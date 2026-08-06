Keine Kehrtwende in Sicht: Sony druckt Hinweis zum Disc-Aus schon auf die Verpackung

Diejenigen, die gehofft hatten, dass Sony aufgrund des anhaltenden Gegenwinds aus der Community noch einmal zum Umdenken beim Thema Disc-Aus bewegt werden könnte, werden mutmaßlich enttäuscht.

Spätestens seit dem jüngsten Finanzbericht scheint klar, dass der japanische Konzern seinen Kurs knallhart durchzieht. Nun gibt es den nächsten handfesten Beweis dafür, wie weit die Vorbereitungen bereits fortgeschritten sind.

Sony stattet neu ausgelieferte PS5-Konsolen im Handel direkt mit einem prominenten Warnhinweis auf der Verpackung aus. Der Aufdruck auf den Kartons der Disc-Modelle ist in mehreren Sprachen verfasst und lässt keine Fragen offen.

„Wichtiger Hinweis: Ab Januar 2028 werden neu veröffentlichte Spiele auf PlayStation im PlayStation Store und im Einzelhandel nur noch im digitalen Format zum Kauf erhältlich sein. Discs für Spiele, die vor Januar 2028 veröffentlicht wurden, können weiterhin auf dieser Konsole gespielt werden“, heißt es. Ein Foto findet ihr bei Twitter.

Rechtliche Absicherung und Rekordzahlen im Rücken

Mit dem Aufdruck möchte sich das Unternehmen primär rechtlich gegen spätere Verbraucherklagen absichern. Dass man bei Sony keine Anstalten macht, nachzugeben, belegen auch interne Maßnahmen: Die Mitarbeiter im Discs-Produktionswerk in Österreich werden Berichten zufolge bereits für neue Aufgaben umgeschult.

Vor Investoren betonte Sony zudem, dass die Proteste und angekündigten Boykott-Aktionen von Fans keinerlei spürbare Auswirkungen auf das Geschäft haben. Die reinen Marktzahlen geben der Strategie auf dem Papier recht. So bleibt es wohl dabei, dass ab dem Jahr 2028 eine Ära enden wird.

via Push Square, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment