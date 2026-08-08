Trails in the Sky 2nd Chapter zeigt sich im neuen Trailer – der Start rückt näher

Der September rückt immer näher und damit auch die Rückkehr von Estelle und Joshua. Falcom und GungHo haben einen neuen Trailer zu Trails in the Sky 2nd Chapter veröffentlicht, der noch einmal auf das kommende JRPG einstimmt.

Knapp drei Minuten neues Material

Der neue Trailer bringt es auf knapp drei Minuten und zeigt verschiedene Eindrücke aus dem Abenteuer von Estelle und Joshua, dessen Geschichte im zweiten Kapitel ihrem großen Finale entgegengeht.

Einige der neuen Beschäftigungen abseits der eigentlichen Geschichte kennen wir inzwischen. Einen genaueren Blick auf den neuen Fotomodus und das Angeln haben wir bereits in einem separaten Beitrag geworfen.

Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint am 17. September weltweit für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam. Im Westen erscheint Trails in the Sky 2nd Chapter sowohl physisch als auch digital für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch – bei Amazon* werdet ihr fündig. Positiv fällt außerdem auf, dass auf eine Game-Key-Card verzichtet wird.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom