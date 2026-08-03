Die nächste Direct von Nintendo gibt’s morgen und sie widmet sich nur einem Spiel

Die nächste Nintendo Direct gibt’s morgen und sie widmet sich einmal mehr einem einzelnen Spiel. Am morgigen 4. August um 16 Uhr deutscher Zeit wird Nintendo einen ausführlichen Blick auf Fire Emblem: Fortune’s Weave werfen.

Die Show wird sich etwa 20 Minuten lang dem September-Titel von Nintendo für die neue Switch 2 widmen. Bekannt gegeben hat Nintendo die Direct, wie inzwischen üblich, einige Minuten vorab exklusiv in der „Nintendo Today“-App. Fire Emblem: Fortune’s Weave ist der neueste Teil der beliebten Taktik-RPG-Serie.

Das Taktik-RPG erscheint am 17. September 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2. Für einige JRPG-Fans dürfte das Datum allerdings für gemischte Gefühle sorgen, denn am selben Tag erscheint auch Trails in the Sky 2nd Chapter. Der ganze Monat September ist ohnehin schon extrem gut mit Veröffentlichungen bestückt.

Fire Emblem: Fortune’s Weave führt SpielerInnen in das Kaiserreich Dagda, wo die sogenannten Heroenspiele ausgetragen werden. Der Gewinner erhält einen Wunsch von den Göttern erfüllt. Im Mittelpunkt stehen vier neue Hauptfiguren: Cai, der seinen gefangenen Vater retten möchte, der Schwertkämpfer Dietrich, Königin Theodora sowie die Musikerin Leda, die auf Rache sinnt.

Neben der Standardversion (hier bei Amazon* vorbestellbar) wird auch die Dagdanische Edition erscheinen. Diese Sonderedition enthält ein Steelbook, Charakterkarten, eine Karte von Dagda sowie ein rund 200 Seiten starkes Artbook. Im deutschen Nintendo Store* ist die Sammleredition wie auch bei Amazon* aktuell ausverkauft.

Bildmaterial: Fire Emblem: Fortune’s Weave, Nintendo, Intelligent Systems