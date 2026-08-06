Dicker Werbeblock bei Netflix und die meisten wollen ihn sehen – denn es geht um GTA VI

Am 27. August gibt’s den vielleicht dicksten Werbeblock der Welt. Dann geht bei Netflix ein „Extended Look“ zu Grand Theft Auto VI an den Start. Und zwar exklusiv – zumindest für sechs Stunden. Dann landet das Filmchen auch bei Youtube.

Ein Werbe-Film, nichts anderes ist schließlich auch jeder andere Trailer zu jedem anderen Videospiel. Und trotzdem ziemlich einmalig in der Branche. Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November nähert sich – und seit dem letzten Trailer sind inzwischen 15 Monate vergangen.

Die Ausstrahlung des Videos am 27. August um 21 Uhr deutscher Zeit fällt übrigens mitten in die Gamescom. Doch einen Auftritt in Köln, beispielsweise bei der Opening Night Live, scheint Rockstar nicht in Erwägung zu ziehen. Stattdessen: Netflix. Das zeigt sicherlich auch noch einmal den Stellenwert dieses Spiels, ob man es mag oder nicht.

Zur Laufzeit der Show und den Inhalten machte Rockstar keine Angaben. Sicherlich darf man auf erste echte Gameplay-Szenen hoffen – die gab’s nämlich noch gar nicht zu sehen. Dem Vorbestellerstart vor einigen Tagen hat das mutmaßlich in der Breite genauso wenig geschadet wie die Disc-Debatte, die mit GTA VI ihren Anfang nahm.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games