Nach Kickstarter-Erfolg: Dieses Indie-Spiel könnte Zelda-Fans hellhörig machen

Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne und der Ankündigung für Konsolen wissen wir jetzt endlich, wann Isle of Reveries erscheint. Das augenscheinlich von klassischen „The Legend of Zelda“-Abenteuern inspirierte Koop-Spiel startet am 4. September für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam.

Auf der Kampagnen-Seite selbst wurde Zelda übrigens gar nicht als Inspiration genannt. Stattdessen sprechen die Entwickler allgemein von „Klassikern“ sowie Spielen aus der Game-Boy-Color-Ära. Eine mehr oder weniger große Inspiration ist aber trotzdem unverkennbar. Publisher Electric Airship macht aus der Zelda-Inspiration weniger einen Hehl, nennt das Genre zu Isle of Reveries gar „8-bit Zelda-inspired adventure“.

Viele Dungeons und kreative Rätsel

In Isle of Reveries schlüpft ihr in die Rolle der Eule Lief, die sich auf eine Reise zur geheimnisvollen Insel der Träume begibt. Der Legende nach soll dort jeder Wunsch erfüllt werden. Auf eurem Weg erwarten euch sieben Dungeons mit individuellen Themen, Rätseln und besonderen Schlüsselgegenständen.

Eine zentrale Rolle spielt eure Feenbegleiterin. Mit ihrer Magie könnt ihr verschiedene Objekte aus der Spielwelt kopieren und erneut erschaffen – darunter Fackeln, Pilze oder Rätselblöcke. Zusammen mit den zahlreichen Ausrüstungsgegenständen sollen so kreative Puzzle- und Kampfsituationen entstehen.

Als Isle of Reveries im März 2025 angekündigt wurde, war Zelda: Echos of Wisdom erst ein paar Monate veröffentlicht und viele fühlten sich an ähnliche Mechaniken aus dem Spiel erinnert.

Eine Welt voller Entdeckungen

Die Entwickler von Desertcucco versprechen eine frei erkundbare Spielwelt, die euch bewusst nur wenige Hinweise gibt und stattdessen zum Entdecken einlädt. Zahlreiche tierische Charaktere, ein dedizierter Sprungknopf für mehr Flexibilität sowie Gegenstände, die auch nach Abschluss der Dungeons ihren Nutzen behalten, sollen dem Abenteuer eine eigene Note verleihen.

Passend zur Terminankündigung wurde außerdem ein neuer Trailer veröffentlicht, der weitere Einblicke in das Abenteuer gewährt.

Der neue Trailer:

via Gemastu, Bildmaterial: Isle of Reveries, Desertcucco