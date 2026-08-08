Wie alles begann: „Pokémon Pokopia“-Macher liefern spannende Einblicke zu Prototyp

Pokémon Pokopia ließ Anfang des Jahres die Herzen vieler Fans und KritikerInnen höherschlagen. Erst vor wenigen Tagen startete mit Blubbmeeria zudem die erste größere Erweiterung.

Nun gewährt Game Freak einen ganz anderen Blick auf das Spiel und zeigt erstmals spannendes Videomaterial aus einer sehr frühen Entwicklungsphase des Pokémon-Spin-offs.

Von drei EntwicklerInnen zum fertigen Spiel

Neben dem ersten Prototyp-Material veröffentlichte Game Freak auch frühe Skizzen und Einblicke in damalige Designdokumente. Wie Director Shigeru Ohmori erklärt, begann die Arbeit am Prototyp ungefähr zu dem Zeitpunkt, als die Entwicklung von Pokémon Karmesin und Purpur abgeschlossen wurde.

Anfangs bestand das Team lediglich aus Ohmori und zwei ProgrammiererInnen, später wuchs es für die Ausarbeitung des grundlegenden Spielablaufs auf fünf Personen an.

Schon damals experimentierte das kleine Team mit einigen Ideen, die später das fertige Pokémon Pokopia prägen sollten. Im Mittelpunkt stand etwa das Wachstum von Gras an verschiedenen Stellen der Spielwelt, aus dem anschließend Pokémon auftauchen konnten.

Ditto war gesetzt

Auch Ditto als Protagonist stand bereits während dieser frühen Phase fest. Diskutiert wurde allerdings noch, wie weit seine Verwandlungen gehen sollten: Würden beispielsweise nur die Arme ihre Form verändern oder gleich der gesamte Körper?

Andere Details unterschieden sich hingegen deutlich vom fertigen Spiel. So sollten SpielerInnen ursprünglich noch mit Tangela sprechen, bevor daraus später Professor Tangoloss wurde.

Das nun veröffentlichte Material liefert damit einen spannenden Blick darauf, wie aus einem kleinen Prototyp mit gerade einmal drei beteiligten EntwicklerInnen schließlich eines der großen Pokémon-Projekte des Jahres wurde.

Pokémon Pokopia gilt seit einigen Tagen als das wahrscheinlich am häufigsten verkaufte Serien-Spin-off. Bei Amazon* findet ihr Pokémon Pokopia aktuell um 23 Prozent reduziert.

Die frühen Szenen:

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo