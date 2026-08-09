Handgezeichnet bis ins kleinste Detail: Hübscher Indie-Plattformer knackt Wishlist-Meilenstein

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum lässt weiterhin auf sich warten, dafür gibt es frisches Material zu The Eternal Life of Goldman. Publisher THQ Nordic und Entwickler Weappy haben mit „What Would I Draw?“ einen neuen Trailer zum handgezeichneten 2D-Plattformer veröffentlicht. Erst vor ein paar Tagen warfen wir noch einen Blick auf das Spiel.

Das Abenteuer schickt euch auf einen weitläufigen Archipel, dessen Welt von alten Fabeln, Märchen und Mythen inspiriert wurde. Eure ungewöhnliche Mission besteht darin, eine mysteriöse Gottheit zu töten, von der zwar alle sprechen, die aber noch niemand gesehen hat. Auf der Suche nach ihr erkundet ihr die verschiedenen Inseln, trefft auf allerlei exzentrische Charaktere und verbessert euren Gehstock mit neuen Teilen und Fähigkeiten.

Eine halbe Million haben Goldman bereits auf dem Zettel

Besonderes Augenmerk legt Weappy weiterhin auf die Präsentation. Charaktere, Umgebungen und Effekte werden von Hand gezeichnet, koloriert und anschließend mit klassischen Frame-by-Frame-Animationen zum Leben erweckt. Dabei soll möglichst kein Raum und keine Landschaft wie die andere aussehen.

Dass dieser Ansatz bereits auf großes Interesse stößt, zeigt ein neuer Meilenstein: The Eternal Life of Goldman wurde inzwischen plattformübergreifend mehr als 500.000 Mal auf die Wunschliste gesetzt. Zum Vergleich: Capcom feierte gerade erst 2 Millionen Wishlist-Einträge für Resident Evil Veronica, das natürlich ungleich populärer und reichweitenstärker ist.

Wann aus dem Wishlist-Eintrag schließlich ein Kauf werden kann, bleibt allerdings offen. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde weiterhin nicht genannt. The Eternal Life of Goldman befindet sich für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC via Steam in Entwicklung und soll außerdem im Game Pass verfügbar sein. Auch eine physische Version wird es geben, die bei Amazon* schon vorbestellbar ist. Den neuen Trailer könnt ihr euch nachfolgend ansehen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: The Eternal Life of Goldman, THQ Nordic, Weappy