Neverness to Everness erweitert seine Welt erneut – sogar ein Strandurlaub ist jetzt drin

Gestern haben Hotta Studio und Perfect World Games mit Version 1.3 „Aufstieg aus dem Mondlichtnebel“ das nächste große Update für Neverness to Everness vorgestellt. Nach der vergleichsweise leichtfüßigen Version 1.2 und ihrem „Spiel im Spiel“ steht diesmal wieder die Hauptgeschichte deutlich stärker im Mittelpunkt. Uns erwartet ein vorläufiger Höhepunkt jener Handlung, für die bereits mit Version 1.1 der Grundstein gelegt wurde. Die neue Version erscheint am 19. August.

Im Zentrum steht erneut die Geschichte um den „Scharlachroten Buchstaben“, womit auch bekannte Gesichter rund um die Crew aus Eibon zurückkehren. Wer direkt mit den neuen Inhalten loslegen möchte, muss allerdings auf dem aktuellen Stand sein: Auch die Geschichte aus Version 1.2 muss zuvor abgeschlossen werden.

Zankou und Linko verstärken den spielbaren Cast

Natürlich bringt Version 1.3 auch neue S-Rang-Charaktere mit. Den Anfang macht ausgerechnet Zankou, die uns bislang eher als Widersacherin begegnete. Für ihren spielbaren Auftritt erhält sie einen neuen Look, wobei auch ihr bisheriges Erscheinungsbild weiterhin zur Verfügung stehen soll. Im Kampf besitzt sie das Attribut Inkantation und übernimmt die Rolle eines Haupt-DPS. Auch in der offenen Spielwelt bringt sie eine besondere Fähigkeit mit: Zankou kann sich dort unsichtbar machen. Verschiedene zusätzliche Outfits sind ebenfalls geplant.

Der zweite neue S-Rang-Charakter ist Linko, ein Mitglied der Eliteeinheit TVA-6 des Büros. Ganz allein zieht sie allerdings nicht in den Kampf, denn ihre Anomalie-Partnerin Xiaozhen steht ihr zur Seite. Linko besitzt das Attribut Anima. In der offenen Welt kann sie zudem eine Art Schleuder verwenden, um sich schneller durch die Umgebung zu bewegen. Auch für sie wird es mehrere Outfits geben.

Die Banner sind ebenfalls bereits bekannt: In der ersten Hälfte von Version 1.3 steht Zankou im Mittelpunkt, während gleichzeitig Nanally zurückkehrt. In der zweiten Hälfte folgt Linko, begleitet von einer Rückkehr von Hatori.

Dämmermoor, Strandurlaub und jede Menge neue Aktivitäten

Nicht nur die Geschichte wird erweitert, sondern auch die offene Welt. Mit dem Dämmermoor kommt eine große neue Waldregion hinzu, die die bestehende Karte um eine beträchtliche Fläche vergrößert. Dort sollen unter anderem zahlreiche neue Rennen auf euch warten.

Deutlich sommerlicher wird es in einem neuen Strandgebiet. Dort könnt ihr euch unter anderem im Beachvolleyball versuchen, für das sogar ein richtiges Turnier vorgesehen ist. Mit Jetskis geht es außerdem auf Schatzsuche oder in eigene Rennen. Passend dazu warten verschiedene thematische Outfits sowie neue Fahrzeuge für Land und Wasser, die freigeschaltet werden können.

Auch bestehende Systeme werden erweitert. Fahrräder können künftig von bis zu zwei Personen gleichzeitig genutzt werden, wozu es sogar ein eigenes Event geben soll. Eine weitere Immobilie kommt ebenfalls hinzu. Anders als bisher liegt das neue Haus etwas ruhiger außerhalb des unmittelbaren Stadttrubels und bietet offenbar zusätzliche Möglichkeiten, Dinge auf dem Grundstück aufzubauen.

Bei den Open-World-Hobbys gibt es ebenfalls Nachschub. SpielerInnen können künftig auf Baustellen aushelfen und sich damit zusätzliches Geld verdienen. Hinzu kommt ein neuer Auto-Battler-Modus, dessen Spielprinzip ein wenig an Vampire Survivors erinnert. Selbst auf dem bereits aus Version 1.2 bekannten Warren-Kontinent werden weitere Aktivitäten ergänzt.

Natürlich kehren auch die üblichen täglichen Aufgaben und Anmeldeboni zurück. Bei den Vermessungen sollen verbesserte Charaktermodelle und eine überarbeitete Beleuchtung für eine hübschere Präsentation sorgen. Außerdem lässt sich künftig eine Option für zufällige Outfits aktivieren. Ergänzt wird das Ganze durch verschiedene kleinere Quality-of-Life-Verbesserungen.

Wer noch ein paar zusätzliche In-Game-Belohnungen abstauben möchte, kann zudem drei neue Codes einlösen: „FOGDENGAME“, „EYEOFELUSION“ und „SUMMERTIME“.

Und selbst für die Zeit nach Version 1.3 gab es bereits einen kleinen Vorgeschmack. Mit Version 1.4 soll endlich Pukaland seine Tore öffnen. Der große Freizeitpark war bislang zwar bereits Teil der Welt, für SpielerInnen aber noch nicht zugänglich. Das soll sich mit dem darauffolgenden Update endlich ändern. Was haltet ihr von der neuen Version?

NTE 1.3 PV:

NTE Summer Trailer.

Bildmaterial: Neverness to Everness, Perfect World Games, Hotta Studio