Neue Analyse stellt Metacritic-Rekord von Zelda: Ocarina of Time infrage

In wenigen Monaten erscheint das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time für die Nintendo Switch 2. Für viele gilt das N64-Abenteuer bis heute als eines der besten Videospiele aller Zeiten.

Häufig wird dabei auch auf den legendären Metacritic-Wert von 99 Punkten verwiesen – auch wir haben diese Zahl in der Vergangenheit immer wieder als Beleg für den außergewöhnlichen Stellenwert des Spiels herangezogen. Doch genau dieser Rekord könnte laut einer neuen Analyse gar nicht stimmen.

Metacritic-Bewertung auf dem Prüfstand

Der YouTube-Kanal Did You Know Gaming (via Kotaku) hat sich die Wertung von The Legend of Zelda: Ocarina of Time genauer angesehen und kommt zu dem Schluss, dass Metacritic den Durchschnitt möglicherweise nicht nach den eigenen Richtlinien berechnet hat. Da das Spiel bereits 1998 erschien und Metacritic erst 2001 an den Start ging, musste die Plattform die damaligen Testwertungen nachträglich zusammentragen.

Laut der Analyse flossen dabei lediglich 22 Wertungen ein. Das ist nach heutigem Standard für ein Spiel dieser Größenordnung außerordentlich wenig. Zum Vergleich: In de 97er-Durchschnitt von Breath of the Wild (Switch) flossen 109 Kritiken.

Gleichzeitig sollen einige anerkannte Magazine wie Game Informer oder Nintendo Power, die dem Spiel jeweils 95 Punkte gaben, nicht berücksichtigt worden sein. Umgekehrt seien andere Bewertungen aufgenommen worden, obwohl diese das Spiel lediglich als „perfekt“ bezeichneten, ohne eine konkrete Punktzahl zu vergeben.

Rekord könnte an mehreren Spielen gehen

Wendet man laut Did You Know Gaming die eigenen Bewertungsrichtlinien von Metacritic konsequent an, würde Ocarina of Time nicht auf 99, sondern auf 97,6 Punkte kommen, die auf 98 gerundet würden.

Damit würde das Zelda-Abenteuer seinen alleinigen Spitzenplatz verlieren und sich diesen mit anderen Klassikern wie SoulCalibur, Grand Theft Auto IV oder Super Mario Galaxy 2 teilen. Ob Metacritic die Berechnung künftig anpasst, bleibt abzuwarten. An der Bedeutung von Ocarina of Time als eines der prägendsten Videospiele aller Zeiten dürfte die Diskussion allerdings kaum etwas ändern.

via The Gamer, Bildmaterial: Zelda: Ocarina of Time, Nintendo