Exit 8 kommt endlich ins Kino – der virale Backrooms-Hit startet im August in Deutschland

Nachdem Exit 8 bereits seit dem vergangenen Jahr auf verschiedenen Filmfestivals – darunter auch dem Fantasy Filmfest in Deutschland – zu sehen war, steht nun der reguläre Kinostart fest. PLAION PICTURES bringt die Verfilmung des gleichnamigen Indie-Hits ab dem 13. August 2026 in die deutschen Kinos. In Japan und auch den USA ist der Film schon länger verfügbar.

Der Film basiert auf dem erfolgreichen Horrorspiel The Exit 8, das 2023 erschien und weltweit mehr als 1,5 Millionen Downloads verzeichnen konnte.

Ein endloser U-Bahn-Gang wird zum Albtraum

Im Mittelpunkt der Geschichte steht ein Mann, der in einem sterilen U-Bahn-Korridor gefangen ist. Der Gang wiederholt sich scheinbar endlos und der einzige Ausweg scheint „Exit 8“ zu sein. Um diesen zu erreichen, muss er einer einfachen Regel folgen: Entdeckt er eine Veränderung in seiner Umgebung, muss er sofort umkehren. Gibt es keine Auffälligkeit, geht er weiter. Übersieht er auch nur eine einzige Anomalie, beginnt der Albtraum von vorn.

Die Verfilmung greift dabei den unheimlichen Reiz des Backrooms-Phänomens auf und verwandelt einen gewöhnlichen U-Bahn-Gang in ein beklemmendes Labyrinth, aus dem es scheinbar kein Entkommen gibt.

Vom Indie-Hit auf YouTube auf die große Leinwand

Das Originalspiel entwickelte sich nach seiner Veröffentlichung schnell zum Überraschungserfolg. Besonders auf YouTube und Twitch sorgte The Exit 8 mit seinem ungewöhnlichen Spielprinzip für Aufmerksamkeit, bei dem Spieler kleinste Veränderungen in der Umgebung erkennen müssen, um schließlich Ausgang 8 zu erreichen.

Regie führte Genki Kawamura, der nicht nur als Filmemacher, sondern auch als Autor des Bestsellers „Wenn alle Katzen von der Welt verschwänden“ bekannt ist. Sein Regiedebüt gab er 2022 mit dem Drama A Hundred Flowers. Gemeinsam mit Kentaro Hirase schrieb er zudem das Drehbuch zu Exit 8.

Der deutsche Trailer:

Bildmaterial: Exit 8, Plaion Pictures