Midgar Studio macht dicht, doch das „All-Star-JRPG“ um die NieR-Autorin soll noch erscheinen

Traurige Nachrichten aus Frankreich: Midgar Studio macht dicht. Das Unternehmen wurde von einem französischen Gericht zur Liquidation angewiesen. Zuvor hatte der französische Publisher Nacon vergeblich versucht, einen Käufer für Midgar Studio zu finden, wie der ehemalige Gründer und jetzige Nacon-CTO Jérémy Zeler-Maury in einem LinkedIn-Post mitteilte.

Nacon, seit Februar ebenfalls in einem Insolvenzverfahren, hatte Midgar Studio im Jahr 2022 übernommen. Das Studio war mit dem Japan-inspirierten RPG Edge of Eternity bekannt geworden. Nach der Insolvenzanmeldung von Nacon folgten mehrere Nacon-Studios dem Beispiel der Mutterfirma, darunter auch Midgar Studio. Nur ein externer Verkauf hätte das Studio noch gerettet, doch dazu kam es nicht mehr.

Edge of Memories soll allerdings noch wie geplant erscheinen. Das „All-Star-JRPG“ hatte mit seiner Anime-Ästhetik und vor allem dem Personal um Sawako Natori (NieR, Drakengard) für Buzz gesorgt. Das aktuelle Spiel des Studios hat allerdings noch keinen Termin.

Die Veröffentlichung sei aber später für dieses Jahr geplant, wie der offizielle Twitter-Account Anfang Juli unter Bezug auf erste Insolvenzmeldungen kommunizierte. Möglicherweise übernimmt Publisher Nacon hier und bringt die Sache zu Ende. Auch die physische Version, die in den Folgetagen weiter beworben wurde, scheint weiterhin geplant.

Alle Möglichkeiten ausgelotet

„Obwohl wir alle Möglichkeiten ausgelotet haben und viele Menschen versucht haben, uns zu helfen, konnte innerhalb des für das Verfahren vorgegebenen Zeitrahmens keine Lösung gefunden werden“, bedauert Jérémy Zeler-Maury die Liquidation.

Und weiter: „Ich habe Midgar im Jahr 2008 gegründet, angetrieben von dem Wunsch, Spiele zu entwickeln, die unseren Stil widerspiegeln und an der Schnittstelle zwischen französischer und japanischer Sensibilität stehen. Was als etwas verrückte Idee begann, wurde zu achtzehn Jahren Arbeit, Kreativität, Herausforderungen, Begegnungen und Erinnerungen.“

via RPGsite, Bildmaterial: Edge of Memories, Midgar Studio, NACON