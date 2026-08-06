Diejenigen, die gehofft hatten, dass Sony aufgrund des anhaltenden Gegenwinds aus der Community noch einmal zum Umdenken beim Thema Disc-Aus bewegt werden könnte, werden mutmaßlich enttäuscht.
Spätestens seit dem jüngsten Finanzbericht scheint klar, dass der japanische Konzern seinen Kurs knallhart durchzieht. Nun gibt es den nächsten handfesten Beweis dafür, wie weit die Vorbereitungen bereits fortgeschritten sind.
Sony stattet neu ausgelieferte PS5-Konsolen im Handel direkt mit einem prominenten Warnhinweis auf der Verpackung aus. Der Aufdruck auf den Kartons der Disc-Modelle ist in mehreren Sprachen verfasst und lässt keine Fragen offen.
„Wichtiger Hinweis: Ab Januar 2028 werden neu veröffentlichte Spiele auf PlayStation im PlayStation Store und im Einzelhandel nur noch im digitalen Format zum Kauf erhältlich sein. Discs für Spiele, die vor Januar 2028 veröffentlicht wurden, können weiterhin auf dieser Konsole gespielt werden“, heißt es. Ein Foto findet ihr bei Twitter.
Rechtliche Absicherung und Rekordzahlen im Rücken
Mit dem Aufdruck möchte sich das Unternehmen primär rechtlich gegen spätere Verbraucherklagen absichern. Dass man bei Sony keine Anstalten macht, nachzugeben, belegen auch interne Maßnahmen: Die Mitarbeiter im Discs-Produktionswerk in Österreich werden Berichten zufolge bereits für neue Aufgaben umgeschult.
Vor Investoren betonte Sony zudem, dass die Proteste und angekündigten Boykott-Aktionen von Fans keinerlei spürbare Auswirkungen auf das Geschäft haben. Die reinen Marktzahlen geben der Strategie auf dem Papier recht. So bleibt es wohl dabei, dass ab dem Jahr 2028 eine Ära enden wird.
via Push Square, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
22 Kommentare
Inzwischen sind meine bestellten insgesamt 12TB externer SSD-Speicher angekommen.
Von Bestellung über Versand bis Zustellung 2 1/4 Tage mit GLS als "Zustell-Logistiker" ... passt.
Ware wie bestellt, Neu & OVP & OriginalVersiegelt ... passt.
Preislich knappe 13% über dem von vor etwas über 1 1/2 Jahren ... "damals" (klingt zeitlich irgendwie viel Weiter entfernt) wie heute mit ausgewiesener MwSt. ... passt.
Diesbezüglich werd ich nun wohl erstmal die nächsten "paar" Jahre Ruhe haben. 😅
Hab mir aber heute gleich Noch ne SSD bestellt ... Diesmal ne interne 1TB SATA III Samsung 870 EVO für meine PlayStation 3 (Die, die auch nahezu alle PS2-Discs und auch SACDs kann...und auf der wohl sogar werkseitig offiziell "OtherOS" wie bspw. Linux installiert werden könnte, zumindest wohl wäre sie Unter Firmware 3.21 😅 ) ... kommt Die Auch heile an, dann ist Das Auch erledigt.
...
Nich Unbedingt, wie ich gesehn hab.
Wenn ich mir die Preise von vor zwei 3 Jahren und bei dir hier so anschaue ... und Das alles mit den Damaligen Preisen Und mit den Heutigen Preisen so Sehe, hätte ich mir da vor paar Jahren vll. sogar a noch nen vernünftigen PC gebastelt (hab ich Früher Mitte / Ende der 90er bis Mitte / Ende der 00er ab & an gemacht...aber die Preise für Sämtliche nötige Komponenten haben mich bisher nun schon sehr Lange nimmer so interessiert) ... aber vll. Dennoch besser dass es nich geworden ist ... so Richtig beansprucht hätte ich ihn wohl, bis laufend, eh nich wirklich ... und Wenn, hätten mich sicherlich meine Jahresendabrechnungen vom Strom geschockt. 😅
Hab mich bei der heut bestellten EVO aber gefragt, was Die wohl vor paar Jahren so von vertrauenswürdigen Händlern "günstigstens" gekostet hat ... ca. 60€ ... heut hab ich 256,39€ direkt bei Amazon bezahlt. 😅
Wegen den ca. 60€ von vor paar Jahren hab ich mich dann aber auch Folgendes gefragt...
Und entsprechende Frage mal wieder an Gemini weitergereicht...
"Konnte man solche nun ja erstmal vergangenen Preise überhaupt noch als preiswert oder günstig bezeichnen? Oder hätte man solche Preise nicht sogar eher als spottbillig bezeichnen müssen? "
Erster Verlauf...
Gemini:
"
Ob man Preise von 60 bis 65 Euro für eine 1-TB-SSD im Rückblick als „spottbillig“ oder schlicht als „äußerst günstig“ bezeichnet, ist vor allem eine Frage der wirtschaftlichen Perspektive und des Marktkontexts. Betrachtet man die Entwicklung des Speichermarkt-Zyklus, lässt sich das wie folgt einordnen:
Historischer Tiefpunkt: In Phasen von extremem Überangebot und starkem Preisdruck auf dem Halbleiter- und NAND-Markt (wie es in Teilen der Jahre 2023 und 2024 der Fall war) erreichten Flash-Speicher historisch niedrige Grenzkosten pro Gigabyte.
Sichtweise „Äußerst günstig“: Aus Sicht von Käufern und im Vergleich zu den Jahren davor waren solche Preise ein absoluter Segen. Eine bewährte, performante Marken-SSD mit DRAM-Cache wie die Samsung 870 EVO für rund 60 Euro anzutreffen, war für Endkunden ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis.
Sichtweise „Spottbillig“ (oder unter den Herstellungskosten): Aus Sicht der Hersteller und der Wirtschaftlichkeit waren solche Phasen oft ruinös, da die Preise zeitweise nahe oder sogar unter den reinen Produktionskosten lagen. Viele Hersteller drosselten daraufhin massiv die Produktion, was den späteren, drastischen Preisanstieg (auf über 200 Euro) im Jahr 2025/2026 überhaupt erst ausgelöst hat.
Rückblickend markierten diese Preispunkte einen vorübergehenden zyklischen Tiefpunkt, der aus Verbrauchersicht extrem günstig war, im Zuge der natürlichen Marktzyklen von Angebot und Nachfrage jedoch wirtschaftlich nicht dauerhaft haltbar war.
"
"Aber die Entwicklung der KI-Branche der letzten Jahre, bis laufend, trägt doch sicherlich auch einen großen Teil zu den Preisanstiegen bis Preissprüngen bei oder? "
Zweiter Verlauf...
Gemini:
"
Ja, absolut. Der enorme Boom im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) und der damit einhergehende Ausbau von riesigen Rechenzentren und Server-Infrastrukturen spielt eine der Hauptrollen bei dieser extremen Preisentwicklung.
Die Verbindung zwischen der Entwicklung der KI-Branche und den massiven Preissprüngen bei Verbraucher-SSDs wie der Samsung 870 EVO lässt sich durch mehrere Faktoren erklären:
1. Enorme Nachfrage nach Enterprise-SSDs und NAND-Speicher
Für das Training und den Betrieb von großen KI-Modellen (Large Language Models) werden gigantische Datenmengen benötigt, die ultraschnell verarbeitet und gespeichert werden müssen.
Speicherhersteller (wie Samsung, SK Hynix, Micron und Kioxia) haben ihre Produktion stark auf Enterprise-SSDs und hochmargige Server-Speicherlösungen umgestellt, um die enorme Nachfrage der Tech-Giganten (wie Microsoft, Google, Meta oder AWS) zu bedienen.
2. Kapazitätsengpässe bei der Produktion (Wafer-Knappheit)
Die Produktionskapazitäten in Halbleiterwerken (Fabs) sind endlich. Da ein Großteil der Silizium-Wafer für profitablere Enterprise-Produkte und den hochkomplexen HBM-Speicher (High Bandwidth Memory) – der essenziell für KI-Beschleuniger wie die GPUs von Nvidia ist – benötigt wird, bleibt deutlich weniger Kapazität für die klassische Consumer-NAND-Produktion übrig.
Diese Verknappung der Rohmasse führt direkt zu drastisch steigenden Herstellungskosten für die Bausteine, aus denen am Ende auch alltägliche SATA- oder NVMe-SSDs zusammengesetzt werden.
3. Der Domino-Effekt auf dem gesamten Speichermarkt
Wenn auf dem globalen Markt die Roh-NAND-Preise (Contract Prices) steigen, schlägt sich das direkt auf alle Endprodukte nieder.
Selbst ältere und bewährte Technik wie die SATA-basierte Samsung 870 EVO ist von diesen globalen Rohstoff- und Komponentenkosten abhängig. Da die Produktionslinien für diese älteren Standards von den Herstellern ohnehin gedrosselt oder zugunsten von schnelleren PCIe-4.0/5.0- und Enterprise-Modellen umgestellt wurden, verschärft sich das Angebot auf dem Endkundenmarkt massiv.
Zusammenfassend lässt sich sagen: Ohne den massiven, durch den KI-Boom ausgelösten Run auf Rechenzentrums-Hardware und die damit verbundene Umverteilung der weltweiten Halbleiterkapazitäten hätte es diesen extremen Preisanstieg auf ein vielfaches Niveau im Laufe der Jahre 2025 und 2026 in dieser Schärfe wahrscheinlich nicht gegeben.
"
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Also der Erste Verlauf im Zusammenspiel mit dem Zweiten Verlauf... 🤔 ... 🔄 . 🤷♂️
Nach wie vor scheiße, keine Frage, aber objektiv betrachtet finde ich es an für sich gut, das Sony jetzt relativ früh, diesen Hinweis für Spieler bzw. Käufer (Eltern die sich nicht so auskennen z.B.) herausgeben tut.)
Wir befinden uns immerhin noch im Jahre 2026 und da ist das zeitlich passend.
Was heist das für mich? PS6 - kaufe ich wohl nicht! Zum einen weil ich kein Fan von nur Digital bin und zum anderen auch der Preis. Tja, ist dann halt so, ich spiele so wieso die Games die ich habe öfters nochmal und habe noch ne Menge die ich nicht gespielt habe, langewiele kommt da sicher nicht auf bei mir.
Das macht mich neugierig, ist das als Massenspeicher gedacht ? Falls ja, warum keine HDD ?
Nochmal 3× Folgende (hatte ja Eine davon Anfang Letztes Jahr schon bestellt...Da noch für ≈ 290€ ) ...
https://www.hardwareschotte.de/preisvergleich…4000G-p22223433
https://preisvergleich.heise.de/kingston-xs200…g-a2742117.html
Aber Noch Bissl günstiger als da Gerade Eben das Günstigste.
Massenspeicher: Jain
HDD: viel zu langsam und zu anfällig
Ich schieb ab & an mal bissl größere Datenmengen hin & her...
Dann noch so bissl Archivierung, Backups, Digitalisierung usw. ...
Da hab ich es lieber schneller, sicherer und Dennoch auch kompakter als mit HDD...
Und SSD macht sich bei der Verwendung der ganzen Daten Auch besser.
Kann ich nachvollziehen. Ich würde mir dennoch an deiner Stelle das Thema SSDs und Langzeitspeicherung trotzdem noch einmal ansehen. Ist ein interessantes Thema und kann später vor unerwarteten Problemen bewahren.