Mit diesem Spiel will Dragon-Quest-Schöpfer Yuji Horii eure Freundschaften zerstören

Tensei Game: Karma x Cross von Any und ArtePiazza erscheint am 6. August in Japan für Nintendo Switch (2) und für gewöhnlich würde sein solcher Titel wohl vorrangig Genrefans anziehen. Das prominente Team hinter dem digitalen Brettspiel lässt dann aber doch aufhorchen.

Hier kommen sowohl Yuji Horii, bekanntlich der Schöpfer der „Dragon Quest“-Reihe, sowie Muneyuki Kaneshiro (Blue Lock) und Shintaro Majima (Dragon Quest, SaGa) zusammen. Kaneshiro zeichnet für das Konzept und Szenario verantwortlich, Majima tritt als Art Director auf.

Tensei Game: Karma x Cross ist ein Sugoroku-Brettspiel für bis zu vier SpielerInnen, das auf dem Konzept basiert, „Freundschaften garantiert zu zerstören“. SpielerInnen beginnen das Spiel tot und kämpfen um ihre Wiedergeburt, um sich einen Platz im nächsten Leben zu sichern. Da es jedoch nur drei Plätze für die Reinkarnation gibt, versuchen SpielerInnen im 22-Runden-Wettbewerb von Tensei Game rücksichtslos, sich gegenseitig auszuschalten.

Das von Rinne-chan, der Spielleiterin des Reinkarnationsreichs, vorbereitete Spielbrett im Sugoroku-Stil ist in zwei Hälften mit jeweils elf Runden unterteilt. Innerhalb dieser 22 Runden müssen SpielerInnen so viel „Karma“ wie möglich sammeln, um einen passenden „Seelenkörper“ für ihr nächstes Leben zu erwerben.

Entwickelt von ArtePiazza

Sie können Karma auch in den auf dem Spielbrett verteilten Kartenläden gegen Karten mit verschiedenen Effekten eintauschen. SpielerInnen würfeln mit einem achtseitigen Würfel, um voranzukommen, und versuchen dabei, ihre KontrahentInnen zu sabotieren.

Das Entwicklerstudio ArtePiazza ist bekannt für Titel wie Super Mario RPG und Ableger der „Dragon Quest“-Reihe. Das Projekt startete im April 2025, doch abgesehen von einigen Teasern ist dies der erste detaillierte Einblick in das Spiel. Ob es der Titel auch in den Westen schafft, bleibt abzuwarten.

Tensei Game: Karma x Cross im Trailer

Bildmaterial: Tensei Game: Karma x Cross, Yuji Horii, ArtePiazza