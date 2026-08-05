Fire Emblem: Fortune’s Weave stellt die Heroenspiele und den wahren Helden der Geschichte vor

Nintendo hat während der Spezial-Direct zu Fire Emblem: Fortune’s Weave erwartungsgemäß jede Menge neue Details veröffentlicht. Es gibt viele neue Einblicke in die Geschichte voller Helden, Kämpfe und Götter sowie zum Schauplatz, dem Kaiserreich Dagda. Für den 15. September kündigte Nintendo die Veröffentlichung einer „Frag den Entwickler“-Reihe zum Spiel an.

Der neue Serienableger entführt euch nach Dagda. Das Königreich blühte unter der Herrschaft der Götter zu höchstem Wohlstand auf. „In Dagsion, der Hauptstadt des Reiches, finden die Heroenspiele statt. Dem Sieger der Spiele wird ein Wunsch gewährt, weshalb die mächtigsten Kriegerinnen und Krieger des Kontinents zum Wettstreit zusammenkommen. Unter den Teilnehmern befinden sich vier Heldinnen und Helden, deren eigenes Schicksal eng mit dem der Welt verflochten ist.“

Bei den Heroenspielen allein bleibt’s natürlich nicht. Dagda sieht sich wenig später mit dem wiedererweckten Dämonengott Balor konfrontiert. Die vier siegreichen Heldinnen und Helden der Heroenspiele sind verschwunden, die Situation erscheint ausweglos.

Erschafferin Sothis ruft eine Seele herbei, die das Ende der Welt abwenden soll – das seid ihr. Der wahre Protagonist. Euch erwartet eine „komplex verwobene Geschichte über Stärke, Mut und strategische Kämpfe, die in einen Krieg münden – in dessen Zentrum die Spielerinnen und Spieler selbst stehen.“

Die Spezial-Direct stellt die vier Heroen Cai, Dietrich, Theodora und Leda vor. „Aus der Geschichte jedes einzelnen Helden lässt sich ein Sprung in die Vergangenheit machen, um einen anderen Pfad zu beschreiten. Der Fortschritt jedes Helden wird gespeichert, sodass es sich anbietet, alle vier Geschichten parallel zu erleben.“ Auch Heroenspiele, Kampfvorbereitung, Kampftage, das Tempelviertel, Examen und Quests sowie Gasthäuser und Verliese werden thematisiert – und noch viel mehr.

Fire Emblem: Fortune’s Weave erscheint am 17. September 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Neben einer physischen Standard-Edition gibt es auch die Dagdanische Edition, die aktuell aber größtenteils (beispielsweise bei Amazon* und im Nintendo Store*) ausverkauft ist. Zur Feier der Spezial-Direct hat Nintendo gestern erste Tracks aus dem Spiel bei Nintendo Music an den Start gebracht.

Die Aufzeichnung:

Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems