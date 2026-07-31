Das neue Pokémon Woosh fordert euer Geschick heraus und ist jetzt erhältlich

Und wieder ein neues Brett- bzw. Kartenspiel aus dem Pokémon-Universum. Mit Pokémon Whoosh! erscheint ein weiteres offizielles Gesellschaftsspiel, das diesmal Geschicklichkeit statt Kartenglück in den Mittelpunkt stellt.

Ab sofort ist das Spiel in den Pokémon Centern in Japan sowie im Pokémon Center Online erhältlich. Begleitend dazu hat The Pokémon Company mehrere Videos veröffentlicht, die das Spielprinzip vorstellen.

Ob, wie und wann das Spiel auf regulärem Weg auch zu uns kommen könnte, ist noch nicht bekannt. Die offizielle Veröffentlichung im Westen ist eher unwahrscheinlich, aber in spezialisierten Stores wie Meccha-Japan* könnt ihr euch Pokémon Whoosh! relativ günstig importieren.

Pokébälle werfen statt Karten ziehen

Das Spielprinzip von Pokémon Whoosh! ist schnell erklärt: Auf dem Tisch werden runde Pokémon-Karten ausgelegt, auf denen sich jeweils eine Zahl befindet. Anschließend werfen die SpielerInnen ihre Pokéball-Karten auf diese Zielkarten. Landet ein Pokéball auf der passenden Zahl, gilt das Pokémon als gefangen und bringt Punkte.

Wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt die Partie. Zusätzlich sorgen Karten mit Spezialeffekten dafür, dass sich das Blatt auch noch in letzter Sekunde wenden kann.

Besonders interessant ist dabei, dass verschiedene Wurftechniken ausdrücklich Teil des Spiels sind. Ob Shuriken-Wurf, Bogenwurf, Fallwurf oder Drehwurf – die Spielenden sollen unterschiedliche Techniken ausprobieren und ihren persönlichen Favoriten finden.

Pokémon baut sein Brettspiel-Angebot weiter aus

Mit Pokémon Whoosh! erweitert The Pokémon Company ihr stetig wachsendes Angebot an Gesellschaftsspielen. Statt auf das bekannte Pokémon-Sammelkartenspiel setzt der Titel auf leicht verständlichen Spielspaß für die ganze Familie und ein geschicklichkeitsbasiertes Konzept.

Erst kürzlich wurde außerdem ein weiteres Pokémon-Spiel rund um Team Rocket angekündigt. Worum es sich dabei genau handelt, erfahrt ihr in unserem separaten Artikel.

Der erste Trailer:

Der zweite Trailer:

via GoNintendo, Bildmaterial: The Pokémon Company