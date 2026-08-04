Senran Kagura ist zurück: Der neue Serienableger geht noch in diesem Jahr an den Start

Die „Senran Kagura“-Serie ist nur noch ein Schatten aus den erfolgreichsten Zeiten, was vermutlich auch daran liegt, dass Schöpfer Kenichiro Takaki nicht mehr in Amt und Würden ist. Doch die Serie hat eine Zukunft – und die beginnt in wenigen Tagen.

Marvelous und Honey Parade Games haben jetzt Shinovi Nexus – Senran Kagura angekündigt, das noch in diesem Jahr in Japan für Mobilgeräte und PCs (über DMM Games) erscheinen soll. Es dürfte sich dabei um Project N handeln, das Marvelous schon 2025 vorgestellt hatte.

Shinovi Nexus bietet ein rundenbasiertes RPG-Kampfsystem und gilt als Fortsetzung zu Shinovi Master. Die Handlung spielt dabei etwa drei Jahre später. Die offizielle Website stellt bereits erste Schulfraktionen vor, darunter die Hebijo Clandestine Girls’ Academy, die ganz neue Charaktere bieten wird. Auch die Death Training Gessen Girls’ Academy ist wieder dabei. Die dritte im ersten Teaser-Trailer gezeigte Schule ist eine ganz neue, das Radiant Tensho Institute.

Es ist bislang unklar, ob das neue Senran Kagura auch im Westen erscheint. Klar ist aber, dass es mit der Serie jetzt erstmal weitergeht. Im Rahmen der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen hat Entwickler Honey ∞ Parade Games erklärt, dass man gerne wieder ins Konsolengeschäft einsteigen wolle. „Senran Kagura“-Fans hoffen auf mehr.

Der erste Trailer:

via RPGsite, Automaton Media, Bildmaterial: Shinovi Nexus – Senran Kagura, Marvelous, Honey Parade Games