Cozy wie Animal Crossing – nur im Winter: Neues Indie-Game setzt auf Schnee statt Inselurlaub

Während Fans weiterhin auf das nächste große Animal Crossing warten, mangelt es zumindest nicht an Alternativen. Eine davon ist Winter Whiskers, ein kleines Cozy-Game vom Entwickler Mango Leaf Games für PC, das mit niedlichen TierbewohnerInnen und einer verschneiten Welt zunächst durchaus an Nintendos beliebte Reihe erinnert – spielerisch aber einen ganz anderen Weg einschlägt.

Als kleiner Eisbär verschlägt es euch nach einem heftigen Schneesturm nach Winterlight Harbor. Eure Aufgabe ist es, die eingeschneite Stadt wieder auf Vordermann zu bringen und alles für das bevorstehende Winterfest vorzubereiten. Dabei trefft ihr zahlreiche tierische BewohnerInnen, die mit verschiedenen Aufgaben auf euch warten.

Animal Crossing trifft auf PowerWash Simulator

Im Mittelpunkt steht vor allem das Beseitigen der gewaltigen Schneemassen. Mit einem Schneebläser arbeitet ihr euch Stück für Stück durch die Stadt und macht dabei neue Bereiche zugänglich. Der eingesammelte Schnee lässt sich außerdem in Dampf umwandeln, mit dem wiederum Teile der Stadt beheizt werden. Kleine Rätsel rund um Rohre und das Heizsystem sollen für zusätzliche Abwechslung sorgen.

Das Ganze erinnert laut GameRant damit spielerisch fast eher an PowerWash Simulator als an Animal Crossing. Zeitdruck gibt es nicht. Stattdessen soll das gemütliche Freilegen der Stadt im Mittelpunkt stehen, bis schließlich gemeinsam mit den BewohnerInnen das große Winterfest gefeiert werden kann.

Allzu umfangreich fällt das Abenteuer allerdings nicht aus. Die EntwicklerInnen rechnen mit ungefähr drei Stunden Spielzeit. Wer zunächst nur kurz in die verschneite Welt hineinschnuppern möchte, kann bereits jetzt eine kostenlose Demo auf Steam ausprobieren. Die vollständige Version von Winter Whiskers soll noch 2026 erscheinen. Deutsche Texte gibt es, Stand jetzt, noch nicht.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Winter Whiskers, Mango Leaf Games