändern oder gleich der gesamte Körper?
Andere Details unterschieden sich hingegen deutlich vom fertigen Spiel. So sollten SpielerInnen ursprünglich noch mit Tangela sprechen, bevor daraus später Professor Tangoloss wurde.
Das nun veröffentlichte Material liefert damit einen spannenden Blick darauf, wie aus einem kleinen Prototyp mit gerade einmal drei beteiligten EntwicklerInnen schließlich eines der großen Pokémon-Projekte des Jahres wurde.
Pokémon Pokopia gilt seit einigen Tagen als das wahrscheinlich am häufigsten verkaufte Serien-Spin-off. Bei Amazon* findet ihr Pokémon Pokopia aktuell um 23 Prozent reduziert.
Die frühen Szenen:
via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo
2 Kommentare
Ich finde es immer wieder interessant, solche Einblicke in die frühe Entwicklung eines Spiels zu bekommen. Gerade hier ist es schön, dass es nicht nur ein Interview mit ein paar Aussagen der Entwickler gibt, sondern tatsächlich frühe Spielszenen, Concept-Zeichnungen und Designdokumente zu sehen sind.
Bei einem Spiel wie Pokémon Pokopia finde ich das noch einmal besonders spannend, weil ich damit inzwischen selbst so viel Zeit verbracht habe. Ich habe mittlerweile über 180 Stunden in Pokopia gesteckt und entsprechend interessant finde ich es zu sehen, wie anders manche Ideen am Anfang noch ausgesehen haben und welche Elemente schon sehr früh vorhanden waren.
Solche frühen Entwicklungsphasen sind für mich generell sehr interessant.Man bekommt dadurch ein besseres Gefühl dafür, wie aus ersten kleinen Ideen und Prototypen irgendwann das Spiel entsteht, das man am Ende selbst über zig Stunden spielt.
Find es auch super spannend, vor Allem zu erfahren, wie viel bereits gemacht wurde, bevor Koei Tecmo überhaupt ins Spiel kam.
Ich dachte bisher, dass die ganze Idee eher von Koei Tecmo stammte, um ehrlich zu sein. Dass so viel Vorarbeit schon von Game Freak oder eher Ohmori geleistet wurde, hät ich jetzt nicht gedacht^^
Ebenfalls interessant es auch zeitlich nun ein wenig einordnen zu können.
Dazu erfährt man auch nochmal nebenbei, welche Rolle the Pokemon Company spielt. Also, dass selbst Game Freak selber Spiele an die pitchen müssen und nicht einfach selber entscheiden können. Es war zwar vorab schon klar, aber einige behaupten ja immer noch verkrampft, dass es anders sei
Bin wirklich überrascht, dass ausgerechnet Game Freak so einen Einblick gewährt. Wünschte mir, sowas würde es öfters geben. Beim Pokemon-Franchise gibts sicherlich so einige spannende Dinge zu erzählen^^