Senran Kagura ist zurück: Der neue Serienableger geht noch in diesem Jahr an den Start

Die „Senran Kagura“-Serie ist nur noch ein Schatten aus den erfolgreichsten Zeiten, was vermutlich auch daran liegt, dass Schöpfer Kenichiro Takaki nicht mehr in Amt und Würden ist. Doch die Serie hat eine Zukunft – und die beginnt in wenigen Tagen.
Marvelous und Honey Parade Games haben jetzt Shinovi Nexus – Senran Kagura angekündigt, das noch in diesem Jahr in Japan für Mobilgeräte und PCs (über DMM Games) erscheinen soll. Es dürfte sich dabei um Project N handeln, das Marvelous schon 2025 vorgestellt hatte.
Shinovi Nexus bietet ein rundenbasiertes RPG-Kampfsystem und gilt als Fortsetzung zu Shinovi Master. Die Handlung spielt dabei etwa drei Jahre später. Die offizielle Website stellt bereits erste Schulfraktionen vor, darunter die Hebijo Clandestine Girls’ Academy, die ganz neue Charaktere bieten wird. Auch die Death Training Gessen Girls’ Academy ist wieder dabei. Die dritte im ersten Teaser-Trailer gezeigte Schule ist eine ganz neue, das Radiant Tensho Institute.
Es ist bislang unklar, ob das neue Senran Kagura auch im Westen erscheint. Klar ist aber, dass es mit der Serie jetzt erstmal weitergeht. Im Rahmen der Vorstellung der aktuellen Geschäftszahlen hat Entwickler Honey ∞ Parade Games erklärt, dass man gerne wieder ins Konsolengeschäft einsteigen wolle. „Senran Kagura“-Fans hoffen auf mehr.
Der erste Trailer:
via RPGsite, Automaton Media, Bildmaterial: Shinovi Nexus – Senran Kagura, Marvelous, Honey Parade Games
8 Kommentare
Ach mann......wieder ein Gacha Game.
Als Premium Titel hätte ich es mir Day 1 geholt.
Edit: Da schon der Vorgänger nie in den Westen kam bezweifle ich das es sich hier anders verhält.
Urks, mobile Mist... dann nicht.
Über einen neuen Senran Kaguara Ableger für aktuelle Konsolen hätte ich mich wahnsinnig gefreut.
Ich wollte erst Lob aussprechen, dass das Spiel recht gut aussieht und es ne mutige, fast schon waghalsige Entscheidung ist, Senran Kagura zurückzubringen. Bis auch ich dann "Mobile" als Plattform vernommen habe
Vermutlich lag es weniger daran. Kenichiro Takaki hatte ja nach seinem Weggang als Freelancer glaube ich sogar bei Marvelous weitergemacht und war an Kandagawa Jet Girls beteiligt.
Die Gründe, wieso Senran Kagura auf Konsole keine Zukunft mehr hat, dürften mehr als offensichtlich sein. Da muss man sich keine Illusionen machen. Auf Mobile-Plattformen interessieren sich die Plattformhalter und Behörden glaube ich noch nicht für gigantisch fluffige Anime-Boobies und schlüpfrigen Humor.
Aber man muss auch sagen, die Reihe war immer mehr als das. Besonders auf dem 3DS. Der zweite Teil war düsterer als all das, was auf PlayStation Geräten folgte.
Senran Kagura 7even, der nächste große Mainline-Titel, wurde totgeschwiegen, bis ihn die meisten vergessen haben. Und ich bezweifle, dass Marvelous wirklich mutig genug ist, Senran Kagura nochmal in großem Stil zurückzubringen.
Wie gesagt, die Reihe war weitaus besser als ihr Klischee, nur Fanservice zu sein. Senran Kagura erinnert mich auch ganz persönlich an deutlich bessere Zeiten aus der Gaming-Industrie. Mit anderen Worten kann man sagen, es wurde alles schlechter, seitdem es Senran Kagura nicht mehr gibt
Absolut.
Wenn man Sengoku Basara mochte (neues Spiel wann Capcom?!), dann hat man sich bei Senran Kagura auch wohl gefühlt. So viele Charaktere und alle haben ihren eigenen Spielstil gehabt.
Der Fan Service war nur das I-Tüpfelchen. Das I-Tüpfelchen was auch verhindert Senran Kagura im großen Stil nochmal zu Entwickeln allerdings.
Ich hatte exakt den gleichen Gedanken Somnium. Leider muss man sagen.
Allerdings würde ich ein Senran Kagura ohne Fan Service auch nicht haben wollen. Wäre halt kein Senran Kagura mehr dann.
Senran Kagura 2: Deep Crimson ist auf dem 3DS auch mein Lieblingsteil des Franchises, weil für mich dieses überraschend düstere Setting gepaart mit der typischen Sexyness seinen Reiz hatte. Ich war leider dumm genug, das Modul für den Wert eines Rewe-Brötchens im nächsbesten GameStop zu verkaufen. Senran Kagura: Estival Versus steht bei mir wiederum auf dem zweiten Platz und liegt für die PS4 irgendwo im Keller herum.
Ich zweifle mittlerweile auch daran, dass man irgendeinen neuen Senran Kagura-Teil auf den aktuellen Konsolen sehen wird. Ich dachte zwar lange vor dem Dispatch-Thema, dass die Serie auf der Switch 2 eine neue Heimat finden könnte, aber nun wird's wohl leider für PC und Smartphones am stressärmsten mit Regularien und Veröffentlichungszensuren sein. Dieses Spinoff mit Neptunia hat man ja auch nur bejaht, weil es vergleichsweise zahm war.