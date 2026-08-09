Alle ziehen die Preise an – doch bei diesem „Switch 2“-Bundle könnt ihr 60 Euro sparen

Die Hardware-Preise steigen allerorts, erst kürzlich zog Xbox wieder kräftig an. Die PlayStation 5 Pro kostet inzwischen 899,99 Euro. Nintendo wird eine erste moderate Preiserhöhung der Nintendo Switch 2 im September umsetzen. Zuvor bietet man aber nochmal ein attraktives Bundle an, bei dem ihr sparen könnt.

Im Nintendo Store gibt es aktuell eine „Build your own Bundle“-Aktion* für die Nintendo Switch 2, bei der ihr bis zu 60 Euro sparen könnt und euch das Spiel zu eurer Konsole sogar selbst aussuchen dürft. Diese Ersparnis ergibt sich über einen kostenlosen Zubehörartikel, der ebenfalls nach eurer Wahl ausfällt.

„Wenn du eine Konsole, ein Spiel und eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft als Paket zusammenstellst, kannst du einen Zubehörartikel kostenlos hinzufügen“, so die Voraussetzungen laut Nintendo.

Neben der Standard-Konsole zum noch alten Preis von 469,99 Euro stehen auch die Konsolen-Bundles mit Pokémon-Legenden: Z-A und Pokémon Pokopia zur Wahl. Dazu sucht ihr euch dann aus einem Sortiment von über 10 Spielen eines aus, beispielsweise Donkey Kong Bananza oder das neue Splatoon Raiders. Auch Fire Emblem: Fortune’s Weave, das erst am 17. September erscheint, gehört zum Angebot. Es handelt sich jeweils um einen Downloadcode.

Habt ihr dann auch ein Switch-Abo gelöst – es genügt dabei auch ein 3-Monats-Abo für 7,99 Euro – seid ihr für den Zubehörartikel qualifiziert. Hier stehen HORIPADs verschiedene Taschen oder Kameras sowie micro-SD-Karten zur Verfügung. Bei der SanDisk 256 GB SD-Karte zu 59,99 Euro ergibt sich die höchste Ersparnis dieses Angebots. Die „Build your own Bundle“-Aktion* findet ihr jetzt im Nintendo Store!

Übrigens, dürstet es euch nur nach Pokémon Pokopia, hat auch Amazon derzeit ein gutes Angebot. Dort gibt’s das „Switch 2“-Bundle mit Pokopia* für 474,00 Euro statt 509,99 Euro. Zu Pokopia lieferte Game Freak in dieser Woche spannende Einblicke zum ersten Prototypen, die ihr hier findet.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft