Neue Analyse stellt Metacritic-Rekord von Zelda: Ocarina of Time infrage

In wenigen Monaten erscheint das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. Für viele gilt das N64-Abenteuer bis heute als eines der besten Videospiele aller Zeiten.
Häufig wird dabei auch auf den legendären Metacritic-Wert von 99 Punkten verwiesen – auch wir haben diese Zahl in der Vergangenheit immer wieder als Beleg für den außergewöhnlichen Stellenwert des Spiels herangezogen. Doch genau dieser Rekord könnte laut einer neuen Analyse gar nicht stimmen.
Metacritic-Bewertung auf dem Prüfstand
Der YouTube-Kanal Did You Know Gaming (via Kotaku) hat sich die Wertung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time genauer angesehen und kommt zu dem Schluss, dass Metacritic den Durchschnitt möglicherweise nicht nach den eigenen Richtlinien berechnet hat. Da das Spiel bereits 1998 erschien und Metacritic erst 2001 an den Start ging, musste die Plattform die damaligen Testwertungen nachträglich zusammentragen.
Laut der Analyse flossen dabei lediglich 22 Wertungen ein. Das ist nach heutigem Standard für ein Spiel dieser Größenordnung außerordentlich wenig. Zum Vergleich: In de 97er-Durchschnitt von Breath of the Wild (Switch) flossen 109 Kritiken.
Gleichzeitig sollen einige anerkannte Magazine wie Game Informer oder Nintendo Power, die dem Spiel jeweils 95 Punkte gaben, nicht berücksichtigt worden sein. Umgekehrt seien andere Bewertungen aufgenommen worden, obwohl diese das Spiel lediglich als „perfekt“ bezeichneten, ohne eine konkrete Punktzahl zu vergeben.
Rekord könnte an mehreren Spielen gehen
Wendet man laut Did You Know Gaming die eigenen Bewertungsrichtlinien von Metacritic konsequent an, würde Ocarina of Time nicht auf 99, sondern auf 97,6 Punkte kommen, die auf 98 gerundet würden.
Damit würde das Zelda-Abenteuer seinen alleinigen Spitzenplatz verlieren und sich diesen mit anderen Klassikern wie SoulCalibur, Grand Theft Auto IV oder Super Mario Galaxy 2 teilen. Ob Metacritic die Berechnung künftig anpasst, bleibt abzuwarten. An der Bedeutung von Ocarina of Time als eines der prägendsten Videospiele aller Zeiten dürfte die Diskussion allerdings kaum etwas ändern.
via The Gamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo
9 Kommentare
Ich sehe das etwas anders. Was kann ein Spiel denn dafür, dass es aus einer anderen Zeit stammt? Natürlich entwickelt sich Technik weiter und moderne Spiele sehen heute oft „besser“ (wie man es nimmt ^^) aus. Aber deshalb wird ein Spiel, das damals Maßstäbe gesetzt hat, für mich nicht automatisch schlechter.
Eine Wertung sollte immer auch den Kontext berücksichtigen. Sonst müsste man die Bewertungen von Klassikern regelmäßig nach unten korrigieren, nur weil die Technik Fortschritte gemacht hat – und das fände ich ehrlich gesagt nicht sinnvoll.
Wenn Ocarina of Time kein Story-Spiel ist, was dann
Da bin ich gerade wirklich verdutzt. Von allen erhältlichen Zelda Titeln hat es mit A Link to the Past glaube ich mitunter die beste Geschichte, die sich heute vor modernem Story-Telling nicht einmal verstecken müssen. Die Spiele haben ne vollständige Storyline, viel Lore und ne menge Geheimnisse, die etabliert wurden. Gut, wenn man nur ein japanisches Rollenspiel nun als Referenz nehmen würde, wäre das vermutlich in Sachen Dialogen gehaltvoller. Aber da du Ocarina of Time selbst ja noch gar nicht gespielt hast, würde ich mit dem Urteil noch warten, bis das Remake erscheint, was vermutlich narrativ nochmal überarbeitet wird. Ich bin mir sicher, du wirst überrascht sein^^
Zum Thema: Ich stehe DYKG sowieso gerne mal kritisch gegenüber. Aber ganz ehrlich, das ist wohl Sommerloch at it's best. Ich habe den Metascore von Ocarina of Time nie wirklich ernst genommen, weil es Metacritic zum Release von Ocarina of Time noch nicht einmal gab und erst einige Jahre später gegründet wurde. Und dann halt noch immer nicht in der Form, wie man es heute kennt.
Nicht bezogen auf diese News an sich, aber das ist von DYKG schon ziemlich elitär. Obwohl ich ihre Videos interessant finde, besonders auch das neue Video über gecancelte Videospiele, aber man wischt sich mit seinen exklusiven Trivias auch furchtbar gerne den eigenen Hintern ab.
Ob das jetzt tatsächlich nach dieser Neuberechnung was dran ist, dürfte die Mehrheit wohl so wahrnehmen:
Das nennt man meiner Meinung nach Retro Brille. Ein altes Spiel kann nichts dafür dass es mit der Zeit schlechter aussieht. Trotzdem hat es Einfluss auf den Spielspaß. Und darum gehts doch eigentlich. Weniger Spielspaß = schlechtere Wertung. Deshalb war in meiner Jugend Chrono Trigger unangefochten auf Platz 1 und jetzt nur noch auf Platz 58. Weil es einfach Spiele gibt die besser aussehen und bessere Mechaniken haben.
Genauso sieht es mit der Steuerung aus. Ein Grund warum Persona 5 nicht mehr in meinen Top 20 ist.
Das hast du natürlich recht das ich mit meinen Urteil abwarten sollte bis ich das Spiel gespielt habe. Durch meine Erfahrung mit Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, Skywardsword, Wind Waker und Twilight Princess (und irgendein 3ds Teil dessen Namen ich nicht mehr weiß), wo ich sagen würde das bei all diesen Spielen die Story maximal bescheiden war, bin ich mir halt relativ sicher das es mir bei den Spiel hier auch so gehen wird (ist natürlich subjektiv und wenn jemand die Story von den aufgezählten Spielen richtig gut findet dann sei es dieser Person gegönnt).
Ich lasse mich natürlich positiv überraschen, aber ich zweifle ehrlicherweise dran.
Ich denke, das größte Problem ist halt, dass die Spiele, die nach Ocarina folgten, einfach so groß für die Geschichte waren, die erzählt wurde Ocarina of Time ist eines der kürzeren Zelda-Spiele und man merkt, die Geschichte wurde hier deutlich besser verteilt. Du hast überall interessante Orte und interessante Charaktere, die alle was zu erzählen haben. Eine Main-Story, die nach einem blutigen Bürgerkrieg spielt und weit über "Rette die Prinzessin" hinaus geht. Auch wenn das Spiel schon 30 Jahre alt ist mache ich hier nicht nochmal den gleichen Fehler wie bei Silent Hill 2, aber die Prinzessin ist ja in diesem Spiel keine Damsel in Distress (war Zelda eigentlich selten, wenn ich mal recht überlege).
Bei Wind Waker hast du das Problem, dass die Story durch einiges an Filler-Content untergeht, es ne menge Cut-Content gibt und deutlich weniger ikonische Orte hat als Ocarina of Time, wo du wirklich was erlebst. Twilight Princess hat das Problem mit seiner massiven Länge und der absolut wirren Storyline rund um Midna und Zant (wobei Twilight Princess ne menge interessante Lore hat, die auch andere Spiele miteinander verknüpft). Skyward Sword hat ne absolut belanglose Story und naja, Breath of the Wild und Tears of the Kingdom..... die Story hatte hier ne ne Priorität, aber halt ähnlich wie bei Twilight Princess, viel cooles Enviromental Storytelling.
Selbst wenn das Ocarina of Time Remake ein sehr originalgetreues Remake werden sollte, so bin ich mir sicher, dass man hier einen Ansatz wie beim Star Fox Remake verfolgt. Sprachausgabe, mehr Cutscenes und vor allem wird man bestimmt die ein oder andere Lücke schließen wollen, die in der N64 Version eindeutig vorhanden waren was so manche Momente angeht.
Ob das für dich dann am Ende genug sein wird oder dir gefällt, ist natürlich was anderes und wirst nur du selbst beurteilen können. Aber ich würde sagen, Ocarina of Time hat auch aus heutiger Sicht noch ne sehr gut erzählte Geschichte.