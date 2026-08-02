Das war … Kalenderwoche 31/2026

Neben der Aufregung rund um Sony werfen wir heute auch einen Blick auf Final Fantasy und Nintendo. Daneben gab es keine großen Ankündigungen, aber einige Trailer haben wir dann doch noch für euch. Zum Schluss haben wir noch das Final Fantasy XIV Fan Festival besucht und die August-Neuerscheinungen zusammengetragen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Das Disc-Aus von Sony bleibt nach wie vor in den Schlagzeilen. Nun hat man sich erneut offiziell geäußert, damit jedoch die Entscheidung bekräftigt. Die Kritik hat man intern offenbar kommen sehen und sich entsprechend vorbereitet. In der Community fühlt man sich bisher nicht gehört und fasst deswegen eine Boykott-Aktion ins Auge. Ebenfalls bedauerlich findet man die ganze Geschichte bei Sandfall Interactive.

Offenbar ist auch die physische Veröffentlichung von Final Fantasy VII Revelation (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) akut gefährdet. Bekanntermaßen setzt das Projekt auf eine offene Welt, jedoch will man das Erlebnis mittels Orientierungshilfen angenehmer machen. In einer lockeren Plauderrunde mit Naoki Yoshida und Naoki Hamaguchi ging es schließlich noch um ein mögliches Remake zu Final Fantasy VI und wer von den beiden wohl Final Fantasy XVII entwickeln sollte.

Nun kommen wir noch zu einem kleinen Block mit Meldungen zu Nintendo. So hat man sich bei der neuen Switch-2-Veröffentlichung von Xenoblade Chronicles 2 auch um Quality-of-Life-Verbesserungen gekümmert. Auch gibt es scheue Hinweise, dass es mit Xenosaga weitergehen könnte. Zudem könnt ihr eine alte Geschichte nachlesen, weshalb The Legend of Zelda: The Wind Waker damals keine Fortsetzung erhielt.

Bei Crazy Taxi: World Tour (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) könnt ihr euch für einen Netzwerktest bewerben. SEGA hatte aber noch mehr vor und vermutlich dafür gesorgt, dass Stupid Never Dies (PS5, PC) tatsächlich im Oktober erscheinen kann. Der Oktober scheint allgemein etwas verrückt zu werden, denn auch Demons‘ Night Fever (PS5, Switch, PC) soll dann erscheinen. Bereits im August verlässt Starsand Island (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) mit Ghibli-Anleihen den Early Access und im Dezember will SOMBRAS: negative frames (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC) Fotografie mit Horror verbinden. Eine mutmaßliche Zensurmaßnahme gab bei Neverness to Everness (PS5, PC, Mobil) zu reden.

Bereits nächste Woche gibt es die ersten Inhalte aus dem Erweiterungspass zu Pokémon Pokopia (Switch 2). Auch ein neues Gesellschaftsspiel ist mit Pokémon Whoosh! erschienen. Ebenfalls kurz bevor stehen neue Inhalte zu Nioh 3 (PS5, PC), es kommt zum Höllenaufstand. Bei Nintendo Switch Online gibt es bald Verstärkung von Super Mario Sunshine und auch die Virtual-Boy-Bibliothek erhält zwei Neuzugänge. Im Kino dürft ihr euch schon sehr bald bei Exit 8 gruseln.

Kürzlich fand das Final Fantasy XIV Fan Festival 2026 in Berlin statt. Wir waren vor Ort haben euch einige Eindrücke geschildert. Für Fans gab es vieles zu sehen und zu hören, zudem konnte man Gleichgesinnte treffen.

Wir biegen bereits in den letzten Sommermonat ein! Bei unseren Neuerscheinungen im August 2026 ist vom Sommerloch aber nichts mehr zu spüren. Die Mischung stimmt, auch wenn die ganz großen Brocken aus dem Vorweihnachtsgeschäft noch fehlen.