Dicker Werbeblock bei Netflix und die meisten wollen ihn sehen – denn es geht um GTA VI

Am 27. August gibt’s den vielleicht dicksten Werbeblock der Welt. Dann geht bei Netflix ein „Extended Look“ zu Grand Theft Auto VI an den Start. Und zwar exklusiv – zumindest für sechs Stunden. Dann landet das Filmchen auch bei Youtube.
Ein Werbe-Film, nichts anderes ist schließlich auch jeder andere Trailer zu jedem anderen Videospiel. Und trotzdem ziemlich einmalig in der Branche. Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI am 19. November nähert sich – und seit dem letzten Trailer sind inzwischen 15 Monate vergangen.
Die Ausstrahlung des Videos am 27. August um 21 Uhr deutscher Zeit fällt übrigens mitten in die Gamescom. Doch einen Auftritt in Köln, beispielsweise bei der Opening Night Live, scheint Rockstar nicht in Erwägung zu ziehen. Stattdessen: Netflix. Das zeigt sicherlich auch noch einmal den Stellenwert dieses Spiels, ob man es mag oder nicht.
Zur Laufzeit der Show und den Inhalten machte Rockstar keine Angaben. Sicherlich darf man auf erste echte Gameplay-Szenen hoffen – die gab’s nämlich noch gar nicht zu sehen. Dem Vorbestellerstart vor einigen Tagen hat das mutmaßlich in der Breite genauso wenig geschadet wie die Disc-Debatte, die mit GTA VI ihren Anfang nahm.
Der Teaser-Trailer:
Bildmaterial: Grand Theft Auto VI, Rockstar Games
8 Kommentare
Na ja, Fortnite ist wenigstens Free-to-Play.
Ist irgendwie schon heftig... wie wenig diese Nachricht bei mir auslöst. Ja, so in der Poperze, wie die ganze Industrie ist (und ganz ehrlich, das ist nichts im Vergleich zu dem, in welchem Zustand die Welt insgesamt ist) ist das für mich halt n Ding, dass passiert.
Typischer Donnerstag in der Videospielindustrie halt. Echt nichts mehr, worüber ich mich noch aufregen könnte.
net einmal für ein suff von trailer würde ich mir ein abo bei netshit machen xd
Ich glaube kaum das Rockstar die Kommentare auch nur ein bisschen interessiert. Die werden allein schon mit den Vorbestellung mehr Geld gemacht haben als die meisten Spiele es jemals tun werden. Denen geht es hier nur darum wirklich alles von dem Spiel zu Monetarisieren und das maximum an Geld heraus zu holen. Und ganz ehrlich wem die die Kommentare zu den Discs mehr stört als das was Rockstar hier macht der ist eh verloren.
Ziemlich traurig wenn man mal so darüber nachdenkt. Es passiert so viel Müll in der Industrie das man schon komplett abgestumpft ist und solche Sachen wie diese hier einem kaum noch jucken.
Ich würde dazu ergänzen, dass mit zunehmenden Alter man eventuell auch.. wie soll ich sagen.. gesättigt ist? Klar ist das ganze hier Müll aber auf der ander anderen Seite, wir haben nicht mehr 2006. Es gibt so unfassbar viel Entertainment, wozu sich da aufregen, wenn man einfach seine Aufmerksamkeit woanders hin verlagern kann? Ich denke mir bei sowas auch nur "Was für ein Käse" und dann wird Project Zomboid angemacht und der Run weitergespielt.
Es ist also gar nicht mal einfach nur, dass man jetzt wegen der Industrie abgestumpft ist, sondern viel mehr, dass man unter anderem auch einfach entkoppelt ist davon. Nicht jeder ist mehr so voll drin und "engaged" bei jedem Thema.
Ich würde mich aufregen wenn es nicht zeitexklusiv wär. Aber die paar Stunden kann ich warten. Außerdem landet der Trailer eh "schwarz" sofort nach Netflix Release im Netz. Also alles easy und ich kann meiner Linie treu bleiben und werde niemals Netflix abonnieren Glaube nicht dass dieser Deal viel mehr Zuschauer generiert.