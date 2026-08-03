Attack on Titan 3 erhält einen konkreten Termin und eine physische Veröffentlichung

Nach der Ankündigung von Attack on Titan 3 beim Summer Game Fest hatte Koei Tecmo erst im Juli erstes Gameplay zum neuen Serienableger folgen lassen. Das Spiel soll größer werden als seine Vorgänger, denn erstmals möchte das Entwicklerteam die komplette Handlung des beliebten Animes in einem einzigen Spiel erzählen.

Das neue, große „Attack on Titan“ werdet ihr am 10. Dezember 2026 erleben. Koei Tecmo konkretisierte heute den Veröffentlichungstermin. Das Spiel erscheint dann für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC-Steam mit deutschen Texten und japanischer Sprachausgabe.

Neben einer Digital Deluxe Edition dürfen sich Fans auch auf eine physische Standard-Edition und eine Steelbook-Edition freuen, die der Trailer auch vorstellt. Neben verschiedenen digitalen Vorbestellerboni gibt es auch eine Belohnung für Fans, die Speicherdaten der ersten beiden Spiele vorweisen können. Details dazu folgen.

Koei Tecmo führt aus: „Fans können ihre Klingen zücken, um zum allerersten Mal gegen die Neun Titanen zu kämpfen. Dabei erfahren sie in brandneuen Inhalten mehr über die Charaktere und die Geschichte. Erlebe mit neuen Upgrades und Verbesserungen am 3D-Manöver-Apparat-Kamfsystem den Schrecken und das Drama der epischen Geschichte von Attack on Titan wie nie zuvor.“

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Attack on Titan 3, Koei Tecmo, Omega Force