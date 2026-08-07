Persona 4 Revival zeigt Yukiko Amagi im neuen Charakter-Trailer

Atlus setzt die Vorstellung der Figuren aus Persona 4 Revival fort. Nachdem zuletzt bereits mehrere Charaktere ihren eigenen Trailer erhalten haben, steht diesmal Yukiko Amagi im Mittelpunkt.

Gleichzeitig wurde erneut bestätigt, dass auch sie – wie bereits andere Figuren – eine neue englische Synchronsprecherin erhält. Wer die übrigen neuen Stimmen übernimmt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Die Erbin des Amagi-Gasthauses

Yukiko ist eine Klassenkameradin des Protagonisten und die Tochter der Besitzer des traditionsreichen Amagi-Gasthauses. Sie zeichnet sich durch ihr starkes Verantwortungsbewusstsein aus, gerät mit ihrer zerstreuten Art aber auch immer wieder in kleine Schwierigkeiten. Ihre beste Freundin Chie hilft ihr dabei regelmäßig aus der Patsche. Im Kampf setzt Yukiko auf ihre Persona Konohana Sakuya.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Außerdem wird das Remake direkt zum Start im Game Pass verfügbar sein. Den neuen Trailer zu Yukiko könnt ihr euch ab sofort ansehen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio